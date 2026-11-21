गूगलनं सर्च आणि जेमिनी ॲपमध्ये नवीन 'कनेक्टेड ॲप्स' केलं सादर
गूगलनं आपल्या सर्च आणि जेमिनी ॲप्लिकेशन्समध्ये नवीन 'कनेक्टेड ॲप्स' सादर केलं आहेत.
Published : November 21, 2026 at 10:10 AM IST
मुंबई: तुमची दैनंदिन कामांची यादी पूर्ण करणे आता खूप सोपं झालं आहे. गूगलनं अमेरिकेतील वापरकर्त्यांसाठी आपल्या सर्च आणि जेमिनी ॲप्समध्ये नवीन 'कनेक्टेड ॲप्स' आणलं आहेत, ज्यामुळं त्यांना दैनंदिन किराणा खरेदी आणि आर्थिक नियोजनापासून ते घरगुती सेवांपर्यंत सर्व काही सोप्या, संवादात्मक देवाणघेवाणीद्वारे हाताळता येते.
New Connected Apps are rolling out in the U.S. to help check off holiday errands in Search and the @GeminiApp. Connected Apps can help with: • Shopping: Build grocery carts directly with Target, Albertsons, Safeway, and Shaw’s — powered by the Universal Commerce Protocol so you can see real-time inventory and connect loyalty accounts. Rolling out now. • Finance: Experian is already live in the Gemini app, and now is rolling out to users in the U.S. right in Search, too. U.S. users can also turn to H&R Block for tax assistance right from Search and the Gemini app. • Home Help: Soon, you’ll also be able to link your accounts to Angi and Thumbtack in Search to find local pros to tackle repairs, decor and more.— News from Google (@NewsFromGoogle) November 20, 2026
किराणा खरेदी आणि सणासुदीची तयारी: तुम्ही एखाद्या सणासुदीच्या पार्टीसाठी स्टार्टर्सचे नियोजन करत असाल किंवा थँक्सगिव्हिंगसाठी किराणा सामान खरेदी करत असाल, हे नवीन वैशिष्ट्य तुम्हाला तुमची खरेदी कमी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत करतं. यामध्ये अल्बर्टसन्स, सेफवे, शॉज आणि टार्गेट यांसारख्या प्रमुख रिटेल ब्रँड्सचा समावेश आहे. 'युनिव्हर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल' द्वारे समर्थित, हे इंटिग्रेशन्स वापरकर्त्यांना त्यांच्या ऑर्डर्स सहजपणे तयार करण्यास आणि थेट चेकआउटकडे जाण्यास मदत करतात.
वर्षअखेरचे आर्थिक नियोजन आणि कर गणना: वर्ष संपत असताना वापरकर्त्यांना त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुव्यवस्थित करण्यास मदत करण्यासाठी गूगलनं साधनं देखील सादर केली आहेत. 'एक्सपेरियन' ॲप, आधीपासूनच जेमिनीवर उपलब्ध आहे ता गूगल सर्चमध्ये देखील इंटिग्रेट केलं जात आहे. यामुळं अमेरिकेतील वापरकर्त्यांना त्यांचे क्रेडिट रेटिंग तपासता येईल आणि वैयक्तिक कर्जाचे पर्याय शोधता येतील. याव्यतिरिक्त, एच अँड आर ब्लॉकच्या मदतीनं, वापरकर्ते थेट गूगल सर्चमधूनच त्यांच्या करांची गणना करू शकतात आणि संभाव्य परताव्याचा अंदाज लावू शकतात.
घराची दुरुस्ती आणि सजावटीसाठी स्थानिक तज्ञांकडून मदत: येत्या काही आठवड्यांत, वापरकर्ते गूगल सर्चद्वारे अँगी आणि थंबटॅकचा वापर देखील करू शकतील. पाहुणे येण्यापूर्वी गळणारा नळ दुरुस्त करणे असो किंवा ऐनवेळी घराची सजावट करणे असो, हे वैशिष्ट्य विश्वसनीय स्थानिक व्यावसायिकांना शोधणे आणि बुक करणे अत्यंत सोपं करेल.
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