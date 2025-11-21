गुगल मॅप्सचे 4 नवे अपडेट्स: रोड ट्रिप्स होणार अधिक मजेदार आणि सोपी
गुगल मॅप्सनं चार नवीन फीचर्स लाँच केलेय. AI टिप्स, ट्रेंडिंग स्पॉट्स, EV चार्जर प्रेडिक्शन आणि निकनेम रिव्ह्यूजमुळं तुमची ट्रिप्स आता सोपी आणि मजेदार होईल.
Published : November 21, 2025 at 4:43 PM IST
हैदराबाद : हॉलिडे सीझनमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुगलनं मॅप्समध्ये चार महत्त्वाचे अपडेट्स आणले आहेत. हे फीचर्स सामान्य वापरकर्ते आणि इलेक्ट्रिक व्हेइकल (ईव्ही) चालक दोघांसाठीही खूप उपयुक्त ठरणार आहेत. रेस्टॉरंट बुकिंगपासून ते चार्जिंग स्टेशनच्या उपलब्धतेपर्यंत सगळेच आता एका क्लिकवर मिळणार आहे..!
गुगल मॅप्स अपडेट्स
- Know Before You Go
आता एखादे रेस्टॉरंट, हॉटेल किंवा कॉन्सर्ट व्हेन्यू शोधताना गुगल मॅप्स तुम्हाला सारांश स्वरूपात उपयुक्त माहिती दाखवेल. लोकांच्या पब्लिक रिव्ह्यूज आणि ऑनलाइन डेटावर आधारित ही माहिती रिझर्व्हेशन कसं करावं, मेनू काय आहे, पार्किंगची सोय कशी आहे अशी अनेक टिप्स देईल. हे फीचर सध्या अमेरिकेत Android आणि iOS साठी उपलब्ध झालं असून लवकरच जागतिक स्तरावर येईल.
- एक्सप्लोर टॅबमध्ये ट्रेंडिंग स्पॉट्स
जवळपास काय ट्रेंडिंग आहे, हे आता एका टॅबमध्ये दिसेल! लोकप्रिय रेस्टॉरंट्स, पर्यटनस्थळे, अॅक्टिव्हिटी आणि लोकल इन्फ्लुएन्सर्सनी बनवलेल्या क्युरेटेड लिस्ट्स तुम्हाला नवीन ठिकाणे शोधायला मदत करतील. हे अपडेट या महिन्यापासून जगभरात Android आणि iOS वर उपलब्ध आहे.
- ईव्ही चार्जरची उपलब्धता आता AI सांगेल
इलेक्ट्रिक कार चालवणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी आहे. गुगल मॅप्स आता AI च्या मदतीनं चार्जिंग स्टेशनवर पोहोचल्यावर चार्जर उपलब्ध असेल की नाही हे आधीच सांगेल. ही माहिती ऐतिहासिक डेटा आणि रिअल-टाइम स्टेटसवर आधारित असेल, त्यामुळं वाटेत अडकण्याची भीती नाही. हे फीचर पुढील आठवड्यापासून Android Auto आणि Google built-in असलेल्या गाड्यांमध्ये जागतिक स्तरावर उपलब्ध होणार आहे.
- रिव्ह्यूज आणि प्रायव्हसी
आता लोकल बिझनेसला रिव्ह्यू देताना तुम्ही तुमचं खरं नाव लपवून निकनेम आणि प्रोफाइल फोटो (ऐच्छिक) वापरू शकता. पब्लिकली निकनेम दिसेल, पण गुगल अकाउंटशी लिंक राहील आणि स्पॅम डिटेक्शन सिस्टिम पूर्वीप्रमाणेच काम करेल. हे फीचर या महिन्यात मोबाइल आणि डेस्कटॉपवर जागतिक स्तरावर लाँच होत आहे.
या चार अपडेट्समुळं गुगल मॅप्स आता फक्त नेव्हिगेशनच नव्हे तर संपूर्ण ट्रॅव्हल प्लॅनर बनत आहे. हॉलिडे ट्रिप्सची मजा आता दुप्पट होणार आहे.
