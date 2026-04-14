गूगलची नवीन स्पॅम पॉलिसी: बॅक बटण हायजॅकिंगवर कारवाई

गूगलनं बॅक बटण हायजॅकिंगविरुद्ध नवीन स्पॅम पॉलिसी जाहीर केलीय. 15 जून 2026 पासून ही पॉलिसी अंमलात येणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 2:25 PM IST

हैदराबाद : गूगलनं वेबसाइट्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या एका फसव्या पद्धतीला लक्ष्य करणारी नवीन स्पॅम पॉलिसी जाहीर केली आहे. ही पद्धत म्हणजे “बॅक बटण हायजॅकिंग” (Back Button Hijacking). यामुळं वापरकर्त्यांचा ब्राउझरचा बॅक बटण वापरून मागील पानावर परत जाण्याचा अनुभव बिघडतो. ही पॉलिसी 15 जून 2026 पासून अंमलात येणार असून, वेबसाइट मालकांना बदल करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामुळं वापरकर्त्यांचा ब्राउझिंग अनुभव सुधारण्याचा गूगलचा प्रयत्न आहे.

बॅक बटण हायजॅकिंग म्हणजे काय? : बॅक बटण हायजॅकिंग ही एक डिजिटल फसवणूक आहे. जेव्हा वापरकर्ता ब्राउझरच्या बॅक बटणावर क्लिक करतो, तेव्हा त्याला अपेक्षेप्रमाणे मागील पानावर जायचं असतं.पण या पद्धतीमुळं वापरकर्त्याला कधीही न भेटलेल्या पानांवर रीडायरेक्ट केलं जातं, अनावश्यक जाहिराती दाखवल्या जातात किंवा सामान्य नेव्हिगेशन रोखलं जातं. यामुळं वापरकर्ता गोंधळून जातो आणि ब्राउझिंगचा आनंद बिघडतो. गूगलनुसार, ही पद्धत वापरकर्त्यांच्या मूलभूत अपेक्षेशी फसवणूक करतं आणि ब्राउझिंग अनुभव खराब करतं.

गूगलने काय म्हटले?: गूगलनं आपल्या स्पॅम पॉलिसीमध्ये “मॅलिशिअस प्रॅक्टिसेस” (Malicious Practices) विभागात बॅक बटण हायजॅकिंगला स्पष्टपणे समाविष्ट केलं आहे. कंपनीनं सांगितलं की, अलीकडे अशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसेसमध्ये वाढ झाली आहे. ब्राउझर हिस्ट्रीमध्ये फसवे पानं घुसवणे हे आधीपासूनच गूगलच्या नियमाविरुद्ध आहे. नवीन पॉलिसीनुसार, अशा वेबसाइट्सना मॅन्युअल स्पॅम अॅक्शन किंवा ऑटोमेटेड रँकिंग डिमोशनचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळं सर्च रिझल्टमध्ये त्यांची रँकिंग घसरू शकते. गूगलनं स्पष्ट केलं की, वापरकर्त्यांचा अनुभव प्रथम आहे आणि अशा फसव्या पद्धती वापरकर्त्यांना नाराज करतात.

वेबसाइट्ससाठी याचा अर्थ काय?: वेबसाइट मालकांनी आपल्या साइटवर असे कोणतेही स्क्रिप्ट्स किंवा तंत्रज्ञान न वापरता काढून टाकावे, जे ब्राउझर नेव्हिगेशनमध्ये व्यत्यय आणतात. यात तृतीय-पक्ष लायब्ररी किंवा जाहिरात टूल्सचा समावेश असू शकतो. समस्या दूर केल्यानंतर गूगल सर्च कन्सोलद्वारे रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट पाठवता येईल. गूगलनं साइट मालकांना आपल्या टेक्निकल सेटअपचे काळजीपूर्वक परीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.ही पॉलिसी 15 जून 2026 पासून लागू होणार असून, गूगलचा हा निर्णय वापरकर्त्यांच्या चांगल्या अनुभवासाठी आहे. वेबसाइट मालकांनी वेळीच बदल करून पेनल्टी टाळावी.

