Google Gemini 4 Carbon : शक्तिशाली AI मॉडेल्स लॉंच...
Google नं अधिकृतपणे 'Gemini 4 Carbon' आणि 'Genie 4' हे दोन अत्यंत प्रगत आणि शक्तिशाली AI मॉडेल्स सादर केले आहेत.
Published : October 29, 2026 at 11:19 AM IST
मुंबई: Google नं अधिकृतपणे 'Gemini 4 Carbon' आणि 'Genie 4' ही दोन नवीन, प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्स लॉंच केले आहेत. या मॉडेल्सचा मुख्य उद्देश सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आणि अत्यंत वास्तववादी आभासी विश्वे निर्माण करण्यास मदत करणे आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वीच Google नं 'Gemini 4 Argon' लाँच केलं होतं; त्यानंतर लगेचच ही नवीन मॉडेल्स आणल्यामुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या ही मॉडेल्स सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नसली, तरी टप्प्याटप्प्यानं ती सर्वांसाठी खुली केली जाणार आहेत.
Introducing Gemini 4 Carbon, our latest frontier model. Carbon delivers improved performance across domains — ranking #1 on v5.0 of the @ArtificialAnlys Intelligence Index and sets a new state-of-the-art in cybersecurity and long-horizon capabilities. It’s rolling out starting this week to cyber defenders through our Fairwind Program, with expanded access coming soon 🧵— Google (@Google) October 28, 2026
Gemini 4 Carbon: Google च्या मते, 'Gemini 4 Carbon' हे आतापर्यंतचं त्यांचं सर्वात कार्यक्षम मॉडेल आहे, जे विशेषतः जटिल आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या अभियांत्रिकी कार्यांसाठी तयार करण्यात आलं आहे. हे मॉडेल सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी (vulnerabilities) शोधण्यास, सायबर धोक्यांचं मूल्यांकन करण्यास आणि कोडमधील त्रुटी सुधारण्यासाठी उपाय सुचवण्यास सक्षम आहे. कोडबेस कितीही मोठा किंवा गुंतागुंतीचा असला, तरी त्यातील बहु-स्तरीय समस्या सोडवण्याची क्षमता यात आहे.
चाचणी आणि खर्चाच्या बाबतीत उत्कृष्ट कामगिरी: Google नं दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा मूल्यमापनांमध्ये या मॉडेलनं अत्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. 'SEC-bench' वर त्रुटी शोधण्यात या मॉडेलनं 88.2% यश मिळवलं आहे, 'ExploitGym' वर सायबर हल्ल्यांचं विश्लेषण करण्यात 54.8% यश मिळवलं आहे, तर 'CWE-bench' वर कोडमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यात (patching) 71% यश नोंदवलं आहे. Google च्या 'Fairwind' कार्यक्रमांतर्गत, सध्या काही निवडक सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांना आणि अमेरिकन सरकारच्या पूर्व-प्रकाशन चाचणी कार्यक्रमातील सहभागींना याचा प्रवेश दिला जात आहे. या मॉडेलसाठी API किंमत 'Gemini 4 Argon' प्रमाणेच ठेवण्यात आली आहे: प्रति 1 दशलक्ष इनपुट टोकन्ससाठी 2 डॉलर्स आणि प्रति 1 दशलक्ष आउटपुट टोकन्ससाठी 10 डॉलर्स.
I did say we'd be releasing our models periodically...introducing Gemini 4 Carbon, our next frontier model. Following Argon's release just two weeks ago, Carbon shows the pace at which we’re pushing the frontier, it ranks #1 on the recently updated v5.0 of @ArtificialAnlys Intelligence Index at 59. It also leads across key cybersecurity evaluations scoring 88.2% on SEC-bench Pro for finding vulnerabilities, 54.8% on ExploitGym for exploitation, and 71.0% on CWE-bench for patching. We’re seeing significant improvements in long-horizon tasks even compared to Argon, and we’ve strengthened frontier safeguards. As we did with Argon, we’re going to roll it out gradually + responsibly. Some trusted cyber defenders will get access starting this week. We'll be expanding it to more partners through our Fairwind Program, ahead of wider availability soon, so hang tight!— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 28, 2026
'Genie 4' आभासी विश्वांची निर्मिती: सायबर सुरक्षेच्या पलीकडे जाऊन, Google नं 'Genie 4' सादर केलं आहे, जे मनोरंजन आणि सिम्युलेशनच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणू शकते. हे मॉडेल संपूर्ण आभासी विश्वे निर्माण करू शकतं, ज्यावर वापरकर्ते नियंत्रण ठेवू शकतात. केवळ मजकूर-आधारित प्रतिसाद देणाऱ्या पारंपारिक चॅटबॉट्सच्या विपरीत, 'जीनी 4' (Genie 4) आजूबाजूचे वातावरण, वस्तू आणि पात्रांच्या हालचालींचे रिअल-टाइममध्ये व्यवस्थापन करतं. यात केवळ व्हिडिओच नव्हे, तर पार्श्वसंगीत आणि संवादांसह नैसर्गिक ऑडिओ (ध्वनी) तयार करण्याचीही क्षमता आहे.
'जीनी 4' उपयोग आणि मर्यादा: या मॉडेलचा वापर प्रामुख्यानं व्हिडिओ गेम्स, चित्रपटांसाठी पूर्व-दृश्यीकरण (pre-visualization), रोबोटिक्स संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रातील सिम्युलेशन-आधारित प्रशिक्षणासाठी केला जाऊ शकतो. सध्या हे मॉडेल प्रायोगिक टप्प्यात असून ते केवळ 'विश्वसनीय परीक्षकांसाठी' (trusted testers) उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. गुगलनं स्पष्ट केलं आहे की, दीर्घकाळ वापर केल्यास निर्माण केलेल्या वातावरणातील सुसंगतता कमी होऊ शकते; याव्यतिरिक्त, मजकूर दर्शवण्याबाबत (text rendering) आणि भौतिकशास्त्राचे नियम अचूकपणे लागू करण्याबाबत अजूनही काही मर्यादा आहेत. गैरवापर टाळण्यासाठी, एआय (AI) द्वारे तयार केलेल्या या व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप्सवर गुगलचा 'सिंथ-आयडी' (SynthID) वॉटरमार्क असेल. 'गुगल एआय अल्ट्रा' (Google AI Ultra) चे सबस्क्राइबर्स 'प्रोजेक्ट जीनी' (Project Genie) साठी प्रतीक्षा यादीत (waitlist) सामील होऊ शकतात.
This is Genie 4, our most realistic and interactive world model yet. 🌐 Explore dynamic environments in real time to see how the scene responds, sounds, and how the people in it move, react, and speak.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 27, 2026
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