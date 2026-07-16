गूगल पिक्सेल 11 सीरीजचा पहिला अधिकृत टीझर जारी; पिक्सेल ग्लो फीचरसह 12 ऑगस्टला लाँच
गूगलनं पिक्सेल 11 सीरीजचा पहिला टीझर जारी केला. नवीन पिक्सेल ग्लो फीचरसह 12 ऑगस्टला लाँच होणार असून, त्याच दिवशी प्री-ऑर्डर्स सुरू होतील.
Published : July 16, 2026 at 3:40 PM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरीजचा उत्सुकता वाढवणारा पहिला अधिकृत टीझर प्रसिद्ध केला आहे. 12 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मेड बाय गूगल इव्हेंटपूर्वी गूगल स्टोअरच्या होमपेजवर उपलब्ध झालेल्या या छोट्या व्हिडिओने पिक्सेल 11 ब्रँडिंगची पुष्टी केली असून, नवीन ‘पिक्सेल ग्लो’ फीचरची घोषणा केली आहे. यासोबतच प्री-ऑर्डर्स देखील लाँचच्या दिवशी सुरू होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गोल्ड रंगातील हँडसेट दाखवणाऱ्या या टीझरने टेक प्रेमींमध्ये खळबळ माजवली आहे.
पिक्सेल ग्लो: टीझरमध्ये गूगलने पिक्सेल 11च्या मागील पॅनेलवर एक नवीन प्रकाशीय घटक दाखवला आहे, ज्याला ‘पिक्सेल ग्लो’ असं नाव दिलं आहे. यापूर्वी केवळ लीकमधून समोर आलेल्या या फीचरमध्ये कॅमेरा बारशेजारील गोलाकार भागात (फ्लॅशच्या ठिकाणी) एकात्मिक प्रकाश व्यवस्था आहे. लाइट स्ट्रिपऐवजी हे डिझाइन अधिक सूक्ष्म आणि आकर्षक आहे. व्हिडिओत विविध रंगात चमकणारा हा ग्लो दिसतो. गूगलनं अद्याप या फीचरची पूर्ण कार्ये किंवा कस्टमायझेशन पर्याय जाहीर केले नाहीत, परंतु सूचना अशा आहेत की सूचनांसाठी, चार्जिंग स्टेटस किंवा कॅमेरा वापरादरम्यान हे प्रकाशित होऊ शकतं. हे डिझाइन पिक्सेल सीरीजला अधिक प्रीमियम आणि ओळखण्याजोगे बनवेल अशी अपेक्षा आहे.
प्री-ऑर्डर आणि प्रमोशनल ऑफर : गूगलनं स्पष्ट केलं आहे की, 12 ऑगस्ट रोजी इव्हेंटनंतर लगेचच पिक्सेल 11 सीरीजचं प्री-ऑर्डर्स सुरू होतील. अमेरिकेतील गूगल स्टोअरवर 15 जुलै ते 7 ऑगस्टदरम्यान प्रमोशनल ईमेलसाठी साइन अप करणाऱ्या ग्राहकांना 11 ऑगस्टला विशेष कोड ईमेलद्वारे पाठवला जाईल. हा कोड 27 ऑगस्टपर्यंत वैध राहील आणि अनलॉक पिक्सेल 11 किंवा गूगल फाय मॉडेल्ससाठी वापरता येईल. ही ऑफर प्रति ग्राहक एकदा आणि केवळ अमेरिकन रहिवाशांसाठी (18 वर्षे वय पूर्ण) उपलब्ध आहे.
अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स आणि इतर उपकरणे : पिक्सेल 11 सीरीजमध्ये पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो एक्सएल आणि पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड मॉडेल्स येण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या रिपोर्ट्सनुसार, यात सॅमसंग M16 OLED पॅनल्स, 2 नॅनोमीटर प्रक्रियेवर आधारित Tensor G6 चिपसेट, MediaTek M90 मॉडेम, Titan M3 सिक्युरिटी चिप, अपग्रेडेड कॅमेरा हार्डवेअर आणि जास्त बेस स्टोरेज देण्यात येईल. कॅमेरा विभागात लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहेत. याच इव्हेंटमध्ये गूगल पिक्सेल वॉच 5 सीरीज देखील लाँच करणार आहे, जी दोन आकारांमध्ये उपलब्ध होईल. इव्हेंटचे निमंत्रण ‘Gemini Intelligence’चा उल्लेख करत असल्यानं नवीन AI फीचर्सवर विशेष भर असेल. न्यूयॉर्क शहरात होणाऱ्या या कार्यक्रमात गूगल आपल्या नवीनतम तंत्रज्ञानाची झलक दाखवेल. पिक्सेल 11 सीरीज गूगलसाठी महत्त्वाची ठरेल. Tensor चिपसेटच्या सुधारणांसह, AI क्षमतांमध्ये वाढ आणि डिझाइनमधील नवीन प्रयोग यामुळं ही सीरीज Android फ्लॅगशिप मार्केटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करेल. पिक्सेल ग्लो सारख्या युनिक फीचर्समुळं वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्याची शक्यता आहे. अधिक माहिती आणि पूर्ण स्पेसिफिकेशन्ससाठी 12 ऑगस्टची वाट पाहणे आवश्यक आहे.
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