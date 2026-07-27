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Google Pixel 11 मालिका: RAM च्या तुटवड्यामुळं किमतीत वाढ; 12 ऑगस्टला होणार लाँच

Google Pixel 11 मालिका ऑगस्टमध्ये लाँच होणार आहे. RAM च्या तुटवड्यामुळं कंपनीनं सर्व मॉडेल्सच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.

Google Pixel 11 Series
Google Pixel 11 मालिका (@ayansonunigam X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 12:34 PM IST

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मुंबई: माउंटेन व्ह्यूस्थित दिग्गज टेक कंपनी Google पुढील महिन्यात होणाऱ्या 'Made by Google' कार्यक्रमात आपले नवीन स्मार्टफोन मालिका Pixel 11 लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या मालिकेतील मॉडेल्सची (ज्यामध्ये Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL आणि Pixel 11 Pro Fold यांचा समावेश आहे) किंमत अपेक्षेपेक्षा जास्त असेल. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, उद्योगातील इतर कंपन्यांप्रमाणेच Google ला देखील RAM च्या तुटवड्यामुळं किमती वाढवणे भाग पडलं आहे.

RAM चं संकट आणि किमतीतील बदल: 9to5Google सोबतच्या एका विशेष संभाषणात, Google च्या 'डिव्हाइसेस अँड सर्व्हिसेस' विभागाचे उपाध्यक्ष शकील बरकत यांनी "पुरवठादारांशी संबंधित" (supplier-driven) RAM च्या संकटाची पुष्टी केली. त्यांनी नमूद केलं की ही समस्या केवळ Google पुरती मर्यादित नसून संपूर्ण ग्राहक तंत्रज्ञान क्षेत्रावर (consumer technology sector) परिणाम करत आहे. मॉर्गन स्टॅनलीच्या आकडेवारीनुसार, 1 GB RAM ची किंमत 2025 मध्ये 2.8 डॉलर्स (सुमारे 270 रुपये) होती आणि ती 2026 मध्ये 12 डॉलर्स (सुमारे 1,155 रुपये) झाली. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात त्यात जवळपास सहापट वाढ झाली. परिणामी, Google ला आपल्या संपूर्ण Pixel लाइनअपच्या किमतींमध्ये "डायनॅमिक" (परिस्थितीनुसार) बदल करावे लागतील. यामुळं केवळ नवीन Pixel 11 मालिकेच्याच नव्हे, तर सध्याच्या Pixel 10 मालिका आणि इतर मॉडेल्सच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते.

नवीन मॉडेल्ससाठी अपेक्षित किंमत: लीक झालेल्या माहितीनुसार, Pixel 11 मालिकेच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. युरोपियन युनियन आणि यूके (UK) मधील अपेक्षित सुरुवातीच्या किमती खालीलप्रमाणे आहेत.

Google Pixel 11 (256GB): EU - €999 (अंदाजे 1,08,000), UK - £879 (अंदाजे 1,12,000)

Google Pixel 11 Pro (256GB): EU - €1,199 (अंदाजे 1,30,000)

Google Pixel 11 Pro XL (256GB): EU - €1,399 (अंदाजे 1,52,000)

Pixel 11 Pro Fold च्या किमतीची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही, परंतु ती यापेक्षाही जास्त असण्याची शक्यता आहे.

लॉंचची तारीख : Google Pixel 11 मालिका 12 ऑगस्ट रोजी (भारतीय वेळेनुसार 13 ऑगस्ट रोजी पहाटे 3:30 वाजता) 'Made by Google' या कार्यक्रमात सादर केली जाणार आहे. या कार्यक्रमात नवीन हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि AI वैशिष्ट्ये सादर केली जातील. RAM आणि स्टोरेज घटकांच्या वाढत्या खर्चामुळं अनेक स्मार्टफोन उत्पादकांनी अलीकडेच फोनच्या किमती वाढवल्या आहेत; Google चा निर्णयही याच प्रवाहाचा एक भाग आहे. पुरवठा साखळी (supply chain) स्थिर होईपर्यंत किमतींमध्ये बदल करणे सुरूच ठेवणार असल्याचं कंपनीनं सूचित केलं आहे. यामुळं ग्राहकांसाठी खर्च वाढू शकत असला, तरीही प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि त्यासोबत Google चा उत्कृष्ट कॅमेरा, सॉफ्टवेअर सपोर्ट व AI क्षमता यामुळं अनेक वापरकर्ते या फोनकडे आकर्षित होऊ शकतात. RAM ची टंचाई हे केवळ Google समोरील नाही, तर संपूर्ण उद्योगासमोरील एक आव्हान आहे. नवीन किमतींचा Pixel 11 मालिकेच्या यशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 'Made by Google' कार्यक्रमादरम्यान नवीन वैशिष्ट्ये आणि अतिरिक्त मूल्य (added value) अधोरेखित करून कंपनी या दरवाढीचं समर्थन करेल, अशी अपेक्षा आहे.

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