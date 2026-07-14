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गुगलनं भारतात सुरू केला नवीन एआय उपक्रम; शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी

गुगलनं भारतात एआय उपक्रमांची मालिका जाहीर केली. शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योगांसाठी नवीन कार्यक्रम, जेमिनी आणि मेडजेम्मा मॉडेल्ससह विस्तार जाहीर.

Google launches new AI initiative
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 5:03 PM IST

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मुंबई : अमेरिकेतील तंत्रज्ञान दिग्गज कंपनी गुगलनं मंगळवारी भारतातील विकासक, स्टार्टअप, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उपक्रमांची मालिका जाहीर केली. गुगल आय/ओ कनेक्ट इंडिया 2026 या परिषदेत कंपनीनं एआय शिक्षण कार्यक्रम, आरोग्य सहकार्य, सायबर सुरक्षा उपक्रम आणि भारतीय उद्योगांसाठी विस्तारित पायाभूत सुविधांची घोषणा केली.

एआय शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाचं पाऊल : गुगल डीपमाइंडनं ‘एआय रिसर्च फाउंडेशन्स’ अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. हा 56 तासांचा मोफत कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना मोठ्या भाषा मॉडेल्स तयार करण्यासाठी आणि फाइन-ट्यून करण्यासाठी प्रशिक्षण देईल. हा कार्यक्रम नास्कॉम, बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी) आणि इतर संस्थांसोबत भागीदारीत राबवला जाईल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी कार्यक्रमात बोलताना गुगलचं कौतुक केलं. “गुगलनं सर्च, अँड्रॉइड, यूट्यूब, मॅप्स आणि गुगल पे सारख्या उत्पादनांद्वारे भारतात इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार केला आहे. विद्यार्थी, व्यवसाय, सरकार आणि सामान्य लोकांच्या जीवनात गुगलनं क्रांती घडवली आहे,” असं ते म्हणाले.

आर्थिक योगदान : गुगलनं सांगितलं की, 2025 मध्ये गुगल प्ले स्टोअर आणि अँड्रॉइड इकोसिस्टमनं भारतातील अॅप प्रकाशकांना आणि अर्थव्यवस्थेला सुमारे 5.3 लाख कोटी रुपये (अंदाजे 60 अब्ज डॉलर) उत्पन्न दिलं. हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 28 टक्क्यांनी जास्त आहे.

आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील उपक्रम : आरोग्य क्षेत्रात, दिल्लीच्या एम्समधील संशोधक गुगलच्या मेडजेम्मा ओपन एआय मॉडेल्सचा वापर करून कुष्ठरोग आणि लैंगिक, प्रजनन आरोग्याबाबत भारत-विशिष्ट साधनं विकसित करत आहेत. ही मॉडेल्स देशातील विकासकांसाठी उपलब्ध केली जातील. शिक्षण क्षेत्रात, अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत ‘एटीएल साथी’ हा जेमिनी-पावर्ड सहाय्यक 100 शाळांमध्ये प्रथम टप्प्यात सुरू करण्यात आला आहे. यामुळं शिक्षकांना एआयची मदत मिळणार आहे.

भाषा समावेशकता : जेमिनी लाइव्ह आता 25 भारतीय भाषा आणि बोलींना समर्थन देत आहे. यात संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली यांचा समावेश आहे.

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