फिटबिट अॅप आता गुगल हेल्थ अॅप बनणार: आरोग्य डेटाचं केंद्रस्थान
गुगल फिटबिट अॅपला गुगल हेल्थ अॅपमध्ये रूपांतरित करत आहे. आरोग्य आणि वेलनेस डेटाचं एक केंद्रस्थान असलेलं हे नवीन अॅप 19 मे रोजी उपलब्ध होईल.
Published : May 8, 2026 at 10:58 AM IST
नवी दिल्ली : गुगल आपल्या आरोग्य आणि वेलनेस डेटासाठी एक केंद्रित व्यासपीठ तयार करत आहे. फिटबिट अॅप आता गुगल हेल्थ अॅप म्हणून अपडेट होत आहे. फिटबिट आणि गुगलची उपयुक्तता यांचा सुंदर संगम करणारे हे नवीन अॅप आपल्या आरोग्याची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी देईल. 19 मे रोजी हे अपडेट सर्व वापरकर्त्यांसाठी सुरू होणार आहे. विद्यमान फिटबिट वापरकर्त्यांना नवीन अॅप डाउनलोड करण्याची गरज नाही; डेटा आपोआप स्थानांतरित होईल.
गुगल हेल्थ अॅप : गुगल हेल्थ अॅपमध्ये वैशिष्ट्यांमध्ये अनेक अपग्रेड्स मिळतील. यात आता Today, Fitness, Sleep आणि Health असे चार टॅब्स उपलब्ध असतील. यामुळं आपल्या आरोग्याच्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास फक्त काही टॅप्समध्ये शक्य होईल. Today आणि Health टॅबच्या वरच्या भागातील डॅशबोर्ड आपल्या आवडत्या मेट्रिक्सनुसार सानुकूलित करता येतील.
अधिक डेटा आणि ट्रेंड्स : Activity, Fitness, Sleep, Vitals, वैद्यकीय रेकॉर्ड्स इत्यादी सर्व डेटा सिंक, लॉग आणि पाहता येईल. अॅप आपल्याला ट्रेंड्स ओळखण्यास, प्रगती ट्रॅक करण्यास आणि एकूण आरोग्य चित्र समजण्यास मदत करेल.
अॅप्स आणि डिव्हाइसेसशी कनेक्शन: Health Connect, Apple Health किंवा Google Health APIs द्वारे शेकडो अॅप्स आणि डिव्हाइसेसशी जोडता येईल. Peloton चे वर्कआउट्स किंवा MyFitnessPal चे जेवणाचे डेटा एकत्र पाहता येतील.
वैद्यकीय रेकॉर्ड्स अपलोड (यूएसमध्ये): लॅब रिपोर्ट्स, व्हिटल्स आणि औषधे यांची माहिती सिंक करता येईल. सर्व डेटा सुरक्षितपणे Google Health अॅपमध्ये राहील आणि वापरकर्त्याकडे पूर्ण नियंत्रण असेल.
प्रगती शेअर करणे: विस्तारित लीडरबोर्ड्सद्वारे मित्रांसोबत स्टेप्स आणि कार्डिओ लोड ट्रॅक करता येईल.
सुधारित सायकल ट्रॅकिंग : लॉगिंग, अनियमितता ट्रेंड्स आणि इंटरॅक्टिव्ह कॅलेंडर यात उपलब्ध होईल.
Google Health Coach सह ऑप्टिमाइझ्ड: हे अॅप Gemini वर आधारित Google Health Coach ला देखील सपोर्ट करेल. Fitness टॅबमध्ये नैसर्गिक भाषेत वर्कआउट सजेशन्स आणि प्लॅन्स तयार करता येतील. Sleep टॅबमध्ये साप्ताहिक सुसंगती आणि विश्रांती प्रगती समजेल. Health टॅबवर वैद्यकीय रेकॉर्ड्सचे सारांश Coach द्वारे मिळतील.
Google Fitbit Air : अॅपचं नाव आणि लुक बदललं तरी फिटबिटची मूलभूत वैशिष्ट्ये कायम राहतील. याच उद्देशानं गुगल Google Fitbit Air ट्रॅकर सादर करत आहे. अत्यंत पातळ, हलका आणि अदृश्यासारखा डिझाइन असलेला हा ट्रॅकर 24/7 वापरता येईल. Industry-leading सेन्सर्ससह तो Google Health अॅपशी जोडला जाईल. Google Health Premium सबस्क्रिप्शनसह Coach च्या वैयक्तिक कोचिंगचा लाभ घेता येईल.
डेटा आपल्या हाती : डेटा सेव्ह करणे, डिलीट करणे किंवा वैशिष्ट्ये चालू-बंद करणे पूर्णपणे वापरकर्त्याच्या हातात राहील. गुगलनं स्पष्ट केलं आहे की फिटबिट वापरकर्त्यांचा आरोग्य डेटा Google Ads साठी वापरला जाणार नाही.
