गुगलनं केला लाँच प्रोजेक्ट सनकॅचर;अंतराळात एआय डेटा सेंटरची चाचणी

Published : November 6, 2025 at 10:25 AM IST

हैदराबाद : गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी प्रोजेक्ट सनकॅचर नावाचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम जाहीर केला आहे. या उपक्रमात भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) संगणक प्रक्रिया अवकाशातून थेट सौर ऊर्जेच्या साहाय्यानं चालवली जाऊ शकते का, याची तपासणी केली जाईल. हा उपक्रम पृथ्वीवरील डेटा सेंटर्सच्या पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी तयार करण्यात येणार आहे. तसंच अविरत सौर ऊर्जेच्या फायद्यांसाठी अवकाशातील सौरऊर्जा-संचालित उपग्रहांवर विशेष एआय चिप्स तैनात करण्याची योजना आहे. गुगलनं या प्रकल्पाचं 'मूनशॉट' म्हणून वर्णन केलंय.

गुगलचा एआय अवकाशातील दृष्टिकोन खूपच रोमांचक आहे. या प्रकल्पांतर्गत, गुगलनं पृथ्वी कक्षेत (लो-आर्थ ऑर्बिट) सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या उपग्रहांवर विशेष एआय चिप्स तैनात करण्याची योजना आखली आहे. या उपग्रहांवर एआय वर्कलोड प्रक्रिया केली जाईल, ज्यामुळे पृथ्वीवरील डेटा सेंटर्सचा पर्यावरणीय प्रभाव कमी होईल. अवकाशात सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता नेहमीच असतं, त्यामुळं ऊर्जेची कमतरता भासणार नाही. सुंदर पिचाई यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, "लाँचपर्यंत आणखी चाचण्या आणि प्रगती आवश्यक असतील, जसं की 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत दोन प्रोटोटाइप उपग्रह लाँच करणे, हे आमचं पुढील माइलस्टोन आहे. या अवकाशातील नवीन नवकल्पनांसाठी उत्साहित आहोत!"

प्रोजेक्ट सनकॅचर म्हणजे काय?
हा उपक्रम एका संग्रहाच्या (कॉन्स्टेलेशन) रूपात छोटे उपग्रह तयार करणार आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक उपग्रहावर गुगलच्या स्वतःच्या बनावटीच्या टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट (टीपीयू) चिप्स असतील. या चिप्स मशीन लर्निंग आणि एआय अनुप्रयोगांसाठी विशेषतः डिझाइन केल्या आहेत. प्रत्येक उपग्रहावर उच्च-दक्षता सौर पॅनेल्स बसवले जातील, जे ऊर्जा पुरवतील. उपग्रहांमधील डेटा हस्तांतरण फ्री-स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बीम्सद्वारे होईल, ज्यामुळं उपग्रहांमधील आणि पृथ्वीवर डेटा वेगानं हस्तांतरित होईल.

ही प्रणाली कशी काम करेल?
अवकाशात कार्यरत असल्यानं, या टीपीयू चिप्सना प्रचुर सौर ऊर्जा मिळेल आणि पृथ्वीवरील डेटा सेंटर्सप्रमाणे थंडिंग, जमीन आणि पाण्याच्या गरजेसह पर्यावरणीय समस्या टाळता येतील. गुगलनं सांगितलं की, अवकाशातील हे टीपीयू पर्यावरणपूरक आणि कार्यक्षम ठरतील. प्रारंभिक टप्प्यात, गुगलनं 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत दोन प्रोटोटाइप उपग्रह लाँच करण्याची योजना आखली आहे. या चाचण्यांमध्ये ऊर्जा उत्पादन, चिप्सची अत्यंत कठीण परिस्थितीतील कामगिरी, डेटा प्रसारणाची दक्षता आणि दीर्घकालीन विश्वसनीयता यांचं मूल्यमापन केलं जाईल.

हा प्रकल्प एआय आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या नवीन सीमेचे प्रतिनिधित्व करतो. या घोषणेसोबतच, 'टुवर्ड्स अ फ्युचर स्पेस-बेस्ड, हायली स्केलेबल एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डिझाइन' या शीर्षकाची एक संशोधन पेपरही प्रसिद्ध झाला आहे.प्रोजेक्ट सनकॅचरमुळं एआय तंत्रज्ञानाची व्याप्ती वाढेल आणि अवकाश अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. गुगल सारख्या कंपन्या अवकाशातील संशोधनात गुंतवणूक करत असल्यानं, भविष्यात क्लाउड कम्प्युटिंग आणि एआय प्रक्रिया पूर्णपणे अवकाशावर अवलंबून होऊ शकते. मात्र, हा प्रकल्प अद्याप प्रारंभिक अवस्थेत आहे. तरीही, हा उपक्रम तंत्रज्ञानाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, ज्यामुळे मानवी बुद्धिमत्तेची सीमा अवकाशापर्यंत विस्तारेल.

