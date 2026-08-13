Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, आणि Pixel 11 Pro XL भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर..
गूगलनं आज Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold स्मार्टफोन लॉंच केले आहेत.
Published : August 13, 2026 at 7:06 AM IST
मुंबई : गुगलनं प्रगत क्षमतांनी सज्ज असलेली आपली 'पिक्सेल 11' (Pixel 11)स्मार्टफोन मालिका लॉंच केलीय. यात कंपनीनं पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो आणि पिक्सेल 11 प्रो एक्सएल (Pixel 11 Pro XL) आणि Pixel 11 Pro Fold हे प्रिमियम स्मार्टफोन सादर केले आहेत. वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी यात उत्कृष्ट एआय (AI) क्षमता, सुधारित कॅमेरे आणि दमदार कामगिरी (performance) यांसारखी प्रभावी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.Tensor G6 प्रोसेसरमुळं, ब्रँडचे हे नवीनतम स्मार्टफोन्स प्रीमियम श्रेणीतील प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करणार आहे. हे फोन लवकरच उपलब्ध होणार असून, भारतीय बाजारपेठेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. किंमती आणि ऑफर्समुळं हे फोन ग्राहकांसाठी अत्यंत आकर्षक ठरतील, अशी कंपनीला आशा आहे.
पिक्सेल 11 मालिकेच्या किंमती: भारतात, पिक्सेल 11 च्या बेस व्हेरिएंटची (12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) किंमत 89,999 पासून सुरू होते, तर टॉप-एंड मॉडेलची (12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज) किंमत 1,04,999 आहे. कमी किंमतीत'फ्लॅगशिप' अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या मोठ्या ग्राहकवर्गाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न गुगलं केलाय. हे हँडसेट पिस्ताशिओ (Pistachio), हिबिस्कस (Hibiscus), फ्रॉस्ट (Frost) आणि ऑब्सीडियन (Obsidian) अशा आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीनुसार स्टायलिश पर्याय मिळतात.
|Model
|Configuration
|Price
|Pixel 11
|12GB + 256GB
|Rs 89,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,04,999
|Pixel 11 Pro
|12GB + 256GB
|Rs 1,19,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,34,999
|Pixel 11 Pro XL
|12GB + 256GB
|Rs 1,34,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,49,999
|Pixel 11 Pro Fold
|16GB + 512GB
|Rs 1,86,999
प्रो मॉडेल्ससाठी प्रीमियम किंमती: भारतात, पिक्सेल 11 प्रो च्या 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज मॉडेलची किंमत 1,19,999 पासून सुरू होते, तर टॉप-एंड व्हेरिएंटची (12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज) किंमत 1,34,999 आहे. सुधारित डिस्प्ले, प्रगत कॅमेरा आणि विशेष वैशिष्ट्ये, 'प्रो' श्रेणीला इतर मॉडेलपेक्षा वेगळी ठरवते, त्यांमुळं या किंमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शेवटी, पिक्सेल 11 प्रो एक्सएलच्या बेस व्हेरिएंटची (12 जीबी + 256 जीबी) किंमत 1,34,999 आणि टॉप-एंड मॉडेलची (12जीबी रॅम + 512 जीबी) किंमत 1,49,999 आहे. दोन्ही प्रो मॉडेल्समध्ये प्रीमियम लूक आणि डिझाइनवर भर देण्यात आला आहे. ते कॅन्यन (Canyon), फॉग (Fog), ऑलिव्ह (Olive) पूर्णपणे मॅट फिनिश असलेल्या ऑब्सीडियन (Obsidian) रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत.
