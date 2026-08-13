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Google Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2, Pixel Buds 2a आणि Pixel Tag लॉंच: जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर्स

Made by Google कार्यक्रमात गुगलनं Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2, Pixel Buds 2a आणि Pixel Tag लॉंच केले.

Google Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2, Pixel Buds 2a, and Pixel Tag
Google Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 आणि Pixel Tag (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 10:31 AM IST

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मुंबई: न्यूयॉर्क शहरात आयोजित 'Made by Google' कार्यक्रमात गुगलनं आपल्या Pixel मालिकेतील नवीनतम उत्पादनं आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्स सादर केले. या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण Pixel Watch 5 होतं; यात नवीन प्रोसेसर, वाढीव मेमरी, स्मार्ट Gemini AI इंटिग्रेशन आणि 'Health Guardian' हे आरोग्यविषयक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य देण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, Pixel Buds Pro 2 आणि Pixel Buds 2a साठी सॉफ्टवेअर अपडेट्स तसंच भारतात Google Pixel Tag च्या लाँचबाबत माहिती देण्यात आली.

Google Pixel Watch 5: Google Pixel Watch 5 हे गुगलचं नवीनतम स्मार्टवॉच आहे, ज्यामध्ये मागील पिढीच्या तुलनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यात 60Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस असलेला 'Actua 360 LTPO AMOLED' डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते आणि बॅटरीची बचतही होते. गुगलने 11 नवीन 'Glanceable Complication' शैली आणि दोन नवीन वॉच फेसेस सादर केले आहेत. तसंच, यात AI-आधारित वॉच फेसचे पर्यायही समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ज्यामुळं वापरकर्ते त्यांच्या वैयक्तिक शैलीनुसार वॉच फेस कस्टमाइझ करू शकतात.

Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated Processor: या घड्याळासाठी Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated Processor आणि Cortex-M55 दुय्यम प्रोसेसरचा वापर करण्यात आला आहे. गुगलच्या मते, यामुळं मागील वॉचच्या तुलनेत 20% अधिक कार्यक्षमता (performance) मिळते. रॅम (RAM) मध्ये 50% वाढ करण्यात आली आहे आणि स्टोरेज दुप्पट करून 64 GB करण्यात आलं आहे, ज्यामुळं ॲप्लिकेशन्सचा वेगवान परफॉर्मन्स आणि अधिक डेटा साठवण्याची क्षमता मिळते. फिटनेस ट्रॅकिंगमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. गुगलचा दावा आहे की, जीपीएस रूट ट्रॅकिंग मागील पिढीच्या तुलनेत दुप्पट अचूक आहे. हे घड्याळ 3डी बिल्डिंग मॉडेल्स, सॅटेलाइट डेटा आणि हवामान केंद्रांकडून मिळणाऱ्या रिअल-टाइम माहितीचा वापर करून आव्हानात्मक परिस्थितीतही अचूक लोकेशन डेटा प्रदान करते. एक नवीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउटचा अनुभवही लवकरच येत आहे; तो सेट्स आणि विश्रांतीच्या कालावधीसाठी टप्प्याटप्प्यानं मार्गदर्शन करेल, ज्यामुळं वापरकर्ते थेट त्यांच्या मनगटावरून वजन आणि रेप्स नोंदवू शकतील.

हेल्थ गार्डियन: पिक्सेल वॉच 5 च्या सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि आकर्षक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे 'हेल्थ गार्डियन'. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्याच्या आरोग्यातील आणि स्वास्थ्यातील सूक्ष्म बदल ओळखतं आणि समस्या गंभीर होण्यापूर्वीच त्यांना सतर्क करतं. या वैशिष्ट्यांच्या संचातील सर्वात उल्लेखनीय पैलू म्हणजे 'ब्रीदिंग इमर्जन्सी डिटेक्शन' फीचर. सतत देखरेखीसाठी हे डिव्हाइसवरील एआय (AI) सोबत पीपीजी (PPG), अ‍ॅक्सेलेरोमीटर आणि बॅरोमीटर यांसारख्या मल्टीमोडल सेन्सर्सचा वापर करतं. ऑक्सिजन सॅचुरेशनमध्ये दीर्घकाळ घट झाल्यास न्यूमोनिया किंवा गुदमरण्यासारख्या परिस्थितीत वॉच आपोआप आपत्कालीन सेवांना कॉल करतं आणि वापरकर्त्याचं स्थान (location) शेअर करतं. गुगलनं स्पष्ट केलं आहे की, हे वैशिष्ट्य इतर प्रदेशांमध्ये उपलब्ध होण्यापूर्वी सर्वप्रथम युरोपमध्ये सादर केलं जाईल. याव्यतिरिक्त, आरोग्याशी संबंधित दीर्घकालीन कल (trends) दर्शवणारे मासिक आरोग्य अहवालही सुरू केले जात आहेत. यामध्ये वापरकर्त्यांना रक्तदाब, झोपेची पद्धत, श्वासोच्छवासाचा दर्जा आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स यांसारख्या घटकांचे अहवाल मिळतील. गुगलच्या मुख्य आरोग्य मॉडेल्सचा वापर करून, ही प्रणाली हृदय, रक्तवाहिन्यासंबंधी, श्वसन आणि चयापचय आरोग्यातील सूक्ष्म बदल ओळखते. हे वैशिष्ट्य लवकरच सादर केले जाणार असून, वापरकर्त्यानं हे घड्याळ सलग एक महिना वापरल्यानंतरच पहिला सविस्तर अहवाल उपलब्ध होईल.

