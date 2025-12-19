गूगलचा नवीन पिक्सेल अपग्रेड प्रोग्राम भारतात लाँच: दरवर्षी मिळवा नवीन पिक्सेल फोन
गूगलनं भारतात 'पिक्सेल अपग्रेड प्रोग्राम' (Pixel Upgrade Program ) लाँच केला. यामुळं दरवर्षी नवीन पिक्सेल फोन अपग्रेड करता येईल.
Published : December 19, 2025 at 5:09 PM IST
मुंबई : गूगलनं भारतात पिक्सेल स्मार्टफोनच्या अधिक सोपं आणि परवडणारे बनवण्यासाठी एक नवीन 'पिक्सेल अपग्रेड प्रोग्राम' सुरू (Pixel Upgrade Program) केला आहे. ही योजना 19 डिसेंबर 2025 रोजी लाँच झाला असून, यामुळ ग्राहकांना पिक्सेल फोन कमी मासिक हप्त्यांमध्ये खरेदी करता येईल. तसंच दरवर्षी नवीन मॉडेलवर अपग्रेड करता येईल. हा कार्यक्रम कॅशिफाय, बजाज फायनान्स आणि एचडीएफसी बँकेशी भागीदारीत उपलब्ध आहे. मासिक हप्ता फक्त 3,333 रुपयांपासून सुरू होतो, ज्यामुळं प्रीमियम पिक्सेल फोन अधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील.
Introducing Google Pixel Upgrade Program in India lets you get the latest Pixel on 24‑month no‑cost EMIs (from ₹3,333), upgrade yearly after 9 payments, and includes premium Google services plus accidental damage protection.— Pixel UI by Google (@pixeluibygoogle) December 19, 2025
Source: https://t.co/DzEzpDkOG9 pic.twitter.com/XrWctaeNUQ
नो-कॉस्ट ईएमआय
या योजनेचा मुख्य उद्देश, ग्राहकांना पिक्सेल फोनचा खर्च कमी करणे आणि नियमित अपग्रेडचा सोपा मार्ग उपलब्ध करून देणं आहे. हा कार्यक्रम निवडक रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे आणि 30 जून 2026 पर्यंत चालेल. ग्राहकांना पिक्सेल 10 सीरिजचे फोन (पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल आणि पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड) बजाज फायनान्स किंवा एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डवर 24 महिन्यांच्या नो-कॉस्ट ईएमआय योजनेवर खरेदी करता येतील. खरेदीनंतर 30 दिवसांच्या आत कॅशिफायच्या वेबसाइटवर या कार्यक्रमात नोंदणी करावी लागेल.
नवीन पिक्सेल मॉडेलवर अपग्रेड
किमान 9 ईएमआय भरल्यानंतर आणि 15 ईएमआय पूर्ण होण्यापूर्वी ग्राहक नवीन पिक्सेल मॉडेलवर अपग्रेड करण्यास पात्र होतील. अपग्रेडच्या वेळी कॅशिफाय ग्राहकाच्या बँक खात्यात उर्वरित ईएमआय रक्कम जमा करेल, ज्यामुळं जुने कर्ज प्री-क्लोजर शुल्काशिवाय बंद होईल. नवीन फोनसाठी पुन्हा 24 महिन्यांची नो-कॉस्ट ईएमआय योजना सुरू होईल. विशेष म्हणजे, याचं बायबॅक मूल्य हमी आहे. फोनची स्थिती कशीही असली तरी, तो चालू असल्यास पूर्ण रक्कम मिळेल. नोंदणीच्या वेळी जुना फोन एक्सचेंज केल्यास कॅशिफायकडून 7,000 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनसही मिळेल.
पात्र डिव्हाइसेस आणि अतिरिक्त फायदे
- हा कार्यक्रम सध्या पिक्सेल 10 सीरिजपुरता मर्यादित आहे. याशिवाय, नवीन खरेदीवर गूगलच्या सेवा ट्रायल सबस्क्रिप्शन मिळतील:
- पिक्सेल 10 प्रो, प्रो एक्सएल आणि प्रो फोल्ड खरेदीदारांना 1 वर्ष गूगल एआय प्रो, 6 महिने फिटबिट प्रीमियम आणि 3 महिने यूट्यूब प्रीमियम मिळेल.
- पिक्सेल 10 खरेदीदारांना 6 महिने गूगल वन प्रीमियम (2 टीबी), 6 महिने फिटबिट प्रीमियम आणि 3 महिने यूट्यूब प्रीमियम मिळेल.
गूगलच्या मते, ही योजना भारतीय ग्राहकांना एआय-सक्षम पिक्सेल इकोसिस्टममध्ये दीर्घकाळ जोडून ठेवेल. त्यामुळं प्रीमियम स्मार्टफोन आता अधिक लवचिक झाले आहे. जर तुम्ही नवीन पिक्सेल घेण्याचा विचार करत असाल, तर हा कार्यक्रम नक्कीच एक उत्तम पर्याय आहे.
