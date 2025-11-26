ETV Bharat / technology

गुगल मीट डाऊन; हजारो वापरकर्ते प्रभावित

बुधवारी सकाळी भारतात गुगल मीट अचानक बंद पडलं. एरर दिसल्यानं हजारो वापरकर्ते हैराण झाले. यामुळं बैठका, क्लास खोळंबले. गुगलकडून यावर अद्याप कोणतेही निवेदन आलेलं नाहीय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 12:53 PM IST

1 Min Read
मुंबई : बुधवारी सकाळी गुगल मीट (Google Meet) ही लोकप्रिय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा भारतात अचानक बंद पडली. लाखो वापरकर्ते, विशेषतः ऑफिस कर्मचारी, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना मीटिंगमध्ये सामील होता येत नव्हतं. डाउन डिटेक्टर (Down Detector) या वेबसाइटनुसार सकाळी 9 ते 11 या वेळेत जवळपास 1,000 हून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.

Google Meet Error
वापरकर्त्यांनी meet.google.com उघडताच “502 Error – The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds” असा संदेश दिसत होता. यामुळं अनेक महत्वाच्या बैठका, ऑनलाइन क्लास आणि इंटरव्ह्यू खोळंबले.

Down Detector

गुगल मीट आधी क्रॅश
सोशल मीडियावर विशेषतः एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर वापरकर्त्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. “आज गुगल मीट काम करत नाहीये का? कोणीही जॉईन करू शकत नाही,” असं रोहित रावत या वापरकर्त्याने लिहिलं. दुसऱ्या एका वापरकर्त्यानं विनोदी अंदाजात म्हटलं, “माझ्या काम करण्याच्या इच्छेपेक्षा गुगल मीट आधी क्रॅश झालं”.

तांत्रिक बिघाडाचा सामना
या घटनेमुळे पुन्हा एकदा मोठ्या टेक कंपन्यांच्या सेवांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याच महिन्यात अनेक बड्या टेक प्लॅटफॉर्म्सना तांत्रिक बिघाडाचा सामना करावा लागला आहे. याआधी 8 सप्टेंबर 2025 रोजी अमेरिकेतही गुगल मीट काही तासांसाठी बंद पडलं होतं, तेव्हा हजारो तक्रारी आल्या होत्या.

याबाबत गुगलकडून या बिघाडाबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन आले नव्हतं. गुगल वर्कस्पेस स्टेटस डॅशबोर्डवरही सेवा “ऑपरेशनल” दाखवली जात होती, ज्यामुळं वापरकर्त्यांचा संभ्रम अधिकच वाढला. सध्या गुगल मीटची सेवा हळूहळू पूर्ववत होत असल्याचे काही वापरकर्ते सांगत आहेत, तरीही काही ठिकाणी समस्या कायम आहेत.