Pixel Buds Pro 2 आणि Pixel Buds 2a : नवीन हार्डवेअर लाँच करण्याऐवजी, गुगलनं सध्याच्या Pixel Buds Pro 2 आणि Pixel Buds 2a साठी महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेअर अपडेट्सची घोषणा केली आहे. Pixel Buds Pro 2 साठी 'ऑलिव्ह' (Olive) रंगाचा पर्यायही सादर करण्यात आला असून, तो 12 ऑगस्टपासून ऑर्डरसाठी उपलब्ध असेल. हे सॉफ्टवेअर अपडेट्स सप्टेंबरमध्ये जारी केले जाणार आहेत आणि त्यात तीन प्रमुख सुधारणांचा समावेश आहे. डायनॅमिक ANC ॲडजस्टमेंट्स (हे वैशिष्ट्य विशेषतः Pixel Buds Pro 2 साठी डिझाइन केलं आहे, जे 'नॉइज आयसोलेशन'मधील रिअल-टाइम बदलांनुसार जुळवून घेतं; हालचालीदरम्यान इअरबड्सच्या फिटमध्ये थोडा बदल झाला तरीही सातत्यपूर्ण 'ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन' कामगिरी राखण्यासाठी ते आपली प्रक्रिया (processing) समायोजित करतं), जेमिनी (Gemini) ऑडिओ कंट्रोल (आता वापरकर्ते जेमिनी व्हॉइस कमांड्स वापरून इअरबड्सच्या सेटिंग्जमध्ये बदल करू शकतात) आणि Pixel Watch स्लीप सिंक (Pixel Watch सह क्रॉस-डिव्हाइस सिंक्रोनायझेशन आता 'स्लीप डिटेक्शन'ला सपोर्ट करतं; जेव्हा घड्याळ वापरकर्ता झोपी गेल्याचं ओळखतं, तेव्हा ऑडिओ प्लेबॅक थांबतो, अनावधानानं होणारे इनपुट टाळण्यासाठी इअरबड्सवरील टच कंट्रोल्स बंद केले जातात आणि येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स म्यूट केल्या जातात, ज्यामुळं झोपेतील व्यत्यय कमी होतो आणि बॅटरीची बचत होते).

Google Pixel Tag: Pixel Tag कंपनीचं पहिलं ब्लूटूथ ट्रॅकर आहे. हे ट्रॅकर ॲपलच्या AirTag शी स्पर्धा करेल. याची विक्री नोव्हेंबरमध्ये Google India ऑनलाइन स्टोअरवर सुरू होईल. याची किंमत एका युनिटसाठी 3,799 आणि चार-पॅकसाठी 12,990 इतकी आहे आणि ते 'फॉग' (Fog) रंगात उपलब्ध आहे. Pixel Tag मध्ये ब्लूटूथ चॅनेल साउंडिंग आणि अल्ट्रा-वाइडबँड कनेक्टिव्हिटीचा वापर केला जातो, ज्यामुळं अचूक शोध घेणे शक्य होतं. हे 'Find Hub' ॲपमध्ये दिशादर्शक मार्गदर्शन (directional guidance) देतं आणि फास्ट पेअरिंगला सपोर्ट करते. यात अंगभूत (built-in) स्पीकर आहे ज्यामुळं दूरवरून अलार्म वाजवता येतो. टॅगवरील बटण दाबून फोनला रिंग करता येते, अगदी तो सायलेंट मोडवर असतानाही; तसंच जेमिनीला व्हॉइस कमांड्स देऊनही टॅग वाजवता येतो.

CR2032 कॉइन सेल बॅटरी: वापरकर्त्याला स्वतः बदलता येण्याजोगी CR2032 कॉइन सेल बॅटरी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ टिकते. याला IP67 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं ती 30 मिनिटांपर्यंत 1 मीटर खोलीपर्यंत पाण्यात बुडाल्यासही सुरक्षित राहू शकते. ही बॅटरी Android 9 आणि त्यापुढील आवृत्त्यांशी सुसंगत आहे. यात ॲक्सिलरोमीटरचा समावेश आहे आणि याची बॉडी पॉलीकार्बोनेट, धातूपासून बनलेली आहे. याचं परिमाण 28 x 46.1x 5.4 मिमी असून वजन अंदाजे 11.8 ग्रॅम आहे. यासोबत एक वर्षाची वॉरंटी मिळते.

Made by Google कार्यक्रम: या कार्यक्रमामुळं गुगलची 'पिक्सेल इकोसिस्टिम' अधिक बळकट झाली आहे. 'पिक्सेल वॉच 5' (Pixel Watch 5) आरोग्य देखरेखीमध्ये (health monitoring) एक नवीन मापदंड प्रस्थापित करते; 'बड्स'मधील (Buds) सुधारणांमुळे ऑडिओचा अनुभव अधिक चांगला होतो, तर 'पिक्सेल टॅग'मुळं (Pixel Tag) वस्तू हरवण्याची चिंता दूर होते. या उत्पादनांमधील परस्पर-जोडणीमुळं वापरकर्त्यांना एक अखंड आणि सुलभ अनुभव मिळतो. आरोग्यविषयक वैशिष्ट्यांमुळं ही उपकरणे ज्येष्ठ नागरिक आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरतात. सुधारित जीपीएस (GPS) आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मार्गदर्शनाचा फायदा फिटनेस प्रेमींना होतो. भारतात 'पिक्सेल टॅग' उपलब्ध झाल्यामुळं स्थानिक बाजारातील मागणी पूर्ण होईल.

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