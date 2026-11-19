गुगल फोटोजमध्ये येत आहे खास 'बिल्ड अ फिट' एआय फीचर
गुगल फोटोजमध्ये लवकरच 'बिल्ड अ फिट' (Build a Fit) हे नवीन एआय फीचर येत असून, ते तुमच्या डिजिटल वॉर्डरोबमधील कपड्यांमधून आपोआप उत्तम आउटफिट कॉम्बिनेशन्स सुचवेल.
Published : November 19, 2026 at 12:24 PM IST
मुंबई : गुगलनं या वर्षाच्या सुरुवातीला गुगल फोटोजमध्ये (Google Photos) एआय-आधारित 'वॉर्डरोब' (Wardrobe) हे भन्नाट फीचर सादर केलं होतं. या फीचरच्या मदतीनं युजर्सना त्यांच्या गॅलरीतील फोटोंमधून कपड्यांची निवड करून स्वतःचं एक डिजिटल कपाट (Digital Closet) तयार करता येतं. आता गुगल फोटोज आपली ही क्षमता अधिक विस्तारण्याच्या तयारीत असून, युजर्सना थेट कपड्यांचे कॉम्बिनेशन सुचवणारे नवीन फीचर आणणार असल्याचं समजतं. अँड्रॉइडवरील गुगल फोटोज ॲपच्या एपीके टियरडाउनमध्ये (APK teardown) 'बिल्ड अ फिट' (Build a fit) नावाच्या एका नवीन एआय फीचरचा संदर्भ आढळून आला आहे. हे नवीन फीचर युजर्सच्या डिजिटल वॉर्डरोबमध्ये सेव्ह केलेल्या कपड्यांचा वापर करून आपोआप उत्तम आउटफिट कॉम्बिनेशन्स सुचवू शकतं.
Google Photos is working on outfit suggestions for your AI Wardrobe A new “Build a fit” feature could suggest combinations from clothes you own through a “Surprise me” option. ✅ Details - https://t.co/DAncYPxlmg https://t.co/L92kwTXPkE— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) November 18, 2026
गुगल लाँच करू शकते नवीन 'बिल्ड अ फिट' फीचर : 'अँड्रॉइड अथॉरिटी'नं (Android Authority) दिलेल्या वृत्तानुसार, अँड्रॉइडसाठी असलेल्या गुगल फोटोज ॲपच्या व्हर्जन 8.2 (version 8.2) मध्ये अद्याप अधिकृतपणे जाहीर न झालेल्या 'बिल्ड अ फिट' फीचरचा समावेश असल्याचं दिसून आलं आहे. हे आगामी फीचर सध्याच्या वॉर्डरोब सेक्शनमध्येच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. युजर्सच्या डिजिटल कपाटात उपलब्ध असलेल्या कपड्यांच्या आधारे हे फीचर विविध आउटफिट कॉम्बिनेशन्स तयार करून देईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
'सरप्राईज मी' आणि मॅन्युअल निवडीचा पर्याय : गुगल फोटोज ॲपच्या कोडिंगमध्ये सापडलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये "आज काय घालायचं हे ठरवता येत नाहीये?" (Can't decide what to wear today?) असा प्रश्न आणि त्यासोबत 'सरप्राईज मी' (Surprise me) हे लेबल आढळलं आहे. यावरून गुगल फोटोज एआयचा वापर करून युजरच्या वॉर्डरोबमधून एक खास पोशाख सुचवेल. याशिवाय, ॲपच्या कोडमध्ये "कपडे मॅन्युअली निवडा" (Choose items manually) हा पर्याय देखील दिसला आहे, ज्यामुळं युजर्सना स्वतःच्या पसंतीने कपडे निवडण्याची सुविधाही कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट होतं.
युजर्सना मिळणार अधिक नियंत्रण आणि सविस्तर माहिती : या आगामी पर्यायामुळं युजर्सना एआयनं तयार केलेल्या कपड्यांच्या कॉम्बिनेशनवर अधिक नियंत्रण मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, गुगलची ही आउटफिट शिफारस प्रणाली बाहेरील हवामानाची परिस्थिती किंवा युजरनं अलीकडेच परिधान केलेले कपडे यांसारख्या गोष्टींचा विचार करेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. तरीही, दैनंदिन जीवनात कपडे निवडण्याचा वेळ वाचवण्यासाठी हे फीचर अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
डिजिटल वॉर्डरोब फीचर कसे काम करते? : गुगलनं या वर्षी एप्रिल महिन्यात गुगल फोटोजसाठी आपले डिजिटल वॉर्डरोब फीचर जाहीर केलं होतं. आवश्यक परवानग्या दिल्यानंतर, हे फीचर एआयच्या मदतीनं युजरच्या गेल्या चार वर्षांतील फोटो लायब्ररीचे स्कॅनिंग करते, त्यातील कपडे ओळखतं आणि एका व्हर्च्युअल कपाटात व्यवस्थित लावतं. एकदा हे डिजिटल कपाट तयार झालं की, युजर्स त्यांचे कपड्यांचे कलेक्शन पाहू शकतात आणि विविध श्रेणींमध्ये त्यांची मांडणी करू शकतात. तसेच, गुगल फोटोज युजर्सना वेगवेगळे कपडे एकत्र करून नवीन आउटफिट तयार करण्याची आणि निवडलेले कॉम्बिनेशन व्हर्च्युअली ट्राय (Virtually try on) करण्याची परवानगी देखील देते.
कधी होणार उपलब्ध? : नवीन 'बिल्ड अ फिट' फीचरमुळं युजर्सना स्वतः कपड्यांचे तुकडे निवडण्याची गरज भासणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, हे फीचर सध्या सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाही. या फीचरच्या विकासाचं काम जसं पुढं जाईल, तशी गुगलकडून त्याच्या अधिकृत उपलब्धतेबाबत अधिक माहिती जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
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