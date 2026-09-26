पिक्सेल वॉच आता अधिक स्मार्ट : रक्तदाब, इन्सुलिन रेझिस्टन्स यांसारखी वैशिष्ट्ये आता मोफत उपलब्ध!
गूगलनं पिक्सेल वॉचवर रक्तदाबाचे ट्रेंड्स, इन्सुलिन प्रतिरोध आणि झोपेतील श्वासोच्छवासाच्या गुणवत्तेसाठी मेट्रिक्स सादर केलंय. ही वैशिष्ट्ये विनामूल्य उपलब्ध आहेत.
Published : September 26, 2026 at 12:12 PM IST
मुंबई: गूगल आपल्या स्मार्टवॉच वापरकर्त्यांसाठी तीन प्रमुख आरोग्य ट्रेंड वैशिष्ट्ये सादर करत आहे. या नवीन वैशिष्ट्यात रक्तदाबाचे ट्रेंड्स, इन्सुलिन प्रतिरोधाचे ट्रेंड्स आणि झोपेतील श्वासोच्छवासाच्या गुणवत्तेचे मेट्रिक्स समाविष्ट आहे. हे वैशिशष्ट्ये आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढविण्यात मदत करतील.
हेल्थ गार्डियन: 'हेल्थ गार्डियन' हे पिक्सेल वॉचवरील "सक्रिय आरोग्य आणि सुरक्षा साधनांसाठी" एक व्यापक ब्रँड नाव आहे. या संचामध्ये 'ब्रीदिंग इमर्जन्सी डिटेक्शन' सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, जे युरोपमध्ये पिक्सेल वॉच 4 आणि 5 वर आधीपासूनच उपलब्ध आहे. या ब्रँड अंतर्गत आता नवीन ट्रेंड विश्लेषण वैशिष्ट्ये जोडली जात आहेत, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या आरोग्यातील दीर्घकालीन बदल त्वरीत ओळखता येतील.
रक्तदाबाचे ट्रेंड्स: 'रक्तदाबाचे ट्रेंड्स' हे वैशिष्ट्य एका महिन्याच्या कालावधीत तुमच्या नाडीचे ठोके आणि हालचालींच्या पद्धतींवर आपोआप लक्ष ठेवते. "हृदय, रक्तवाहिन्यांसंबंधीचे कायमस्वरूपी बदल" लवकर ओळखणे त्याचं उद्दिष्ट आहे. यासाठी कोणत्याही कफची किंवा हातानं मोजमाप करण्याची आवश्यकता नाही. हे वैशिष्ट्य अब्जावधी मिनिटांच्या बेसलाइन हृदय आणि हालचालींच्या डेटाचा वापर करून प्रशिक्षित केलं गेलं आहे. कार्य करण्यासाठी, याला एका आठवड्यातील किमान सलग पाच दिवसांच्या डेटाची आवश्यकता असते.
इन्सुलिन रेझिस्टन्स ट्रेंड्स: हे ट्रेंड्स अनेक आठवड्यांमध्ये गोळा केलेल्या शारीरिक डेटाचं विश्लेषण करून आरोग्यातील बदलांचा मागोवा घेतं. या प्रक्रियेसाठी रक्त काढण्याची आवश्यकता नाही; त्याऐवजी, ते एका महिन्यातील किमान सात दिवसांच्या डेटावर अवलंबून असते. हे वैशिष्ट्य गूगलच्या सर्वात मोठ्या सेन्सर फाऊंडेशनल मॉडेलचा वापर करते, जे 5,00,000 निवडक वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या एक ट्रिलियन मिनिटांपेक्षा जास्त डेटावर पूर्व-प्रशिक्षित केलं गेलं होतं. इन्सुलिन रेझिस्टन्स शरीराच्या अन्नातून ऊर्जा शोषून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करत असल्यामुळं, हे ट्रेंड्स आरोग्याबद्दल मौल्यवान माहिती देतं.
झोपेतील श्वासोच्छवासाची गुणवत्ता: झोपेतील श्वासोच्छवासाच्या गुणवत्तेसाठीचं मेट्रिक्स झोपेदरम्यान श्वासोच्छवासाच्या पद्धतींमधील बदलांचा मागोवा घेतात. तुम्ही दररोज सकाळी तुमच्या 'इष्टतम श्वासोच्छवासाचा' कालावधी पाहू शकाल, तर मासिक अहवाल दीर्घकालीन ट्रेंड्स ओळखण्यास मदत करतील. झोपेच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करून, हे वैशिष्ट्य (feature) एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.
Pixel Watch 3, 4 आणि 5 वापरकर्त्यांसाठी या आठवड्यात उपलब्ध: Pixel Watch 3, 4 आणि 5 चे वापरकर्ते या आठवड्यापासून Google Health ॲपमध्ये ही तीन वैशिष्ट्ये सेट करण्यास सुरुवात करू शकतात. ही वैशिष्ट्ये या तीन उपकरणांवर विनामूल्य उपलब्ध आहेत. कल दर्शवणारे पहिला अहवाल (trend reports) ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला उपलब्ध होतील. 'ट्रेंड इनसाइट्स'चे (कलविषयक माहितीचे) दोन्ही प्रकार (रक्तदाब आणि इन्सुलिन प्रतिरोध) दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी Google Health ॲपमध्ये दिसतील.
Fitbit Premium सदस्यांसाठी फायदे: जर तुम्ही Google Health Premium सदस्य असाल, तर ही तीन वैशिष्ट्ये 'या वर्षाच्या उत्तरार्धात' Fitbit उपकरणांवरही उपलब्ध होतील. यामुळं आरोग्याशी संबंधित ही प्रगत माहिती (health analytics) अधिक वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचू शकेल.
Google चं हे नवीन अपडेट त्यांच्या स्मार्ट वेअरेबल उपकरणांची आरोग्य-निरीक्षण क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवतं. अचूक कल-विश्लेषण (trend analysis) सुनिश्चित करण्यासाठी, वापरकर्त्यांनी Google Health ॲपमधील ही वैशिष्ट्ये सक्रिय करणे आणि त्यांच्या डेटाचा नियमित मागोवा घेणे आवश्यक आहे. आरोग्यविषयक अधिक जागरूकता निर्माण करण्याच्या दिशेनं उचललेली ही पावले भविष्यात अधिक वैयक्तिकृत आरोग्यसेवेचा मार्ग मोकळा करतील.
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