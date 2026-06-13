गुगलचं नवीन 'इन्फॉर्मेशन एजंट' फिचर लाँच; हे कसे काम करते?
गुगलनं आपल्या एआय मोडमध्ये (AI Mode) 'इन्फॉर्मेशन एजंट' (Information Agents) हे नाविन्यपूर्ण फिचर लाँच केलं आहे. हे फिचर 24 तास तुम्हाला अचूक अपडेट्स देतं.
Published : June 13, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: इंटरनेटवर एखाद्या विषयाचा मागोवा घेणे, हे पूर्वी एक कंटाळवाणे काम वाटायचं. एखाद्या विशिष्ट विषयावरील ताज्या घडामोडींची माहिती ठेवण्यासाठी तुम्हाला वारंवार गुगलवर (Google) शोध घ्यावा लागत असे आणि विविध बातम्यांची संकेतस्थळे तपासावी लागत असत. आता गुगलनं ही संपूर्ण प्रक्रिया बदलली आहे. कंपनीनं आपल्या 'एआय मोड' (AI mode) अंतर्गत 'इन्फॉर्मेशन एजंट्स' (Information Agents) हे वैशिष्ट्य सुरू केलं आहे; हा एजंट तुमच्या वतीनं वेबवर लक्ष ठेवतो आणि नवीन माहिती उपलब्ध होताच तुम्हाला थेट अपडेट्स पाठवतो.
गुगल एआय अल्ट्रा : सध्या, हे वैशिष्ट्य 'गुगल एआय अल्ट्रा' (Google AI Ultra) सबस्क्राइबर्ससाठी उपलब्ध आहे आणि एआय मोडशी सुसंगत असलेल्या सर्व भाषांना ते सपोर्ट करतं. गुगल सर्चचे प्रॉडक्ट उपाध्यक्ष रॉबी स्टीन यांनी 'एक्स' (X) वर या वैशिष्ट्याची घोषणा केली आणि सांगितलं की, या हंगामाच्या उत्तरार्धात ते अधिक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. गुगलनं हे वैशिष्ट्य मूळतः सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी त्यांच्या 'गुगल आय/ओ' (Google I/O) कार्यक्रमात सादर केलं होतं आणि आता ते कार्यान्वित झालं आहे.
'इन्फॉर्मेशन एजंट' कसं काम करतं? : हे वापरणे अत्यंत सोपं आहे. तुम्हाला फक्त 'एआय मोड'वर स्विच करायचं आहे आणि सिस्टीमला सांगायचं आहे की, "मला या विषयावर अपडेट्स देत राहा." एकदा का तुम्ही तसे केलं की, तुमचा एजंट त्या विषयावर 24/7 लक्ष ठेवण्यास सुरुवात करेल.बातम्यांची संकेतस्थळे, ब्लॉग्स आणि सोशल मीडिया पोस्ट्स व्यतिरिक्त, हा एजंट वित्त (finance), खरेदी (shopping) आणि क्रीडा (sports) क्षेत्रातील गुगलच्या रिअल-टाइम डेटाचीही तपासणी करतो. त्या विषयावर एखादी नवीन घडामोड घडताच, तुम्हाला संबंधित वेबपेजेसच्या लिंक्ससह सविस्तर अपडेट मिळतं.
कोणासाठी आहे उपलब्ध? : सध्या, हे वैशिष्ट्य केवळ 'एआय अल्ट्रा' प्लॅन वापरणाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. मे महिन्यात जेव्हा गुगलनं या वैशिष्ट्याची घोषणा केली होती, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ते उन्हाळ्यात 'एआय प्रो' (AI Pro) आणि 'अल्ट्रा' (Ultra) अशा दोन्ही वापरकर्त्यांसाठी येईल; मात्र, सध्याचं रोलआउट केवळ 'अल्ट्रा' सबस्क्राइबर्सपुरतं मर्यादित आहे. 'प्रो' वापरकर्त्यांना ते कधी मिळेल याची अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही, तसंच ते मोफत वापरकर्त्यांसाठी कधी उपलब्ध होईल, हे देखील स्पष्ट नाही. गुगलच्या या पावलावरून हे स्पष्ट होतं की भविष्यात 'सर्च' (शोध) केवळ प्रश्न विचारण्यापुरतं मर्यादित राहणार नाही; त्याऐवजी, एआय स्वतःच तुमच्यासाठी माहिती गोळा करेल. याच धर्तीवर, गुगलनं अशीही घोषणा केली आहे की या उन्हाळ्यापर्यंत, अमेरिकेतील सर्व वापरकर्त्यांसाठी 'एजंटिक बुकिंग' (agentic booking) - म्हणजेच एआयच्या मदतीनं थेट बुकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
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