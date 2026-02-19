ETV Bharat / technology

Google Pixel 10a : 5,100mAh बॅटरी, 48 मेगापिक्सेल रियर कॅमेरासह भारतात लॉंच

Google Pixel 10a मध्ये 5,100mAh बॅटरी, 48 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, Tensor G4 चिपसेटसह आहे. जाणून घ्या फोनची किंमत आणि विक्री तारीख

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 9:41 AM IST

मुंबई : गूगलनं नविन पिक्सेल 10ए (Google Pixel 10a ) भारतासह जागतिक बाजारात लॉंच केला आहे. हा मध्यम किंमत श्रेणीतील स्मार्टफोन उत्कृष्ट कॅमेरा, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि गूगलच्या अँड्रॉइड अनुभवासाठी ओळखला जाणार आहे. भारतात हा फोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि गूगलच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध होणार असून, पुढील महिन्यात विक्रीला येईल. पिक्सेल 10ए चार आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. या फोनला पावर देण्यासाठी 5,100mAhची मोठी बॅटरी, अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेम आणि IP68 धूळ-पाणी प्रतिरोधक रेटिंग मिळाली आहे. गूगलच्या Tensor G4 चिपसेटच्या जोरावर हा फोन उत्तम परफॉर्मन्स आणि AI वैशिष्ट्ये देतोय.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Google)

भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
गूगल पिक्सेल 10एची भारतातील किंमत (Google Pixel 10a Price) एकमेव 8जीबी रॅम + 256जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 49,999 निश्चित करण्यात आली आहे. लॉंच ऑफर अंतर्गत HDFC बँक कार्ड्सवर 3,000 पर्यंत त्वरित कॅशबॅक, 24 महिन्यांपर्यंत व्याजमुक्त EMI आणि 3,000 पर्यंत एक्स्चेंज बोनस मिळेल. याशिवाय गूगल पिक्सेल अपग्रेड प्रोग्रॅम अंतर्गत हा फोन उपलब्ध असेल. भारतात पिक्सेल 10 एची प्री-ऑर्डर आज रात्री 9 वाजल्यापासून Flipkart आणि Google India ऑनलाइन स्टोअरवर सुरू होईल. फोनची अधिकृत विक्री 6 मार्चपासून सुरू होईल. हा फोन बेरी, फॉग, लॅव्हेंडर आणि ऑब्सिडियन रंगात उपलब्ध असेल.

पिक्सेल 10एची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Google Pixel 10a Specifications)
पिक्सेल 10ए Android 16 वर चालतो आणि गूगलनं 7 वर्षांचे ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स तसंच 7 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळं हा फोन दीर्घकाळ वापरता येईल.

डिस्प्ले
या फोनमध्ये तुम्हाला 6.3 इंचाचा Actua pOLED पॅनेल (1,080x2,424 पिक्सेल रिझोल्यूशन), 120Hz रिफ्रेश रेट, Corning Gorilla Glass 7i संरक्षण आणि 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळेल.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Google)

परफॉर्मन्स
गूगलचा स्वतःचा Tensor G4 चिपसेट यात मिळतोय. हा चिपसेट मागील वर्षीच्या मॉडेलमध्येही होता. Titan M2 सिक्युरिटी को-प्रोसेसर, 8जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज यात देण्यात आलं आहे.

कॅमेरा
पिक्सेल 10ए मध्ये ड्युअल रियर सेटअप आहे. 48 मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर (f/1.7, OIS, 1/2.0-इंच सेन्सर), 13 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड (f/2.2,120° फील्ड ऑफ व्ह्यू). सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा मिळतोय.

बॅटरी आणि चार्जिंग
फोनला पॉवर देण्यासाठी 5,100mAh बॅटरी, 30W वायर्ड आणि 10W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Google)

कनेक्टिव्हिटी आणि इतर
कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6, NFC, USB Type-C, IP68 रेटिंग आहे. सेन्सर्समध्ये जायरोस्कोप, बारोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, अॅक्सिलरोमीटर आणि फिंगरप्रिंट स्कॅनरचा समावेश आहे. फोनचे परिमाण 153.9x73x9 मिमी आणि वजन सुमारे 183 ग्रॅम आहे. गूगल पिक्सेल 10ए मध्यम बजेट सेगमेंटमध्ये OnePlus, Samsung आणि Vivo सारख्या स्पर्धकांना टक्कर देणार आहे. उत्कृष्ट कॅमेरा परफॉर्मन्स, चांगलं अँड्रॉइड आणि दीर्घकालीन अपडेट्स यामुळं हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

