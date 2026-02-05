गूगल पिक्सेल 10ए ची अधिकृत घोषणा: 'या' तारखेपासून भारतात प्री-ऑर्डर सुरू
गूगलनं बजेट सेगमेंटमधील पिक्सेल 10ए (Pixel 10a ) ची अधिकृत घोषणा केली. टीझरमध्ये फ्लश कॅमेरा डिझाइन दाखवलं असून, भारतात प्री-ऑर्डर सुरू होणार आहे.
Published : February 5, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई : गूगलनं आज आपल्या बजेट स्मार्टफोन मालिकेतील नवीन स्मार्टफोन पिक्सेल 10ए ची अधिकृत घोषणा केलीय.15 सेकंदांच्या टीझर व्हिडिओद्वारे कंपनीनं फोनचा बदलेला लूक उघड केला असून प्री-ऑर्डरची (Google Pixel 10a pre orders begin ) तारीख जाहीर केलीय. हा फोनची तुम्ही आता 18 फेब्रुवारीपासून प्री ऑर्डर करू शकता. गूगलच्या ‘ए’ सीरिजची परंपरा कायम ठेवत हा फोन परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्याची शक्यता आहे.
डिझाइनमध्ये बदल
टीझर व्हिडिओमध्ये पिक्सेल 10ए (Google Pixel 10A) पूर्णपणे दिसतोय. या फोनचा सर्वात लक्षवेधी बदल म्हणजे कॅमेरा आहे. हा कॅमेरा आता अॅरे फ्लश स्वरूपात उपलब्ध आहे. म्हणजे कॅमेरा फोनच्या बॉडीपासून उंच नाहीय. हा अॅरे आधीच्या पिक्सेल 9ए पेक्षा थोडा उंच आहे, पण एकूण डिझाइन जवळपास तसंच आहे. फोन एका आकर्षक निळ्या-जांभळ्या (Iris सारख्या) रंगात दाखवला आहे. व्हिडिओमध्ये इतर रंगांचे संकेतही मिळाले आहेत, त्यामुळं आणखी कलर ऑप्शन्स लॉंचवेळी अपेक्षित आहेत. @evleaks नं लीक केलेल्या इमेजेसनुसार समोरच्या बाजूला मोठे बेझेल्स कायम आहेत, जे पिक्सेल 9ए सारखेच दिसतात. एकूणच, डिझाइन परिचित वाटतं, पण फ्लश कॅमेरा मॉड्यूलमुळं फोन अधिक स्लीक दिसतो.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये
टीझरमध्ये स्पेसिफिकेशन्सचा उल्लेख केलेला नाहीय, पण लीकनुसार पिक्सेल 10 ए मध्ये 6.285 इंचचा FHD+ OLED HDR डिस्प्ले असेल.फोनचा रिफ्रेश रेट 120Hz, 2000 निट्स HDR ब्राइटनेस असेल. हा ब्राईटनेस पिक्सेल 9ए च्या 1800 निट्सपेक्षा जास्त असेल. हा फोन गूगल टेंसर G4 प्रोसेसर, टायटन M2सिक्युरिटी चिपसह येण्याची अपेक्षा आहे. यात 8GB LPDDR5X रॅम, 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिळेल.कॅमेऱ्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, यात ड्युअल रियर कॅमेरा 78 MP मुख्य (f/1.7, OIS) + 13MP 120° अल्ट्रा-वाइड, 13MP सेल्फी कॅमेरा असेल. या फोनला पॉवर देण्यासाठी 5100mAh बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. हा फोन वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करेल. धूळ आणि पाण्यापासून बचावासाठी फोनला IP68 वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टंट मिळेल. Android 16, 7 वर्षांचे OS, सिक्युरिटी आणि फीचर ड्रॉप अपडेट्स गूगल पिक्सेल 10 ए ला मिळतील. फोन टेंसर G5 ऐवजी G4 चिपवर चालणार असल्यानं परफॉर्मन्स पिक्सेल 9ए सारखाच राहील, पण बॅटरी आणि डिस्प्लेमध्ये तुम्हाला अपडेट दिसेल.
किंमत आणि उपलब्धता
गूगलनं पिक्सेल 10 ए ची किंमत जाहीर केलेली नाही, पण अफवांनुसार अमेरिकेत $499 (भारतीय किंमत सुमारे 42,000) राहील. ही किंमत पिक्सेल 9ए च्या किंमतीएवढीच आहे. युरोपमध्येही तीच किंमत कायम राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं भारतातही समान किंमत अपेक्षित आहे. फोनची प्री-ऑर्डर 18 फेब्रुवारीला सुरू होईल. प्रत्यक्ष विक्री किमान दोन आठवड्यांनंतर, म्हणजे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल, असा अंदाज आहे.
तुमच्यासाठी विशेष ऑफर
गूगल स्टोअर सबस्क्रायबर्ससाठी खास ऑफर आहे. 13 फेब्रुवारी दुपारी 1:29 पर्यंत साइन अप केल्यास 18 फेब्रुवारीला ई-मेलद्वारे ऑफर (Pixel 10A Pre order) मिळेल. ही ऑफर पिक्सेल 10ए खरेदीवर लागू करून भविष्यातील ऑर्डरसाठी लाभ मिळवता येईल. प्रसिद्ध लीकस्टर इवान ब्लास (@evleaks) यांनी जेमिनी AI फीचर्स दाखवणाऱ्या इमेजेस काही तास आधी पोस्ट केल्या होत्या, त्यानंतर लगेच गूगलचा टीझर जारी करण्यात आला आहे.