उपलब्धता: हे चारही स्मार्टफोन्स 20 ऑगस्टपासून गुगल स्टोअर, फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि इतर किरकोळ विक्रेत्यांकडे (retail partners) खरेदीसाठी उपलब्ध असतील. या लाँचमुळे भारतातील ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून हे उपकरण मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे. 'टेन्सर G6' (Tensor G6) प्रोसेसरवर चालणाऱ्या या नवीन उपकरणांचा अनुभव घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये 'प्री-ऑर्डर'च्या पर्यायांमुळं आधीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Pixel ॲक्सेसरीजचा विस्तार: कंपनीनं नवीन PixelSnap Case (4,900), PixelSnap Charger (4,500) आणि PixelSnap Ring Stand (2,979) देखील सादर केले आहेत. या ॲक्सेसरीज Qi2.2 वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतात आणि स्टायलिश संरक्षणासोबतच मॅग्नेटिक कार्यक्षमता देऊन वापरकर्त्याचा एकूण अनुभव अधिक चांगला करतात.
आकर्षक लाँच ऑफर्स: Google HDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्डद्वारे EMI वर खरेदी केल्यास 10,000 पर्यंतची त्वरित सूट, 24 महिन्यांपर्यंतचे 'नो-कॉस्ट EMI' पर्याय आणि 9,000 पर्यंतचा एक्सचेंज बोनस देत आहे. या ऑफर्समुळं, अपग्रेड करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांच्या मोठ्या वर्गासाठी Pixel 11 सिरीज अधिक परवडणारी ठरणार आहे. या फोनसोबत सहा महिन्यांचे Google AI Pro सबस्क्रिप्शनही मिळतं, ज्यामुळं प्रगत Gemini फीचर्स आणि AI टूल्सचा लाभ त्वरित मिळतो.
Pixel 11 डिझाइन: Pixel 11 मध्ये 'एज-टू-एज' (edge-to-edge) ग्लास कॅमेरा बार देण्यात आला आहे, जो कंपनीच्या म्हणण्यानुसार मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत 40 टक्के अधिक पातळ आहे. डिझाइनमधील या बदलामुळं फोनला अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम लूक मिळतो, तसंच वापरकर्त्यांना आवडणारी Pixel ची वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीही कायम राखली जाते. अधिक पातळ आकारामुळं फोन हाताळणे आणि खिशात ठेवणं सोपं जातं, आणि हे सर्व करताना टिकाऊपणा किंवा कॅमेराच्या कामगिरीशी कोणतीही तडजोड केली जात नाही.
उत्कृष्ट डिस्प्ले: Pixel 11 मध्ये 6.3 -इंचाचा Full HD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे. हा डिस्प्ले दैनंदिन वापर आणि मीडिया पाहताना स्मूथ स्क्रोलिंग व जलद प्रतिसाद (responsive interaction) सुनिश्चित करतो. या स्मार्टफोनमध्ये 3,000 निट्सपर्यंतचा पीक ब्राइटनेस दिला आहे. याला Corning Gorilla Glass Victus 2 चं संरक्षण आहे, ज्यामुळं बाहेरच्या प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते आणि ओरखडे किंवा पडल्यामुळं होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळतं.
Google Tensor G6 प्रोसेसर : शक्तिशाली हार्डवेअरमुळं विश्वसनीय कामगिरी मिळते. या स्मार्टफोनमध्ये अत्याधुनिक Google Tensor G6 प्रोसेसर आणि Titan M3 सिक्युरिटी चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. या संयोजनामुळं कार्यक्षम AI प्रोसेसिंग, उत्तम मल्टीटास्किंग क्षमता आणि नवीन धोक्यांपासून अधिक चांगली सुरक्षा मिळते. या मॉडेलमध्ये 12GB LPDDR5X RAM आणि 512GB पर्यंतची अंतर्गत स्टोरेज क्षमता आहे, ज्यामुळं ॲप्स, फोटो आणि मीडियासाठी पुरेशी जागा आणि वेग मिळतो.
