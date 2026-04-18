Google Pixel लॅपटॉप आणि Pixel Glow लाइटिंग फीचरवर काम सुरू– अहवाल
अँड्रॉइड 17 बीटामध्ये गुगल पिक्सेल लॅपटॉप आणि ‘पिक्सेल ग्लो’ लाइटिंग फीचर विकसित करत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
Published : April 18, 2026 at 10:37 AM IST
मुंबई: Google आपल्या Pixel उत्पादनांच्या श्रेणीचा (product lineup) नवीन विस्तार करण्याची योजना आखत आहे, असं Android 17 Beta 4 आणि Canary builds मध्ये सापडलेल्या कोड संदर्भांवरून सूचित होतंय. 9to5Google च्या अहवालानुसार, कंपनी कदाचित 'Pixel' ब्रँडचा एक नवीन लॅपटॉप विकसित करत आहे; आणि त्यासोबतच, फोन व डेस्कटॉप या दोन्हीसाठी डिझाइन केलेले 'Pixel Glow' नावाचे, हार्डवेअर-आधारित लाइटिंग वैशिष्ट्य देखील तयार करत आहे. या दोन्ही घडामोडी सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहेत, परंतु त्या Google च्या हार्डवेअर धोरणातील एका महत्त्वपूर्ण बदलाचे संकेत देतात.
'Pixel Glow' म्हणजे काय? : 'Pixel Glow' ही एक हार्डवेअर-आधारित लाइटिंग प्रणाली आहे. ही प्रणाली डिव्हाइसच्या मागील बाजूस असलेल्या सूक्ष्म दिवे आणि रंगांचा वापर करून महत्त्वाच्या घडामोडींच्या (activities) सूचना देते. विशेषतः जेव्हा डिव्हाइसची स्क्रीन खालीच्या दिशेनं (face down) असते. अंतर्गत स्तरावर 'Orbit' आणि 'Light_Animations' म्हणून ओळखले जाणारे हे वैशिष्ट्य, आता Android 17 Beta 4 मध्ये 'Pixel Glow' या ब्रँड नावानं दिसू लागलं आहे. हे वैशिष्ट्य प्रामुख्यानं निवडक संपर्कांकडून येणारे कॉल आणि Google च्या Gemini AI सोबतच्या संवादांसाठी दृश्य संकेत (visual cues) पुरवतं. वापरकर्ते यातील प्रत्येक 'ट्रिगर' (सूचना देणारी कृती) स्वतंत्रपणे चालू किंवा बंद करू शकतात. डिव्हाइसच्या सेटिंग्जमध्ये, चमकणाऱ्या दिव्यांमुळं (flashing lights) त्रास होऊ शकणाऱ्या संवेदनशील वापरकर्त्यांसाठी एक विशेष चेतावणी देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे. हे वैशिष्ट्य कदाचित फोनच्या 'कॅमेरा बार'मध्ये किंवा Pixel लोगोच्या भागात समाविष्ट केलं जाण्याची शक्यता आहे.
Pixel लॅपटॉपची शक्यता : स्मार्टफोन्सव्यतिरिक्त, 'Pixel Glow' हे वैशिष्ट्य डेस्कटॉप-श्रेणीतील उपकरणांसाठी देखील विकसित केलं जात आहे. कोडमध्ये 'desktop' (डेस्कटॉप) या डिव्हाइस प्रकाराची तपासणी करणारे संदर्भ, तसेच लॅपटॉपच्या लाइटिंग नियंत्रणांशी संबंधित चिन्हे (icons) आढळून आली आहेत. यावरून असं सूचित होतं की, Google च्या मागील Pixelbook आणि Pixelbook Go मॉडेल्सनंतर, Pixel ब्रँड अंतर्गत लॅपटॉप बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या याविषयीची सविस्तर माहिती मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे, परंतु हे वैशिष्ट्य Pixel 11 सारख्या आगामी फोन्ससोबतच सादर होण्याची शक्यता आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना स्क्रीनकडं न पाहताही सूचना प्राप्त करण्याचा एक सोपा आणि आकर्षक मार्ग उपलब्ध होईल.
महत्त्व आणि भविष्य :'Pixel Glow' सारखी नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये Google ला आपली Pixel परिसंस्था (ecosystem) अधिकच आकर्षक बनवण्यास मदत करतील. जर लॅपटॉपचा विकास यशस्वी ठरला, तर Google च्या हार्डवेअर उत्पादनांची श्रेणी (portfolio) अधिक विस्तृत होईल आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा अधिक तीव्र होईल. तथापि, हा प्रकल्प अजूनही प्राथमिक टप्प्यावर असल्यानं, याविषयीची अधिकृत घोषणा येत्या काही महिन्यांत होण्याची अपेक्षा आहे.
