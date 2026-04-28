Google Meet चं रिअल-टाइम भाषांतर आता मोबाईलवर उपलब्ध

Google Meet चे भाषण भाषांतर आता Android आणि iOS वर उपलब्ध (Google Meet Speech Translation) आहे.

Google Meet Speech Translation (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 12:13 PM IST

मुंबई : गुगल मीट आपल्या अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसेससाठी एक स्पीच ट्रान्सलेशन (भाषण भाषांतर) फीचर सादर करत (Google Meet Speech Translation) आहे. हे फीचर मीटिंग दरम्यान बोलल्या जाणाऱ्या ऑडिओचं रिअल-टाइममध्ये भाषांतर करण्यास सक्षम करतं, ज्यामुळं सहभागींना संभाषण चालू असतानाच ते दुसऱ्या भाषेत ऐकता येतं. गुगलच्या मते, हे फीचर वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी संवाद सोपा करण्यासाठी डिझाइन केलं आहे.

Google Meet Speech Translation (Google)

गुगल मीट स्पीच ट्रान्सलेशन : गुगलच्या मते, हे अपडेट मीटिंगमधील सहभागींना केवळ कॅप्शन्स किंवा मीटिंगनंतरच्या सारांशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, कोणीतरी बोलत असतानाच रिअल-टाइममध्ये भाषांतरित भाषण (Google Meet Speech Translation) ऐकण्याची परवानगी देतं. यामागील उद्देश जागतिक मीटिंगमधील भाषिक अडथळे कमी करणं आहे. सुरुवातीला, हे फीचर इंग्रजी आणि इतर पाच भाषांमध्ये द्विदिशात्मक भाषांतरास समर्थन देतं: स्पॅनिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज आणि इटालियन. याचा अर्थ असा की, कॉल दरम्यान, संभाषण दोन्ही दिशांनी इंग्रजी आणि यापैकी कोणत्याही समर्थित भाषेमध्ये प्रवाहित होऊ शकतं. तथापि, एका वेळी मीटिंगमध्ये फक्त एकच भाषा सक्रिय (उदाहरणार्थ, इंग्रजी आणि स्पॅनिश) करता येईल.

भाषांतरित ऑडिओ ऐकण्याची सुविधा : कॉन्फरन्स रूम हार्डवेअर वापरणाऱ्या मीटिंगमध्ये, सहभागी भाषांतरित ऑडिओ ऐकू शकतात; तथापि, त्यांच्या स्वतःच्या भाषणाचं भाषांतर होणार नाही. गूगलनं हे देखील नमूद केलं आहे की हे वैशिष्ट्य अजूनही विकासाधीन आहे, आणि भाषांतराची अचूकता, सूर आणि एकूण वापरकर्ता इंटरफेसच्या बाबतीत नियोजित सुधारणा केल्या जात आहेत. संस्थांसाठी, स्पीच ट्रान्सलेशन वैशिष्ट्य डीफॉल्टनुसार सक्षम केलेलं असेल. प्रशासकांना संस्थात्मक युनिट स्तरावर ते चालू किंवा बंद करण्याचा पर्याय आहे. दरम्यान, अंतिम वापरकर्ते हे वैशिष्ट्य त्यांच्या खात्यांसाठी उपलब्ध झाल्यावर थेट मीटमध्ये वापरू शकतात.

उपलब्धता : हे वैशिष्ट्य सध्या निवडक वापरकर्ते वापरू शकतात . हे गूगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा प्लॅन अंतर्गत वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी, तसंच काही एआय ॲड-ऑन्सद्वारे देखील उपलब्ध आहे. हे वैशिष्ट्य टप्प्याटप्प्यानं आणलं जात आहे. रॅपिड रिलीज डोमेन्सना हे फीचर 8 एप्रिलपासून मिळण्यास सुरुवात झाली, तर शेड्युल्ड रिलीज डोमेन्सना 23 एप्रिलपासून सुरुवात झाली. दोन्ही बाबतीत, हे फीचर पूर्णपणे दिसण्यासाठी 15 दिवसांपर्यंत वेळ लागू शकतो.

इतर प्लॅटफॉर्म्स : उदाहरणार्थ, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स लाइव्ह कॅप्शन्स आणि अनुवादित ट्रान्सक्रिप्ट्सद्वारे रिअल-टाइम भाषांतराची सुविधा देतं. मीटिंग दरम्यान, वापरकर्ते कॅप्शन्स सुरू करू शकतात, जे त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत आपोआप अनुवादित होतात. दुसरं उदाहरण झूमचं आहे, जे लाइव्ह ट्रान्सक्रिप्शन प्रदान करतं आणि बहुभाषिक मीटिंगसाठी थर्ड-पार्टी इंटिग्रेशन्स किंवा दुभाष्यांना परवानगी देते.

