गुगल पे नं भारतात लॉंच केलं डिस्कव्हर शॉप एआय-आधारित फॅशन फीचर..
गुगल पे नं भारतात 'डिस्कव्हर शॉप' हे एआय-आधारित फॅशन फीचर लाँच केलं असून, याद्वारे युजर्सना व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन आणि पर्सनलाइज्ड शॉपिंगचा अनुभव घेता येणार आहे.
Published : November 3, 2026 at 11:09 AM IST
मुंबई : गुगल पे (Google Pay) नं भारतातील युजर्ससाठी एक नवा आणि धमाकेदार प्रयोग सुरू केला असून, याद्वारे डिजिटल पेमेंट अॅपचे रूपांतर थेट एका फॅशन हबमध्ये होणार आहे. गुगल पे मध्ये 'डिस्कव्हर शॉप' (Discover Shop) नावाचं एक नवीन फॅशन आणि लाइफस्टाइल शॉपिंग फीचर सादर करण्यात आलं आहे. सध्या या फीचरची मर्यादित युजर्ससह चाचणी (Pilot Testing) घेतली जात आहे. यामध्ये युजर्सना पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशन्स, व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन आणि व्हिज्युअल सर्च यांसारखे प्रगत पर्याय मिळणार आहेत.
Google Pay in India isn't only for paying anymore. It's piloting a place to shop for clothes. A new Discover tab, built on Google's Shopping Graph of 60+ billion products, lets select users browse personalised fashion, try on clothes virtually from individual listings, and snap a photo to find similar styles across the web. Checkout still happens on the merchant's site. Google just gets the discovery moment inside an app people already use for daily essentials.— Sachin Sharma (@Sachi_0298) November 2, 2026
AI आणि शॉपिंग ग्राफची कमाल : गुगलनं आपल्या अधिकृत ब्लॉग पोस्टद्वारे या नवीन फीचरची घोषणा केली. हे नवीन शॉपिंग फीचर गुगलच्या प्रसिद्ध 'शॉपिंग ग्राफ' (Shopping Graph) वर आधारित आहे, ज्यामध्ये जगभरातील 60 अब्जांहून अधिक उत्पादनांचा डेटा समाविष्ट आहे. या फीचरच्या माध्यमातून युजर्स केवळ पैसे पाठवण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, नवीन फॅशन ट्रेंड्स शोधू शकतील आणि थेट अॅपवरूनच कपड्यांची खरेदी करू शकतील. या शॉपिंग फीडमध्ये युजर्सना फॅशनशी संबंधित युट्यूब (YouTube) व्हिडिओ देखील पाहायला मिळतील.
पर्सनलाइज्ड फॅशन फीड आणि कपड्यांचा व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन : युजर्सच्या गुगल सेवांवरील आवड-निवड आणि अॅक्टिव्हिटीच्या आधारे हे फीड त्यांना फॅशन प्रॉडक्ट्स आणि नवीन ट्रेंड्स दाखवेल. यासाठी युजर्सच्या संमतीनं त्यांच्या 'वेब आणि अॅप अॅक्टिव्हिटी' तसंच 'सर्च पर्सनलायझेशन' डेटाचा वापर केला जाईल. या फीचरचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 'व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन' (Virtual Try-On). यामध्ये युजर्स निवडक कपडे खरेदी करण्यापूर्वी ते त्यांच्या अंगावर कसं दिसतील आणि त्याचा फिट कसा असेल, हे डिजिटल स्वरूपात स्क्रीनवर पाहू शकतील. आगामी काळात गुगल रोजचं नवनवीन आउटफिट सजेशन्स (Daily Outfit Suggestions) देखील देणार आहे.
फोटो क्लिक करा आणि शोधा आवडते प्रॉडक्ट्स : जर तुम्हाला रस्त्यात किंवा सोशल मीडियावर एखादा ड्रेस आवडला, तर त्याचा फोटो काढून किंवा गॅलरीमधून इमेज अपलोड करून तुम्ही गुगल पे च्या 'व्हिज्युअल सर्च' द्वारे तशाच पद्धतीचे हुबेहूब कपडे इंटरनेटवर शोधू शकता. कोणत्याही प्रॉडक्टवर क्लिक केल्यास त्याचा रंग, साईज आणि इतर तपशील समोर येतील. युजर्सना एखादी वस्तू आवडल्यास, ते थेट संबंधित मर्चंटच्या (विक्रेत्याच्या) वेबसाईटवर जाऊन ती ऑर्डर करू शकतात.
हे नवीन वैशिष्ट्य कसं मिळेल? : सध्या हे फीचर भारतातील केवळ काही निवडक युजर्ससाठीच उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. तुम्हाला याचं अॅक्सेस मिळालं आहे की नाही हे तपासण्यासाठी, गुगल पे अॅप लेटेस्ट व्हर्जनवर अपडेट करा आणि स्क्रीनच्या तळाशी 'Discover' आयकॉन दिसतोय का ते तपासा. यासाठी युजर्सकडं वैयक्तिक गुगल अकाउंट असणे आणि सेटिंग्जमध्ये 'Web and App Activity' व 'Search Personalisation' सुरू असणे आवश्यक आहे. हे फीचर सर्वसामान्य युजर्ससाठी कधी रोलआउट होणार, याबाबत गुगलनं अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.
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