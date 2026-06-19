Google Pixel जून 2026 अपडेट: Android 17 ची स्थिर आवृत्तीसह मोठी झलक!
गुगलनं Pixel डिव्हाइसेससाठी Android 17 ची स्थिर आवृत्ती जून 2026 अपडेटसह रिलीज केलीय. AI क्रिएटिव्हिटी, स्मार्ट मल्टिटास्किंग आणि नवीन सुरक्षा वैशिष्यांसह हे मोठा अपडेट येतय.
Published : June 19, 2026 at 11:01 AM IST
मुंबई : गुगलनं 2026 च्या सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर अपडेटची घोषणा केली आहे. Pixel डिव्हाइसेससाठी आणलेलं हे अपडेट केवळ नियमित पॅच नसून Android 17 ची स्थिर सार्वजनिक आवृत्ती (Stable Public Release) घेऊन आलं आहे. AI-आधारित क्रिएटिव्हिटी टूल्स, स्मार्टर मल्टिटास्किंग, विस्तारित सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि सुधारित कॉलिंग फीचर्स यासह हे अपडेट येत्या काही आठवड्यांत टप्याटप्यानं रोलआउट होणार आहे. Pixel 6 पासून नवीनतम Pixel 10 सीरीजपर्यंत सर्व सपोर्टेड डिव्हाइसेस यासाठी पात्र आहेत.
Google Pixel जून अपडेट: स्क्रीन रिअॅक्शन्स (Screen Reactions) : क्रिएटर्ससाठी सर्वात उपयुक्त असं हे वैशिष्ट्य Pixel-फर्स्ट अनुभव देतं. स्क्रीन रेकॉर्डिंग करताना सेल्फी कॅमेरा ओव्हरले आता थेट उपलब्ध होईल. यापूर्वी थर्ड-पार्टी अॅप्सची गरज भासत असे, आता हे सर्व नेटिव्ह पद्धतीनं शक्य आहे.
Gemini Omni सह AI व्हिडिओ क्रिएशन : Gemini Omni आता Pixel वर टेक्स्ट-टू-व्हिडिओ क्रिएशन आणते. वापरकर्ते टेक्स्ट, इमेज आणि विद्यमान व्हिडिओ क्लिप्स एकत्र करून उच्च दर्जाचे व्हिडिओ तयार करू शकतात. स्क्रॅचपासून सुरुवात, कॅमेरा रोल रिमिक्स किंवा प्रीमेड टेम्प्लेट्सचा वापर करणे शक्य आहे.
Lyria 3 सह कस्टम म्युझिक:Gemini अॅपमध्ये Lyria 3 द्वारे म्युझिक जनरेशन उपलब्ध झालं आहे. कोणतेही कॉन्सेप्ट वर्णन करा किंवा फोटो अपलोड करा, Gemini मूळ ऑडिओ ट्रॅक आणि गीतांसह संगीत तयार करेल.
App Bubbles मल्टिटास्किंगचा नवा अनुभव : Android 17 मध्ये App Bubbles वैशिष्ये आणलं गेलं आहेत. कोणत्याही अॅपला लाँग प्रेस करून कॉम्पॅक्ट फ्लोटिंग विंडोमध्ये रूपांतरित करता येईल. मॅप्स तपासणे, ट्यूटोरियल्स पाहणे किंवा नोट्स चेक करणे आता सहज शक्य. Pixel 10 Pro Fold वर बबल्स बार उपलब्ध असून एकावेळी पाच अॅप्सपर्यंत सपोर्ट आहे.
विस्तारित Voice Translate : रिअल-टाइम भाषांतर करणारे Voice Translate आता Pixel 10a वर उपलब्ध झालं आहे. ते कॉलरच्या आवाजाचं संरक्षण करत भाषांतर करतं.
भारतासाठी नवीन कॉलिंग फीचर्स : Take a Message, Custom Greetings आणि Manual Call Screen आता भारतात उपलब्ध आहे. व्हॉइसमेलचे रिअल-टाइम ट्रान्सक्रिप्ट, AI सुचवलेल्या फॉलो-अप्स, व्यक्तिगत आउटगोइंग मेसेज आणि मॅन्युअल कॉल स्क्रीन यांचा समावेश आहे.
Emergency Sharing चं नवं एकीकरण : Car Crash Detection, Fall Detection आणि Loss of Pulse Detection शी Emergency Sharing जोडले गेले आहे.
इतर महत्त्वाची वैशिष्ये : Quick Share ची AirDrop सुसंगतता Pixel 8a आणि 9a पर्यंत विस्तारित होत असून Magic Cue Snapchat वर येत आहे.
सुसंगत डिव्हाइसेस : Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 सीरीज, 8 सीरीज, 9 सीरीज, 10 सीरीज, Pixel Fold, Pixel Tablet इत्यादी सर्व डिव्हाइसेस Android 17 मिळवतील. मात्र AI फीचर्ससाठी उच्च-एंड प्रोसेसर आणि 12GB+ RAM आवश्यक आहे.
अपडेट कसं करावं? : Settings > System > Software updates > Check for update वर जा (अपडेट 1.5 ते 3 GB इतके) असू शकतं, Wi-Fi किंवा मजबूत 5G वर डाउनलोड करा.
हे अपडेट Pixel वापरकर्त्यांचा अनुभव पूर्णपणे बदलणारा ठरेल. AI क्रिएशन, मल्टिटास्किंग आणि सुरक्षा यामुळं Pixel पुन्हा एकदा अग्रेसर ठरलं आहे.
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