गुगलनं सुरु केलं सेल्फी फॉर साइन इन वैशिष्ट्ये...
गुगलनं ‘सेल्फी फॉर साइन इन’ वैशिष्ट्य सुरू केले. आता सेल्फी व्हिडिओद्वारे खाते पुनर्प्राप्ती शक्य, मात्र डीपफेक धोक्यामुळे तज्ज्ञ सावध करत आहेत.
Published : July 25, 2026 at 12:07 PM IST
मुंबई : गुगलनं ‘सेल्फी फॉर साइन-इन’ नावाचं नवीन वैशिष्ट्य सुरू केलं आहे. यामुळं वापरकर्ते पासवर्ड, फोन किंवा इतर साइन-इन पद्धती गमावल्यास सेल्फी व्हिडिओद्वारे आपली ओळख सिद्ध करू शकतात. ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची दिशेनं गुगलची नवीन पावलं आहे. मात्र, वाढत्या डीपफेक आणि एआय-जनरेटेड फ्रॉडच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा तज्ज्ञ सावधगिरीचा इशारा देत आहेत.
गुगलचं सेल्फी फॉर साइन-इन कसं काम करतं? : वापरकर्त्यांना प्रथम एक संदर्भ सेल्फी व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा लागतो. यात डोके फिरवणे, निर्देशित हालचाली करणे यासारख्या सूचना दिल्या जातात. यामुळं गुगलचे सिस्टम चेहऱ्याच्या विविध कोनातून माहिती घेतात. नंतर खातं गमावल्यास नवीन व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो मूळ व्हिडिओशी तुलना केली जाते. गुगलनुसार, यात एआय-आधारित फेशियल मॅचिंग, लाइव्हनेस डिटेक्शन, निर्देशित हालचाली आणि संशयास्पद साइन-इन ओळख यासारख्या अनेक सुरक्षा तपासण्या केल्या जातात. यामुळं फोटो, जुने व्हिडिओ किंवा डीपफेकचा वापर करून फसवणूक होण्याचा धोका कमी होतो. संदर्भ व्हिडिओ एन्क्रिप्टेड स्वरूपात साठवला जातो, तो केवळ वापरकर्त्याच्या संमतीनं घेतला जातो आणि कधीही डिलीट करता येतो. हे वैशिष्ट्य पासकी, रिकव्हरी संपर्क किंवा टू-स्टेप व्हेरिफिकेशनला पूरक आहे.
सुरक्षा तज्ज्ञांचा इशारा : कास्परस्कीच्या दक्षिण आशिया उपभोक्ता व्यवसाय प्रमुख पुरुषोत्तम भाटिया यांनी सांगितलं की, सामान्य फ्रॉड कमी होऊ शकतात, पण उच्च-मूल्य खात्यांवर लक्ष्यित हल्ले धोकादायक आहेत. फसवे वेबसाइट्स कॅमेरा अॅक्सेस मागून फेशियल डेटा चोरू शकतात, जो डार्क वेबवर विकला जाऊ शकतो.साइबर सुरक्षा तज्ज्ञ अमित जाजू यांनी म्हटलं, “पासवर्ड रीसेट करता येतो, पण चेहरा बदलता येत नाही. फेशियल टेम्प्लेट चोरी झाल्यास दीर्घकालीन फसवणूक आणि गोपनीयता धोका निर्माण होतो.”
डीपफेकचा वाढता धोका : 2026 च्या pi-labs अहवालानुसार डीपफेक सामग्री 900 टक्के वाढली आहे. 90 टक्क्यांहून अधिक एक्स्प्लिसिट डीपफेक महिलांना लक्ष्य करतात. भारतात 65 टक्के संस्थांना डीपफेक हल्ल्यांचा सामना करावा लागला. 5,000+ फेस-स्वॅपिंग अॅप्स आणि 1,000+ व्हॉइस क्लोनिंग टूल्स उपलब्ध असल्यानं गुन्हेगारांसाठी अडथळे कमी झाले आहेत.
गोपनीयता ही मोठी चिंता : बायोमेट्रिक डेटा चोरी झाल्यास तो बदलता येत नाही. गुगलनं एन्क्रिप्शन, संमती आणि डिलीशनची हमी दिली आहे, तरीही तज्ज्ञ म्हणतात की डेटा संग्रहण दीर्घकालीन दायित्व आहे. कंपन्यांनी मजबूत एन्क्रिप्शन, हार्डवेअर-बॅक्ड की मॅनेजमेंट, स्ट्रिक्ट अॅक्सेस कंट्रोल आणि ऑडिट्स सुनिश्चित करावे.
इतर कंपन्यांशी तुलना : अॅपलचा फेस आयडी डिव्हाइसवर प्रक्रिया करतो, मायक्रोसॉफ्ट विंडोज हेलो देखील स्थानिक पातळीवर काम करतो. बँका केवायसीसाठी सेल्फी व्हेरिफिकेशन वापरतात. गुगलची प्रणाली मात्र जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल खात्यांसाठी रिकव्हरी म्हणून काम करते, ज्यात जीमेल, फोटोज, ड्राइव्ह यांचा समावेश आहे.
अतिरिक्त सुरक्षा स्तर:सेल्फी फॉर साइन-इन वैशिष्ट्य खाते लॉकआउटचा धोका कमी करेल आणि पारंपरिक रिकव्हरी प्रश्नांपेक्षा सुरक्षित असेल. मात्र, ही स्वतंत्र उपाय नाही. एआय-आधारित लाइव्हनेस डिटेक्शन आणि डीपफेक तंत्रज्ञान यांच्यातील शर्यत सुरू राहील. मजबूत एन्क्रिप्शन, मर्यादित डेटा रिटेन्शन आणि पारदर्शकता यावर विश्वास अवलंबून राहील.
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