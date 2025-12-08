ETV Bharat / technology

गूगलचे नवे Nano Banana 2 Flash AI मॉडेल लवकरच येणार

गूगलचं नवं Nano Banana 2 Flash AI मॉडेल लवकरच येणार आहे. वेगवान इमेज जनरेशन, कमी खर्च, मोफत टियरसाठी उपलब्ध असेल.

Google Nano Banana 2 Flash AI
Nano Banana 2 Flash AI (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 3:37 PM IST

मुंबई : गूगल आपलं नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इमेज जनरेशन आणि एडिटिंग मॉडेल ‘Nano Banana 2 Flash’ लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या Flash आवृत्तीचं उत्तराधिकारी असलेलं हे मॉडेल विशेषतः वेगवान जनरेशन आणि कमी डेटा प्रोसेसिंग खर्चावर भर देणार आहे. अहवालानुसार, हे मॉडेल मोफत (फ्री टियर) वापरकर्त्यांसाठीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

TestingCatalog या संकेतस्थळानं दिलेल्या माहितीनुसार, गूगल Gemini अ‍ॅपच्या कोडमध्ये ‘Mayo’ नावाच्या नवीन मॉडेलचा उल्लेख आढळला आहे. यापूर्वी Nano Banana Pro ला आंतरिकरित्या ‘Ketchup’ म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यामुळं ‘Mayo’ हा कोडनेम Nano Banana 2 Flash साठी असल्याचं मानलं जात आहे. काही निवडक टेस्टरना या मॉडेलचा अर्ली अ‍ॅक्सेस मिळाला असून त्यांनी X (ट्विटर) वर तयार केलेल्या प्रतिमा शेअर केल्या आहेत. या प्रतिमांवरून Pro आणि Flash आवृत्तीतील गुणवत्ता फारसा फरक नसल्याचं दिसतं.

Nano Banana 2 Flash हे कमी-लेटन्सी (low-latency) मॉडेल असेल, म्हणजे प्रतिमा तयार करण्याचा वेग खूप जास्त असेल. अचूकतेपेक्षा (accuracy) वेगाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. याशिवाय डेटा प्रोसेसिंगचा खर्चही कमी असल्यानं गूगल आणि API वापरणाऱ्या डेव्हलपर्स दोघांनाही फायदा होईल.

मोफत वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमीसध्याच्या Nano Banana Pro मॉडेलचा वापर फक्त Google AI Pro सबस्क्रिप्शनधारकांनाच करता येतो. मात्र Nano Banana 2 Flash ची मोफत आवृत्ती सर्वांसाठी खुली होण्याची दाट शक्यता आहे. याचा थेट फायदा NotebookLM च्या मोफत वापरकर्त्यांनाही होणार आहे. सध्या NotebookLM मधील इमेज स्टाइल जनरेशन फीचर फक्त Pro सबस्क्राइबर्सना उपलब्ध आहे; Nano Banana 2 Flash आल्यावर हे फीचर मोफत वापरकर्त्यांना मिळू शकेल.

तिमा गुणवत्ता आणि टेस्टिंगX वर शेअर झालेल्या प्रतिमा पाहता Flash आवृत्तीची गुणवत्ता Pro पेक्षा कमी नाही. काही टेस्टरनी सांगितलं की, वेगामध्ये मात्र Flash खूप पुढं आहे. यामुळं रोजच्या वापरासाठी हे मॉडेल अधिक सोयीचं ठरणार आहे. गूगल Nano Banana 2 Flash च्या लाँचची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु कोड रेफरन्सेस आणि अर्ली अ‍ॅक्सेस टेस्टिंग पाहता ते लवकरच येण्याची चिन्हे आहेत. मोफत टियरमध्ये उच्च-गुणवत्तेच्या इमेज जनरेशनची सुविधा आल्यास गूगलचं AI टूल्स सामान्य वापरकर्त्यांपर्यंत आणखी जवळ येतील.

संपादकांची शिफारस