कॅमेरा प्रणाली: Pixel 11 मध्ये मागील बाजूस ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात 48 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर (f/1.7 अपर्चर, OIS आणि LDAF सपोर्टसह), 13-मेगापिक्सेलची अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आणि 10.8-मेगापिक्सेलचा 5x टेलिफोटो सेन्सर यांचा समावेश आहे. यामुळं विस्तृत लँडस्केप्स ते झूम-इन केलेले विविध छायाचित्रे काढणं शक्य होतं. समोरच्या बाजूला 10.5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा (f/2.2 अपर्चरसह) आहे, जो स्पष्ट व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीसाठी उत्तम आहे.
सॉफ्टवेअर सपोर्टमुळं दीर्घायुष्य: Pixel 11 हा फोन अद्ययावत Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. दीर्घकालीन अपडेट्स देण्याच्या Google च्या कटिबद्धतेमुळं हे डिव्हाइस अनेक वर्षे सुरक्षित आणि वैशिष्ट्यपूर्ण राहते. या हँडसेटमध्ये अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि पाणी व धूळ रोखण्यासाठी IP68 रेटिंग देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं दैनंदिन वापरामध्ये त्याची विश्वासार्हता वाढते.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: या डिव्हाइसमध्ये 4,985 mAh ची बॅटरी आहे, जी 30W वायर्ड चार्जिंग आणि 25W Qi 2.2 PixelSnap वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, Wi-Fi, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, NFC आणि USB Type-C 3.2 पोर्टचा समावेश आहे. 125.8x 72 x 8.6 मिमी आकारमान आणि 197 ग्रॅम वजन असलेला हा फोन कॉम्पॅक्ट आकार आणि मजबूत बांधणी यांच्यात चांगला समतोल साधतो.
Pixel 11 Pro वैशिष्ट्ये: Pixel 11 Pro सिरीजमध्ये एक नवीन वैशिष्ट्य सादर करण्यात आलं आहे.जेव्हा फोन पालथा (स्क्रीन खालच्या बाजूला) ठेवला जातो, तेव्हा मागील कॅमेरा फ्लॅशभोवती असलेले LED दिवे (light) कस्टमाइज करता येण्याजोगे पॅटर्न दर्शवतात. तसंच, जेव्हा 'Gemini' एखादा प्रश्न ऐकत असतं, त्यावर प्रक्रिया करत असतं किंवा उत्तर देत असतं, तेव्हा हे लाईट स्थितीची माहिती (status updates) दर्शवतात. येणाऱ्या कॉल्ससाठी महत्त्वाच्या संपर्कांना (contacts) विशिष्ट रंग संकेत (color codes) दिले जाऊ शकतात, ज्यामुळं नोटिफिकेशन्स ओळखणं सोपं होतं.
Pixel 11 Pro डिस्प्ले: डिस्प्ले वैशिष्ट्यांचा विचार करता, Pixel 11 Pro मध्ये 6.3-इंचाचा 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले (2856 x 1280 पिक्सेल रिझोल्यूशन) आहे, तर Pixel 11 Pro XL मध्ये 6.8-इंचाचा QHD+ AMOLED डिस्प्ले (1344x 2992 पिक्सेल रिझोल्यूशन) देण्यात आलं आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 3,600 निट्सपर्यंतचा पीक ब्राइटनेस, 120Hz ॲडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस 2 (Corning Gorilla Glass Victus 2) चं संरक्षण मिळतं; यामुळं मीडिया, गेमिंगचा अधिक चांगला अनुभव मिळतो.
उच्च-स्तरीय प्रोसेसिंग: Pixel 11 Pro आणि Pixel 11 Pro XL हे दोन्ही फोन्स गुगलच्या (Google) नवीनतम Tensor G6 प्रोसेसरवर चालतात आणि यात अधिक सुरक्षिततेसाठी Titan M3 सिक्युरिटी चिपचा समावेश आहे. या फोन्समध्ये 12GB पर्यंत LPDDR5X रॅम (RAM) आणि 512GB पर्यंतची अंतर्गत स्टोरेज क्षमता मिळते. दोन्ही स्मार्टफोन्स Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात.
