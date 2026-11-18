भारतासह 6 देशांतील मोफत वापरकर्त्यांसाठी नवीन 'टास्क-हँडलिंग' फीचर्स लाँच..!
गुगलनं भारतासह सहा देशांतील मोफत वापरकर्त्यांसाठी जेमिनीचं नवीन 'टास्क-हँडलिंग' फीचर आणलं आहे. यामुळं खरेदी, अपॉइंटमेंट्स आणि दैनंदिन कामे आता एआय असिस्टंट सहज पूर्ण करेल.
Published : November 18, 2026 at 7:56 PM IST
नवी दिल्ली / सॅन फ्रान्सिस्को: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवत गुगलनं आपल्या 'जेमिनी' (Gemini) एआय असिस्टंटची नवीन आणि प्रगत 'टास्क-हँडलिंग' (Gemini Task Handling) फीचर्स आता मोफत वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. या नवीन अपडेटमुळं भारतासह इतर निवडक देशांतील वापरकर्ते आता आपली दैनंदिन कामे थेट एआय असिस्टंटवर सोपवू शकणार आहेत. खरेदी करणे, अपॉइंटमेंट्स बुक करणे आणि वेळापत्रक सांभाळणे यांसारखी कामे आता जेमिनी सहजपणे पूर्ण करेल.
भारत आणि इतर देशांत मोफत विस्तार : गुगलनं अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की, हे प्रगत फीचर्स भारत, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या सहा देशांमधील मोफत जेमिनी वापरकर्त्यांसाठी रोलआउट केलं जात आहेत. यामुळं सामान्य युजर्सना कोणतेही शुल्क न भरता एआयच्या मदतीनं आपली दैनंदिन कामे पूर्ण करता येतील. मात्र, यातील काही अत्यंत प्रगत सुविधा सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ अमेरिकेतील युजर्सपुरत्या मर्यादित ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये स्थानिक व्यवसायांना किंवा दुकानांना फोन करून उपलब्धता तपासणे आणि अपॉइंटमेंट बुक करणे यांसारख्या कॉलिंग फीचर्सचा समावेश आहे.
पर्सनल इंटेलिजन्स आणि सुरक्षित पेमेंटची सुविधा : नवीन 'पर्सनल इंटेलिजन्स' (Personal Intelligence) क्षमतेमुळं जेमिनी आता वापरकर्त्यांचे लोकेशन आणि कॅलेंडर यांसारख्या माहितीचा वापर करून अचूक कामे करू शकतं. तसंच, जीमेलमधील (Gmail) बिले आणि इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे विश्लेषण करून खर्चाचा मागोवा घेणे आणि बचतीचे मार्ग सुचवणेही जेमिनीला शक्य होणार आहे. याशिवाय, युजर्स जेमिनीच्या माध्यमातून थेट शॉपिंग करू शकतात, उत्पादनांची तुलना करू शकतात आणि 'गुगल पे' (Google Pay) वापरून खरेदी पूर्ण करू शकतात. हे सर्व व्यवहार 'एजंट पेमेंट्स प्रोटोकॉल' (AP2) द्वारे सुरक्षितपणे हाताळले जातात, ज्यामध्ये खर्चाची मर्यादा (Spending limits) आणि पात्र कार्ड्ससाठी डिजिटल टोकनची सुविधा दिली आहे.
60 हून अधिक लोकप्रिय ॲप्सशी जोडणी : खरेदी केल्यानंतरच्या पावत्या (Receipts) आणि ऑर्डर ट्रॅकिंगचा तपशील थेट 'गुगल वॉलेट'मध्ये (Google Wallet) सुरक्षित साठवला जाऊ शकतो. दैनंदिन किराणा मालाच्या खरेदीसाठी जेमिनी आता 'इन्स्टाकार्ट' (Instacart) सारख्या ग्रोसरी सेवांसोबतही काम करू शकते. युजर्स केवळ मजकूर (Text) किंवा फोटोच्या स्वरूपात खरेदीची यादी शेअर करून संबंधित वस्तू थेट ऑर्डरमध्ये जोडू शकतात. गुगलच्या मते, जेमिनी आता 60 हून अधिक लोकप्रिय ॲप्सशी जोडले असून वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक सुलभ झाला आहे.
ईमेल आणि मेसेजिंगद्वारेही कामे होणार सोपी : या अपडेटमध्ये ईमेल आणि मेसेजिंगशी संबंधित नवीन क्षमतांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील युजर्स शाळेचं वेळापत्रक किंवा इतर कार्यक्रमांचे तपशील असलेले ईमेल्स थेट gemini@google.com या पत्त्यावर फॉरवर्ड करू शकतात, ज्यामुळं जेमिनी ती माहिती आपोआप त्यांच्या कॅलेंडरमध्ये नोंदवेल. यासोबतच, गुगल आरसीएस (RCS) सपोर्ट देखील सुरू करत आहे, ज्यामुळं युजर्स थेट टेक्स्ट मेसेजद्वारे जेमिनीला कामं सांगू शकतील. यासाठी सुसंगत टेलिकॉम नेटवर्क आणि अमेरिकन फोन नंबर असणे आवश्यक आहे.
डेटा सुरक्षिततेला प्राधान्य : एआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता राखण्यासाठी गुगलनं विशेष काळजी घेतली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही सर्व कामे प्रत्येक वापरकर्त्याच्या खात्यासाठी स्वतंत्रपणे तयार केलेल्या 'हार्डवेअर-आयसोलेटेड व्हर्च्युअल मशीन'मध्ये (Hardware-isolated virtual machine) चालवली जातात. खरेदी करणे किंवा कोणतीही संवेदनशील कृती करण्यापूर्वी जेमिनी वापरकर्त्याची स्पष्ट परवानगी घेईल. तसंच, युजर्सना आपल्या सोयीनुसार ॲप्सच्या परवानग्या नियंत्रित करण्याचे, ॲप्स डिस्कनेक्ट करण्याचे आणि चॅट हिस्ट्री डिलीट करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
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