क्रोममधील जेमिनीसाठी 'एजंटिक ऑटो ब्राउझ' वैशिष्ट्य भारतात उपलब्ध...
गुगलनं 'क्रोम ऑटो ब्राउझ' मधील 'जेमिनी' (Gemini) हे वैशिष्ट्य भारतात सादर केलंय.
Published : October 7, 2026 at 1:18 PM IST
मुंबई : गुगलनं भारतात क्रोम (Chrome) मधील जेमिनी (Gemini) साठी 'ऑटो ब्राउझ' (Auto Browse) हे वैशिष्ट्य सादर केलं आहे. यामुळं अधिक वापरकर्त्यांना विविध वेबसाइट्सना भेट देऊन कामे पूर्ण करण्यास सक्षम असलेल्या 'एआय एजंट'चा (AI agent) लाभ घेता येईल. द वर्ज (The Verge) च्या अहवालानुसार, हे वैशिष्ट्य आता भारतातील 'गुगल एआय प्रो' (Google AI Pro) आणि 'गुगल एआय अल्ट्रा' (Google AI Ultra) च्या ग्राहकांसाठी डेस्कटॉप आणि अँड्रॉइड (Android) अशा दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.
ऑटो ब्राउझमुळं सोपं होणार काम : 'ऑटो ब्राउझ'मुळं, जेमिनी केवळ वेबपेजशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यापलीकडं जाऊन प्रत्यक्ष कामं करू शकतं. वापरकर्त्यानं एकदा सूचना दिली की, हा एजंट वेबसाइट्सवर नेव्हिगेट करू शकतो, माहिती शोधू शकतो, पर्यायांची तुलना करू शकतो आणि वापरकर्त्याच्या वतीनं विशिष्ट कृती करू शकतो. या कामांमध्ये प्रवासाचे पर्याय शोधणे, फॉर्म भरणे आणि शॉपिंग कार्टमध्ये उत्पादने जोडणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. गुगलनं सर्वप्रथम सप्टेंबर 2025 मध्ये क्रोममध्ये जेमिनी सादर केलं होतं. सुरुवातीला, ते 'साइड पॅनेल' (side panel) म्हणून उपलब्ध होतं, जे ब्राउझरमध्ये वेबपेजवर आधारित प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत असे. नंतर, 'ऑटो ब्राउझ'च्या समावेशामुळं या सेवेला थेट वेबसाइट्सवर कामं करण्याची क्षमता प्राप्त झाली. हे वैशिष्ट्य क्रोममधील जेमिनी पॅनेलद्वारे कार्य करतं. अनेक वेबसाइट्सना स्वतंत्रपणे भेट देण्याऐवजी किंवा प्रत्येक पायरी स्वतः (मॅन्युअली) पूर्ण करण्याऐवजी, वापरकर्ते नैसर्गिक भाषेत सूचना देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, वापरकर्ता जेमिनीला सहलीसाठी हॉटेलच्या दरांची तुलना करण्यास, विशिष्ट गरजा पूर्ण करणारी उत्पादनं शोधण्यास किंवा विविध वेबसाइट्सवरून माहिती गोळा करण्यास सांगू शकतो.
क्रोममध्ये 'ऑटो ब्राउझ' कसं काम करतं?: एकदा विनंती प्राप्त झाली की, जेमिनी त्या कामाच्या कालावधीसाठी ब्राउझरचे नियंत्रण स्वतःकडं घेऊ शकतं. ते वेबसाइट्स उघडू शकतं, लिंक्सवर क्लिक करू शकतं, पेजेस स्क्रोल करू शकते आणि आवश्यक तिथं माहिती भरू शकतं. काम सुरू असताना, क्रोम सक्रिय टॅबवर 'ऑटो ब्राउझ'चा निदर्शक (indicator) दर्शवतं. जर वापरकर्त्यांना एजंटच्या कृतींमध्ये बदल करायचा असेल, तर ते अतिरिक्त सूचना देऊन त्याला मार्गदर्शन करत राहू शकतं. मात्र, जेमिनीला प्रत्येक कृती करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. काही विशिष्ट कामात उदा. खरेदी किंवा अपरिवर्तनीय (irreversible) कृतींचा समावेश असतो तिथं वापरकर्त्याच्या खात्रीची (confirmation) आवश्यकता असू शकते. वापरकर्ते कधीही ही प्रक्रिया थांबवू शकतात आणि ब्राउझरचं नियंत्रण पुन्हा स्वतःकडे घेऊ शकतात. हे वैशिष्ट्य परप्लेक्सिटी (Perplexity) चे 'कॉमेट' (Comet) आणि 'डाय' (Dia) यांसारख्या ब्राउझर-आधारित एआय एजंट्ससारखेच आहे. हे एजंट्स केवळ उत्तरे किंवा सारांश देण्याऐवजी, अनेक वेबसाइट्सवरील कामे हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहेत.
Google brings Gemini in Chrome to all Android users in India, plus auto browse that can do tasks for you 🇮🇳 Gemini came to Chrome on desktop in India earlier this year, now it's on Android too. – Summarize long articles and ask questions about any web page – Connect Google apps like Keep and Calendar without switching tabs – Edit and generate images with Nano Banana Auto browse is the big feature, it lets Gemini use websites for you, like booking parking for an event, filling a long form or ordering groceries for the week. It asks for your confirmation before doing sensitive tasks. Auto browse is available on desktop and Android, only for AI Pro and AI Ultra subscribers. For now both features need your device language set to English.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 7, 2026
Auto Browse कोण वापरू शकतं?: भारतातील 'Google AI Pro' आणि 'AI Ultra' सबस्क्राइबर्ससाठी (सदस्यांसाठी) 'Auto Browse' उपलब्ध करून दिलं जात आहे. हे वैशिष्ट्य डेस्कटॉप आणि अँड्रॉइडवर उपलब्ध आहे; याव्यतिरिक्त, गुगल अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी 'Chrome' ब्राउझर असिस्टंटमध्ये Gemini समाविष्ट करत आहे. 'Auto Browse' चा ॲक्सेस तुमच्या खात्याचा प्रकार आणि तुमच्या प्रदेशातील रोलआउटची स्थिती (उपलब्धता) यावर अवलंबून असते. गुगलनं यापूर्वी अनेक प्रगत Gemini वैशिष्ट्ये केवळ सशुल्क (पेड) सदस्यांपुरती मर्यादित ठेवली आहेत, त्यामुळं मोफत सेवा वापरणाऱ्यांना हे वैशिष्ट्य कदाचित मिळणार नाही.
Google Chrome मध्ये 'Auto-browse' कसं वापरावं?:
- तुमच्या खात्यावर 'Auto-browse' उपलब्ध आहे का हे तपासण्यासाठी..
1. समर्थित डेस्कटॉप डिव्हाइसवर Chrome उघडा आणि वरच्या उजव्या कोपऱ्यात Gemini आयकॉन शोधा.
2. Gemini साइड पॅनेल उघडण्यासाठी त्या आयकॉनवर क्लिक करा.
3. तुमच्या खात्यासाठी 'Auto-browse' पर्याय उपलब्ध आहे का? ते तपासा. जर खात्यासाठी 'Auto-browse' सक्षम (enabled) असेल, तर तो पर्याय पॅनेलमध्ये दिसेल.
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