प्रगत कॅमेरा हार्डवेअर: Pixel 11 Pro आणि Pixel 11 Pro XL च्या मागील बाजूस ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर (f/1.68 ॲपर्चर, OIS आणि LDAF सपोर्टसह), 48-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आणि 48-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो सेन्सर यांचा समावेश आहे. समोरील बाजूस f/2.2 ॲपर्चर असलेला 42-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे, जो फोटो आणि व्हिडिओ अशा दोन्हीसाठी उच्च-रिझोल्यूशन देतो.
बॅटरी क्षमता: Pixel 11 Pro मध्ये 4,840 mAh ची बॅटरी आहे, तर Pixel 11 Pro XL मध्ये 5,115mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. दोन्ही मॉडेल्स 30W वायर्ड चार्जिंग आणि 25W Qi 2.2 PixelSnap वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतात, ज्यामुळं प्रवासात असलेल्या वापरकर्त्यांना चार्जिंगचं चांगले पर्याय मिळतात. Tensor G6 चिपच्या कार्यक्षमतेमुळं, या बॅटरी क्षमता मध्यम वापराच्या परिस्थितीत अधिक चालते.
मजबूत बांधणी आणि सेन्सर वैशिष्ट्ये: या हँडसेट्समध्ये अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि पाणी, धूळ रोखण्यासाठी IP68 रेटिंग देण्यात आले आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, Wi-Fi, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, NFC आणि USB Type-C 3.2 पोर्टचा समावेश आहे. Pixel 11 Pro चे परिमाण 152.7mm x 71.9mm x 8.4mm असून त्याचे वजन 204 ग्रॅम आहे. Pixel 11 Pro XL चे परिमाण 162.7mm x 76.5mm x 8.5mm असून त्याचं वजन 226 ग्रॅम आहे.
Pixel 11 Pro Fold (फोल्डेबल): गुगलचा 'बुक-स्टाईल' फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold - बुधवारी भारतात लाँच करण्यात आला. Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL आणि Pixel Watch 5 सोबतच हा फोन भारत आणि इतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये सादर करण्यात आला. नवीन Google Pixel 11 Pro Fold मध्ये कंपनीचा नवीन 'Tensor G6' चिपसेट वापरण्यात आला असून यात 512GB ची इन-बिल्ट स्टोरेज क्षमता आहे. या स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 48-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (प्रायमरी शूटर) आहे. तसेच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात दोन 10-मेगापिक्सेलचे कॅमेरे दिले आहेत.
प्रीमियम फ्लॅगशिप: भारतात Google Pixel 11 Pro Fold ची किंमत 1,86,999 इतकी आहे. हा स्मार्टफोन 16GB रॅम (RAM) आणि 512GB अंतर्गत स्टोरेज (internal storage) असलेल्या एकाच कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. हा 'बुक-स्टाईल' फोल्डेबल फोन भारतात Flipkart आणि Google India च्या ऑनलाइन स्टोअरवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. हा स्मार्टफोन केवळ 'ऑलिव्ह' (olive) रंगात उपलब्ध असून तो एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रीमियम लूक देतो.
फोल्ड सॉफ्टवेअर: Google Pixel 11 Pro Fold मध्ये सुरुवातीपासूनच (out of the box) लेटेस्ट Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम मिळते. कंपनी याला सात वर्षांचे OS अपग्रेड्स, तसेच सात वर्षांचे सुरक्षा आणि 'Pixel Drop' अपडेट्स देते.
ड्युअल डिस्प्ले: Google Pixel 11 Pro Fold च्या आत 8-इंचाचा OLED Super Actua Flex डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 372 PPI पिक्सेल डेन्सिटी, 16 दशलक्ष रंग, 3,600निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस आणि HDR सपोर्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.यात 6.5-इंचाचा OLED Super Actua कव्हर डिस्प्ले देखील आहे; या डिस्प्लेचा पीक ब्राइटनेस, कलर गॅमट, रिफ्रेश रेट आणि HDR सपोर्ट हे फोल्डेबल डिस्प्लेसारखेच आहेत. फोल्डेबल स्क्रीनवर अति-पातळ (ultra-thin) ग्लास कव्हर आहे, तर कव्हर डिस्प्लेसाठी 'अति-टिकाऊ' (ultra-durable) सिरॅमिक कव्हर ग्लासचा वापर केला गेला आहे.
