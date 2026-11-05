गुगलनं केला स्वेच्छानिवृत्ती प्रोग्रामचा विस्तार, AI मुळं कर्मचाऱ्याच्या नोकऱ्यांवर गदा!
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (AI) लक्ष केंद्रित करण्यासाठी गुगलनं पाच देशांमध्ये आपला 'व्हॉलंटरी बायआउट' प्रोग्राम (voluntary retirement program) वाढवला आहे.
Published : November 5, 2026 at 1:50 PM IST
मुंबई : मल्टीनॅशनल कंपनी गुगलनं आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'व्हॉलंटरी बायआउट' (स्वेच्छानिवृत्ती) प्रोग्रामचा (voluntary retirement program) विस्तार केला असून, यामध्ये आता आणखी पाच देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या नोकरकपातीच्या लाटेदरम्यान गुगलनं हा निर्णय घेतला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग यांसारख्या भविष्यकालीन तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कंपनी आपल्या खर्चात कपात करत आहे. रॉयटर्सच्या (Reuters) अहवालानुसार, गुगलनं जून 2026 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि स्वित्झर्लंड या देशांमधील कर्मचाऱ्यांना या स्वेच्छानिवृत्ती प्रोग्राममध्ये सामील होण्याचं आवाहन केलं होतं.
गुगलच्या स्वेच्छानिवृत्ती प्रोग्रामचा जागतिक विस्तार : गुगलचा हा व्हॉलंटरी एक्झिट प्रोग्राम नवीन नाही. या योजनेची सुरुवात 2025 मध्येच झाली होती, जेव्हा काही विशिष्ट टीम्सना सेव्हरन्स पॅकेजसह बायआउटची ऑफर देण्यात आली होती. त्यानंतर चालू वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात गुगलनं अमेरिकेतील आपल्या 'ग्लोबल बिझनेस ऑर्गनायझेशन' (GBO) विभागातील कर्मचाऱ्यांना अशीच ऑफर दिली होती, ज्यामध्ये सेल्स, सोल्युशन्स आणि कॉर्पोरेट डेव्हलपमेंट टीम्सचा समावेश होता. आता जून महिन्यात या प्रोग्रामचा विस्तार इतर पाच देशांमध्ये करण्यात आला आहे.
एआय (AI) आणि क्लाउड विभागांना संरक्षण : गुगल सध्या एआय क्षेत्रात आघाडी मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळेच कंपनीनं आपल्या 'डीपमाइंड एआय' (DeepMind AI) आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग विभागांना या नोकरकपातीतून आणि बायआउट प्रोग्राममधून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवलं आहे. या विभागांमध्ये नवीन भरती प्रक्रिया वेगानं सुरू असून, कंपनी तिथं आपला खर्च वाढवत आहे. मात्र, इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडण्याचा पर्याय दिला जात आहे. स्वित्झर्लंडमधील झुरिच येथील गुगलच्या मोठ्या इंजिनिअरिंग हबमध्ये 50 जणांच्या एका टीममधील किमान 4 जणांनी ही बायआउट ऑफर स्वीकारल्याचं समोर आलं आहे.
मायक्रोसॉफ्ट आणि कॅनव्हामध्येही मोठी नोकरकपात : गुगलप्रमाणेच इतर टेक कंपन्याही सध्या मोठ्या बदलांमधून जात आहेत. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टनं (Microsoft) अलिकडेच अमेरिका, ब्रिटन, भारत आणि कॅनडा येथील आपल्या सुमारे 60,000 कर्मचाऱ्यांना व्हॉलंटरी एक्झिट बायआउटची ऑफर दिली आहे. कंपनीच्या मते, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी लवचिकता देणारा आहे. दुसरीकडं, डिझायनिंग प्लॅटफॉर्म 'कॅनव्हा'नं (Canva) देखील आपल्या एकूण मनुष्यबळापैकी 22 टक्के (1,271 कर्मचारी) कपात करण्याची घोषणा केली आहे.
खर्चावर नियंत्रण : या स्वेच्छानिवृत्ती प्रोग्रामचा फायदा घेऊन आतापर्यंत एकूण किती कर्मचाऱ्यांनी कंपनी सोडली, याचा निश्चित आकडा अजून समोर आलेला नाही. परंतु, काही विभागांमध्ये बायआउट ऑफरनंतर थेट नोकरकपात (Layoffs) देखील करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. गुगलनं यापूर्वी 2023 मध्ये आपल्या इतिहासामधील सर्वात मोठी नोकरकपात केली होती, ज्यामध्ये कंपनीनं एकाच वेळी 12,000 कर्मचाऱ्यांना (एकूण वर्कफोर्सच्या 6 टक्के) कामावरून काढून टाकलं होतं.
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