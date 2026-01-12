गूगल मॅप्सच्या ऑडिओ नेव्हिगेशनमध्ये सततच्या समस्या : आवाज मार्गदर्शन आणि रूट बदलण्यानं धोका
Google Maps problems: गुगल मॅप्सच्या ऑडिओ नेव्हिगेशनमध्ये सतत अडचणी येताय. त्यामुळं ऑडिओ नेव्हिगेशनची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
Published : January 12, 2026 at 1:28 PM IST
मुंबई : गूगल मॅप्स हे (Google Maps problems) जगभरातील लाखो लोकांचं आवडतं नेव्हिगेशन अॅप आहे, परंतु त्याच्या ऑडिओ नेव्हिगेशनची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अलीकडील अहवालातून दिसून येतं की, उच्चारणातील चुका, रूटमध्ये अचानक बदल आणि स्पष्ट नसलेल्या सूचना यामुळं ड्रायव्हिंग करताना गोंधळ निर्माण होतो. ज्या वापरकर्त्यांना फक्त आवाज मार्गदर्शनावर अवलंबून राहावं लागतं, त्यांच्यासाठी हे धोकादायक ठरू शकतं. Android Authority च्या एका विस्तृत अहवालात प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे हे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत, जे विविध प्रदेश आणि भाषांमधील वास्तविक ड्रायव्हिंग परिस्थितींवर प्रश्न उपस्थित करतात.
बहुभाषिक प्रदेशांतील उच्चारणाच्या तक्रारी
दक्षिण आफ्रिका सारख्या बहुभाषिक देशात गूगल मॅप्सला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. तिथं 12 अधिकृत भाषा आहेत आणि रस्ते-परिसरांची नावं अफ्रिकान्स, खोसा यांसारख्या स्थानिक भाषांमध्ये असतात. मात्र, गूगल मॅप्स एकाच वेळी फक्त एका भाषेची निवड करण्याची परवानगी देतं. यामुळं स्थानिक नावांचा उच्चार इतका चुकीचा होतो की, ते ओळखणंही कठीण जातं.
रस्ता क्रमांक आणि वळण सूचनांतील चुका
रस्ता क्रमांक वाचनातही गंभीर त्रुटी आढळतात. अक्षरे आणि आकड्यांचा वापर असलेल्या इतर महामार्गांबाबतही अशाच त्रुटी आढळतात. याशिवाय, वळणाच्या सूचना स्पष्ट नसतात. डावीकडे की उजवीकडे वळायचे हे नेहमी सांगितलं जात नाही. दाट लोकवस्तीच्या उपनगरांमध्ये अनेक चौरस्ते असताना रस्त्यांची नावे स्पष्टपणे न बोलल्यानं चालकांना फोनकडे पाहावे लागतं, जे धोकादायक ठरू शकतं.
स्वयंचलित रूट बदलण्याची समस्या
सर्वांत मोठी तक्रार आहे ती रूट आपोआप बदलण्याची. वापरकर्त्याने निवडलेला रूट असला तरी गूगल मॅप्स वेगवान पर्यायाकडं वळवतो. काही वेळा स्क्रीनवर थोडक्यात सूचना येते आणि बदल रद्द करता येतो, पण ड्रायव्हिंग करताना फोन स्पर्श करणे जोखमीचं असतं. बऱ्याचदा तर कोणतीही सूचना न येता रूट बदलतो. अनेक चालक वेळेऐवजी सुरक्षितता, रस्त्याची स्थिती, परिचित मार्ग किंवा निसर्गरम्य रस्ते यांना प्राधान्य देतात. अशा वेळी अनपेक्षित गावांमधून किंवा नको असलेल्या मार्गानं नेव्हिगेशन वळवलं जाणं त्रासदायक ठरतं.