प्रोसेसिंग क्षमता: हा फोन IP68 रेटिंगसह (धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण) येतो. या फोल्डेबल फोनमध्ये Google ची लेटेस्ट Tensor G6 चिपसेट आणि Titan M3 सिक्युरिटी को-प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. हे घटक विविध वातावरणात डिव्हाइस सुरक्षित ठेवतात आणि मोठ्या स्क्रीनवर एकाच वेळी अनेक कामं (मल्टीटास्किंग) सहजपणे हाताळण्यास मदत करतात.
फोल्ड कॅमेरा सेटअप: कॅमेरा सेटअपचा विचार करता, Google Pixel 11 Pro Fold मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 48 मेगापिक्सेल (f/1.7) मुख्य कॅमेरा, 10.5-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा (127-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू) आणि 10.8-मेगापिक्सेल (f/3.1) टेलिफोटो कॅमेरा (5x ऑप्टिकल झूम आणि 30x डिजिटल झूमला सपोर्ट करणारा) यांचा समावेश आहे. या स्मार्टफोनमध्ये कव्हर डिस्प्ले आणि आतील स्क्रीन अशा दोन्ही ठिकाणी 10-मेगापिक्सेल (f/2.2) कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा हँडसेट 4K/60fps पर्यंतच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं फोन दुमडलेल्या आणि उघडलेल्या अशा दोन्ही स्थितींमध्ये उच्च-गुणवत्तेचा कंटेट तयार करणे शक्य होतं.
Pixel 11 Pro Fold ची बॅटरी क्षमता: Google Pixel 11 Pro Fold मध्ये 4,806 mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. 30W चार्जिंग अडॅप्टरचा वापर करून ही बॅटरी साधारण 30 मिनिटांत 0 ते 50 टक्क्यांपर्यंत चार्ज होऊ शकते, असं सांगितले जातं. तसंच, हे फोल्डेबल डिव्हाइस 25W पर्यंतच्या वायरलेस फास्ट चार्जिंगलाही सपोर्ट करते, जे सोयीस्कर चार्जिंगसाठी PixelSnap इकोसिस्टमशी जोडलेले आहे.
कनेक्टिव्हिटी आणि कॉम्पॅक्ट आकारमान: कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS आणि NavIC यांचा समावेश आहे. या फोनमध्ये बाजूला (side-mounted) फिंगरप्रिंट स्कॅनरची सुविधाही देण्यात आली आहे. दुमडलेल्या स्थितीत याचं आकारमान 155.2x 76x 10.1मिमी आणि उघडलेल्या स्थितीत 155.2 x 150.4 x 5 मिमी इतकं आहे, तसंच याचं वजन अंदाजे 239 ग्रॅम आहे. 'बुक-स्टाईल फोल्डेबल' असूनही, या आकारमानामुळं तो सोबत बाळगण्यास सोयीस्कर आहे.
प्रीमियम स्मार्टफोन: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL आणि Pixel 11 Pro Fold च्या आगमनासह, गुगलनं AI-आधारित फोटोग्राफी, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि उत्कृष्ट हॉर्डवेअर, आकर्षक डिझाइ सादर केलीय. Tensor G6 प्रोसेसर, Titan M3 सुरक्षा, 'Highlight' वैशिष्ट्य आणि सुधारित कॅमेरे यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं, 'प्युअर अँड्रॉइड' (pure Android) अनुभव आणि प्रगत क्षमता शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी ही मालिका एक आकर्षक पर्याय ठरेल.
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