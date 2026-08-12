Google Pixel 11 सिरीज आज होणार लॉंच: भारतात लाइव्ह स्ट्रीम कधी आणि कुठं पाहता येईल? जाणून घ्या सर्व तपशील
गुगल आज 'Made by Google' या कार्यक्रमात Pixel 11 सिरीज, Pro Fold आणि Watch 5 सादर करणार आहे. या उपकरणांमध्ये AI क्षमता असण्याचीही अपेक्षा आहे.
Published : August 12, 2026 at 10:47 AM IST
मुंबई: गुगल आज 'Made by Google' या कार्यक्रमात आपल्या पुढील पिढीतील Pixel स्मार्टफोन सादर करत आहे. यात Pixel 11 सिरीज, Pixel 11 Pro Fold आणि Pixel Watch 5 यांसारख्या नवीन उत्पादनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वैशिष्ट्ये, Android 17 अपडेट्स आणि इतर हार्डवेअरबाबतही घोषणा होऊ शकतात. कार्यक्रमाची वेळ आणि भारतातील लाइव्ह स्ट्रीम कसं पाहायचं, याबद्दलचं सर्व तपशील आज आपण जाणून घेणार आहोत.
On a scale from 1 to 10, meet 11.— Made by Google (@madebygoogle) August 10, 2026
Google #Pixel11 Pro.
Ask more of your phone. August 12.
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/yoJqQIUi3D pic.twitter.com/jXQNoKVREf
'Made by Google' कार्यक्रमाची वेळ आणि लाइव्ह स्ट्रीम कसं पाहायचं: गुगलचा 'Made by Google' कार्यक्रम आज, 12 ऑगस्ट रोजी पॅसिफिक वेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता सुरू होत आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST), हा कार्यक्रम पहाटे 3:30 वाजता सुरू होईल. संपूर्ण कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीम) गुगलच्या अधिकृत 'Made by Google' यूट्यूब चॅनेलवर केलं जाईल. हा कार्यक्रम विनोदी कलाकार ट्रेव्हर नोआ (Trevor Noah) सादर करतील, अशी पुष्टी गुगलनं केली आहे. तसंच, बास्केटबॉलपटू स्टीफन करी आणि जपानी अभिनेत्री अयामी नकाजो हे देखील यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. कार्यक्रम पाहण्यासाठी, वापरकर्ते गुगलच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलला भेट देऊ शकतात आणि कार्यक्रम सुरू झाल्यावर 'Made by Google' लाइव्ह स्ट्रीम पाहू शकतात. हे मोबाइल फोन, टॅब्लेट किंवा लॅपटॉपवर सहजपणे पाहता येईल. ही वेळ भारतातील वापरकर्त्यांसाठी विशेषतः सोयीस्कर ठरू शकते.
Pixel 11 सिरीजची अपेक्षित वैशिष्ट्ये: हा कार्यक्रम प्रामुख्यानं Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL आणि Pixel 11 Pro Fold मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित असेल. लीक झालेल्या माहितीनुसार, या फोन्सची रचना Pixel 10 सिरीजसारखीच असेल आणि त्यात केवळ किरकोळ बदल असतील. हे फोन्स गुगलच्या नवीन Tensor G6 प्रोसेसरवर चालतील आणि Android 17 वर आधारित असतील. अहवालांनुसार, गुगल बेस स्टोरेज 256GB पर्यंत वाढवू शकते आणि 128 GB चा पर्याय बंद करू शकते. याव्यतिरिक्त, 'Highlight' नावाचे मागील बाजूस (रिअर) नोटिफिकेशन लाइटचं नवीन वैशिष्ट्य सादर केलं जाऊ शकतं; आवडत्या संपर्कांकडून कॉल आल्यावर किंवा फोन पालथा ठेवलेला असताना जेमिनी वापरताना हे वैशिष्ट्य प्रकाश उत्सर्जित करू शकतं. पिक्सेल 11 सिरीजमध्ये अधिक जेमिनी एआय वैशिष्ट्ये समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याची घोषणा गूगलनं या वर्षाच्या सुरुवातीला केली होती.
पिक्सेल वॉच 5 आणि इतर संभाव्य घोषणा: गूगल या कार्यक्रमात पिक्सेल वॉच 5 चं अनावरण करू शकतं. लीकनुसार, स्मार्टवॉचचे डिझाइन मागील मॉडेल्ससारखेच राहील, परंतु त्याच्या अंतर्गत हार्डवेअरमध्ये सुधारणा दिसून येतील. अहवालानुसार, त्याची किंमत मागील वॉचच्या तुलनेत जास्त असू शकते. फोन आणि घड्याळांव्यतिरिक्त, गूगल इतर नवीन उत्पादनं देखील जाहीर करू शकतं. अफवांनुसार, 'पिक्सेल टॅग' नावाचा एक ब्लूटूथ ट्रॅकर सादर केला जाईल, जो ॲपलच्या एअरटॅगशी स्पर्धा करण्यासाठी आणि गूगलच्या 'फाईंड माय डिव्हाइस' नेटवर्कमध्ये समाकलित होण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. कंपनी अँड्रॉइड एक्सआर ग्लासेसबद्दल अधिक तपशील देखील शेअर करू शकते, जे वॉर्बी पार्कर आणि जेंटल मॉन्स्टर सारख्या ब्रँड्सच्या भागीदारीत विकसित केलं जात आहेत. काही अहवालानुसार, आगामी 'गूगल बुक' लॅपटॉपची एक झलक समोर येऊ शकते, जरी अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. एकंदरीत, आजचा कार्यक्रम गुगलसाठी हार्डवेअर आणि एआय क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारतीय वापरकर्ते पहाटे 3:30 वाजता यूट्यूबवरील थेट प्रक्षेपणाद्वारे सर्व घोषणा रिअल-टाइममध्ये पाहू शकतात.
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