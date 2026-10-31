गुगलचं ‘प्रोजेक्ट सनकॅचर’ यशस्वी: अंतराळातून AI उपग्रहानं पाठवली पहिली कविता
गुगलनं 'प्रोजेक्ट सनकॅचर' अंतर्गत अंतराळात पहिल्या AI उपग्रहाची यशस्वी चाचणी घेतली असून, Gemma 4 मॉडेलने तिथून पृथ्वीवर पहिली कविता पाठवून इतिहास रचला आहे.
Published : October 31, 2026 at 3:37 PM IST
मुंबई : गुगलनं आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रोजेक्ट सनकॅचर’ (Project Suncatcher) अंतर्गत अंतराळात बसवलेल्या पहिल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपग्रहाची यशस्वी चाचणी पूर्ण केली आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या या प्रोटोटाइप उपग्रहानं पृथ्वीवरून पाठवलेल्या एका सूचनेवर (prompt) प्रक्रिया करून अंतराळातून उत्तर पृथ्वीवर परत पाठवलं. गुगलचं भविष्यातील AI कॉम्प्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पृथ्वीबाहेर नेण्याच्या दिशेनं हे एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
हॅलो वर्ल्ड : हा उपग्रह स्पेसएक्सच्या (SpaceX) फाल्कन 9 रॉकेटद्वारे इतर 100 हून अधिक अंतराळयानांसह अवकाशात प्रक्षेपित करण्यात आला होता. काही आठवडे विविध सिस्टीम चाचण्या घेतल्यानंतर या उपग्रहानं आपलं पहिलं AI कार्य यशस्वीरीत्या पार पाडलं. गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर या यशाबद्दल माहिती देताना म्हटलं की, “हा प्रोजेक्ट सनकॅचरसाठी एक महत्त्वाचा ‘हॅलो वर्ल्ड’ टप्पा आहे. आम्ही अंतराळात कमांड पाठवून TPU सुरू केला, प्रॉम्प्ट रन केला आणि पृथ्वीवर आमचा पहिला पूर्ण प्रतिसाद मिळवला, एक सुंदर हायकु कविता!”
A ‘hello world’ milestone for Project Suncatcher 🚀 After launching our prototype satellite a few weeks ago, we’ve now successfully sent a command up to orbit, booted up the TPU, ran the prompt, and received our first complete response back on earth - a haiku! https://t.co/kOFmETUskm— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 30, 2026
‘गेमा 4’ मॉडेलनं अवकाशातून रचली कविता : या पहिल्या चाचणीदरम्यान गुगलच्या अभियंत्यांनी उपग्रहावर लोड केलेल्या ‘गेमा 4’ (Gemma 4) या AI मॉडेलला अंतराळाविषयी एक जपानी शैलीतील हायकु (Haiku) कविता लिहिण्यास सांगितलं. उपग्रहानं लगेच पुढीलप्रमाणे तीन ओळींची कविता रचून पाठवली. याशिवाय गुगलनं उपग्रहाकडून विविध विनोदी कविता (limericks) आणि अंतराळातील तांत्रिक स्थितीचे अहवाल मागवूनही चाचणी घेतली.
कस्टम TPU चिप्स आणि ऊर्जेचं आव्हान : या प्रोटोटाइप उपग्रहामध्ये गुगलच्या खास डिझाइन केलेल्या चार ‘टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट’ (TPU) चिप्स बसवण्यात आल्या आहेत. मात्र, अवकाशात ऊर्जेची मर्यादा हे मोठं आव्हान आहे. उपग्रह 1 किलोवॅट (1 kW) पर्यंत वीजनिर्मिती करू शकतो; परंतु सर्व चार चिप्स एकाच वेळी चालवण्यासाठी ही वीज अपुरी पडते. त्यामुळं सध्या एका वेळी फक्त एकच TPU चिप सुमारे 20 मिनिटांसाठी चालवणे शक्य होत आहे.
किरणोत्सर्ग आणि तापमानाचा सामना: अंतराळात कॉम्प्युटर चालवणे वाटते तितकं सोपं नसतं. गुगल आता आपल्या चिप्स अंतराळातील अत्यंत प्रतिकूल तापमान आणि घातक किरणोत्सर्गात (Radiation) कशा टिकून राहतात, याची बारकाईनं तपासणी करत आहे. अवकाशातील किरणोत्सर्गामुळं 'बिट फ्लिप' (bit flips) होऊ शकतात, ज्यामुळं डेटा अचानक बदलून खराब होण्याची शक्यता असते. हे धोके प्रत्यक्ष कक्षीय वातावरणात तपासणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
2027 मध्ये दोन नवीन उपग्रह आणि 2030 चं स्वप्न : सध्याच्या चाचण्या यशस्वी ठरल्यास, गुगल 2027 मध्ये आणखी दोन उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची योजना आखत आहे. या नवीन उपग्रहांमध्ये अधिक वीजनिर्मिती क्षमता असेल आणि ते ऑप्टिकल लिंक्सद्वारे एकमेकांशी थेट संवाद साधू शकतील. 2030 च्या दशकापर्यंत सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या अशा उपग्रहांचं मोठं नेटवर्क उभारून अंतराळात परवडणारे AI डेटा सेंटर्स तयार करण्याचं गुगलचं दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे.
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