एआयनं तयार केलेली वैयक्तिक अॅप्स आता थेट अँड्रॉइडवर! गूगल प्ले स्टोअरशिवाय खाजगी अॅप्स चालवणे शक्य..
गुगलनं अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी एक वैशिष्ट्य सादर केलंय. आता, 'एआय' (AI) द्वारे तयार केलेले वैयक्तिक ॲप्स थेट स्मार्टफोनवर चालवता येतील.
Published : October 14, 2026 at 11:16 AM IST
मुंबई: गूगलनं मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आता वापरकर्ते त्यांची स्वतःची व्हाइब कोडेड अॅप्स अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर सहज चालवू शकतील. यासाठी गूगल प्ले स्टोअरवर सार्वजनिकरित्या अपलोड करण्याची गरज नाही. नवीन फीचरमुळं वापरकर्ते त्यांच्या मानक गूगल अकाउंटद्वारे गूगल प्लेवरून स्वतःची वैयक्तिक अॅप्स लाँच करू शकतील. ही अॅप्स पूर्णपणे खाजगी राहतील. ती गूगल प्लेच्या सर्च किंवा लिस्टिंग पेजवर दिसणार नाहीत आणि अॅप तयार करणाऱ्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणालाही शेअर होणार नाहीत.
एआय युगातील गरज आणि पूर्वीची अडचण : आजकाल अनेक लोक एआयच्या मदतीनं स्वतःच्या विशिष्ट गरजांसाठी अॅप्स तयार करत आहेत. मात्र पूर्वी अशा अॅप्स अँड्रॉइड डिव्हाइसवर वापरण्यासाठी गूगल प्लेवर प्रकाशित करावं लागत होतं. त्यामुळं ते अॅप जगभरातील सुमारे 3 अब्ज वापरकर्त्यांना उपलब्ध होत असे. यामुळं अनेक जण वेब अॅप्सकडं वळले होते, जे कोणत्याही डिव्हाइसवर चालत होते. आता गूगल म्हणते की, अँड्रॉइड वापरकर्ते गूगल एआय स्टुडिओ वापरून अॅप तयार करू शकतात आणि ते स्वतःच्या वापरासाठी थेट लाँच करू शकतात. ही अॅप्स गूगल प्लेच्या विद्यमान धोरणांचं पालन करणे आवश्यक आहे, पण वापरकर्त्यांना अँड्रॉइडसाठी अधिक थेट प्रयोग करण्याची संधी मिळेल. सुरुवातीला हे फीचर फक्त अमेरिकेतील 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असेल.
गूगलच्या अधिकाऱ्यांचे विधान आणि भविष्यातील योजना : गूगल प्ले आणि डेव्हलपर इकोसिस्टमचे व्हीपी आणि जीएम सॅम ब्राइट यांनी प्रेस ब्रीफिंगमध्ये सांगितलं, “म्हणूनच गूगल प्लेवरील अॅप्सचं भविष्य वैयक्तिक, सुरक्षित आणि सर्वांनी तयार केलेलं आहे. प्ले आता ‘त्यासाठी अॅप आहे’ यातून ‘माझ्यासाठी अॅप आहे’ या दिशेनं जात आहे. आम्ही गूगल प्लेची सुरुवात तुम्हाला आवडणाऱ्या अॅप्सशी जोडण्यासाठी केली होती. पण आजानंतर हे स्पष्ट होईल की प्ले त्यापेक्षा खूप काही बनलं आहे.” येत्या काही महिन्यांत वापरकर्ते त्यांची व्हाइब-कोडेड अॅप्स विश्वासू मित्रांच्या नेटवर्कसोबत शेअर करू शकतील. म्हणजे कुटुंबासाठी, मित्रांसाठी किंवा मुलांच्या टी-बॉल लीगसाठी तयार केलेली अॅप्स लहान गटासोबत वापरता येतील, प्ले स्टोअरवर सार्वजनिक न करता. जर अॅप लोकप्रिय झालं तर ट्रस्ट आणि सेफ्टी रिव्ह्यू पूर्ण करून ते पूर्ण सार्वजनिक अॅप म्हणून प्रकाशित करता येईल.
गेमिंग आणि एआय संबंधित इतर अपडेट्स : एआयच्या अॅप डेव्हलपमेंटवरील प्रभावाशी संबंधित गूगल प्ले अनुभवात सुधारणा करत आहे. उदाहरणार्थ, गूगलच्या एआयवर आधारित वैयक्तिक गेम शिफारस इंजिन ‘गेम फाइंडर’ येत आहे. हे फीचर सुरुवातीला अमेरिकेत इंग्रजीत उपलब्ध होईल. ते वापरकर्त्याला आवडणाऱ्या गेम्स आणि गूगलच्या 1.2 अब्ज गेम समुदायाच्या ज्ञानावर आधारित असेल. वापरकर्ते स्वतःच्या गेम लिस्ट तयार करू शकतील, नवीन कम्युनिटी पोस्ट्स विभागात गेम्सबद्दल प्रश्न विचारू शकतील आणि 48 तासांच्या ‘स्प्रिंट्स’ गेमिंग चॅलेंजमध्ये सहभागी होऊ शकतील. प्ले स्टोअरचा बिल्ट-इन एआय असिस्टंट ‘आस्क प्ले’ अपडेट होत आहे. आता तो समान अॅप्समधील मुख्य फरक दाखवेल. गूगल प्ले अॅप्स आणि गेम्स जेमिनीच्या संभाषणांमध्ये अधिक खोलवर एकत्रित होतील.
पालकांसाठी नवीन एज-रेंज फीचर : या बदलांसोबत गूगल प्लेने एज-रेंज फीचरला समर्थन दिलं आहे. पालक त्यांच्या मुलाचं अचूक जन्मतारीख न सांगता फक्त वयोगट शेअर करू शकतील. त्यामुळं डेव्हलपर्सना वयानुसार योग्य अनुभव देणे शक्य होईल.
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