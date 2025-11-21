गुगलचा नवीन 'नॅनो बनाना प्रो': इमेज एडिटिंग टूलमध्ये अॅडव्हान्स्ड फीचर्स आणि मल्टिपल अॅस्पेक्ट रेशिओ सपोर्ट!
गुगलनं ‘नॅनो बनाना प्रो’ लाँच केलंय. 4K इमेज, अॅडव्हान्स्ड एडिटिंग, अॅक्युरेट टेक्स्ट, मल्टी-रेफरन्स ब्लेंडिंगसह क्रिएटिव्हिटीला आणि चालना मिळाली आहे.
Published : November 21, 2025 at 4:55 PM IST
मुंबई : गुगलनं काही महिन्यांपूर्वी लाँच केलेल्या 'नॅनो बनाना' टूलचं अपग्रेडेड व्हर्जन 'नॅनो बनाना प्रो' आणलं आहे. हे Gemini 3 Pro-आधारित इमेज जेनरेशन आणि एडिटिंग मॉडेल आहे, ज्यात मल्टिपल अॅस्पेक्ट रेशिओ, 4K आउटपुट, कलर कंट्रोल, फोकस आणि लाइटिंग एडिटिंगसारखे फीचर्स आहेत. कागदावरील ड्रॉईंग्जपासून लोगो तयार करणे किंवा डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स बनवणे आता सोपं झालाय. सर्व इमेजेसमध्ये SynthID वॉटरमार्क असतील, ज्यामुळं AI-जनरेटेड कंटेंट ओळखणे शक्य होईल.
कोण वापरू शकते नॅनो बनाना प्रो?
नॅनो बनाना प्रो मुख्यतः Google AI Plus, Pro आणि Ultra सबस्क्रायबर्ससाठी Gemini अॅपमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळं त्यांना हायर इमेज जेनरेशन कोटा आणि अॅडव्हान्स्ड क्रिएटिव्ह कॅपाबिलिटीज मिळतील. फ्री-टियर यूजर्सना लिमिटेड कोटा मिळेल, त्यानंतर ते ओरिजिनल नॅनो बनाना मॉडेलवर परत येतील.
अॅडवरटायझर्स आणि मार्केटिंग प्रोफेशनल्ससाठी हे Google Ads मध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळं इमेज क्रिएशन आणि एडिटिंग सोयीस्कर होईल. Workspace कस्टमर्स Google Slides आणि Vidsमध्ये याचा वापर करून विज्युअली पॉलिश्ड कंटेंट तयार करू शकतील.
डेव्हलपर्स आणि एंटरप्रायझ टीम्स Gemini API, Google AI Studio आणि Vertex AIद्वारे हे वापरू शकतील, ज्यामुळं स्केलेबल इमेज-रिच अॅप्लिकेशन्स बनवता येतील. क्रिएटिव्ह्स, फिल्ममेकर्स आणि मार्केटर्ससाठी Google AI Ultra सबस्क्रिप्शनसह Flow (गुगल AI फिल्ममेकिंग टूल) मध्ये प्रिसिजन, कंट्रोल आणि क्वालिटी वाढेल.
नॅनो बनाना प्रोचे नवीन फीचर्स
Gemini 3 च्या अॅडव्हान्स्ड रीझनिंगमुळं हे मॉडेल अधिक अॅक्युरेट आणि काँटेक्स्ट-रिच विज्युअल्स तयार करतं. यूजर-प्रोव्हायडेड कंटेंट किंवा रिअल-वर्ल्ड फॅक्ट्सवर आधारित एज्युकेशनल इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम्स आणि एक्सप्लेनर्स बनवता येतील. Google Search इंटिग्रेशनमुळं रिअल-टाइम डेटा मिळेल, जसं की रेसिपीवर आधारित फ्लॅशकार्ड्स.
अॅक्युरेट टेक्स्ट रेंडरिंग इन इमेजेस
नॅनो बनाना प्रो आता इमेजमध्ये डायरेक्ट अॅक्युरेट, लेगिबल टेक्स्ट जनरेट करेल. शॉर्ट टॅगलाइन्सपासून लाँग पैराग्राफ्सपर्यंत, मल्टिपल लँग्वेजेसमध्ये तयार होईल. व्हेरिएड फॉंट्स, स्टाइल्स, टेक्स्चर्स, कॅलिग्राफी आणि लोकलायझेशन/ट्रान्सलेशन सपोर्ट आहे, जे बेस मॉडेलमध्ये शक्य नव्हते.
मल्टी-एलीमेंट आउटपुट एनेबल
हे मॉडेल 14 रेफरन्स इमेजेस ब्लेंड करून एक कोहेसिव्ह आउटपुट तयार करते, ज्यात 5 पर्सन्स किंवा कॅरेक्टर्सची कन्सिस्टन्सी राखली जाते. स्केचेसला फोटोरिअलिस्टिक प्रोडक्ट्समध्ये बदलणे, ब्लूप्रिंट्सला 3डी रेंडर्समध्ये रूपांतरित करणे, ब्रँडेड मॉकअप्स, सर्रेल सीन किंवा ग्रुप कॅरेक्टर असेंबलीसाठी उत्तम.
अॅडव्हान्स्ड एडिटिंग टूल्स
यूजर्स आता कॅमेरा अँगल्स बदलू शकतील, फोकस शिफ्ट करू शकतील, डेप्थ ऑफ फील्ड, बोकेह इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग आणि लाइटिंग चेंजेस करू शकतील. पूर्वी शक्य नसलेले अॅस्पेक्ट रेशिओ चेंज आणि 4K रिझोल्यूशन आउटपुट आता उपलब्ध आहे. हे प्रोफेशनल-ग्रेड इमेजेससाठी परफेक्ट.
नॅनो बनाना प्रोमुळं गुगल AI इमेज टूल्स आता अधिक पॉवरफुल आणि यूजर-फ्रेंडली झाले आहेत. हे क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीला नवीन डायमेंशन्स देईल, जसं की Adobe Firefly आणि Photoshopमध्ये इंटिग्रेशन. फ्री ट्राय Gemini अॅपमध्ये उपलब्ध आहे, पण प्रो फीचर्ससाठी सबस्क्रिप्शन घ्या.
