गुगलचं जिमिनी 4 आर्गॉन लॉंच; ओपनएआय-अँथ्रॉपिकला थेट आव्हान
गुगलनं डेव्हलपर्स आणि व्यवसायांसाठी 'जेमिनी 4 आर्गॉन' (Gemini 4 Argon) लॉंच केलं आहे. हे गुंतागुंतीच्या आणि अनेक टप्प्यांच्या (multi-step) कामांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतं.
Published : October 14, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई : गुगलनं बुधवारी आपलं प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल ‘जिमिनी 4 आर्गॉन’ डेव्हलपर्स आणि व्यवसायांसाठी जगभर उपलब्ध करून दिलं आहे. अनेक महिन्यांच्या विलंब आणि डीपमाइंड लॅबमधील नेतृत्व बदलांनंतर ओपनएआय, अँथ्रॉपिकसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागं टाकण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
📣 Gemini 4 Argon is here! Built to solve your hardest problems, Argon excels at real-world software engineering, enterprise workflows, cybersecurity defense, and scientific reasoning. By reliably handling routine tasks like everyday debugging to complex problems like codebase migrations, it frees developers to focus on architecture and product innovation. See what you can build with Argon ↓— Google for Developers (@googledevs) October 13, 2026
जटिल कामात उत्कृष्ट कामगिरी : मॉडेल कोडिंग, वित्त, कायदा, सायबरसुरक्षा आणि विज्ञान या क्षेत्रांतील जटिल, बहु-चरणीय ‘डीप वर्क’ कामांमध्ये विशेष कुशल आहे, असं गुगलनं सांगितलं. एपीआय किंमत सुरुवातीला इनपुट टोकन्ससाठी प्रति दशलक्ष 2 डॉलर आणि आउटपुटसाठी 10 डॉलर आहे. 30 नोव्हेंबरनंतर ही किंमत दुप्पट होईल.
अडचणींनंतरचा पुनर्प्रयास : या लॉंचपूर्वी गुगलच्या एआय प्रयत्नांना खिळ बसली होती. सप्टेंबरमध्ये कंपनीनं जिमिनी 3.5 प्रो न सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. सीईओ सुंदर पिचाई यांनी जूनमध्ये ते आणण्याचं सांगितलं होतं. डीपमाइंडचे सह-संस्थापक डेमिस हसाबिस बाजूला झाल्यानंतर लॅबमध्ये मोठे बदल झाले आहेत.
The moment you've been waiting 4… Our new frontier model, Gemini 4 Argon, is rolling out now in the Gemini app to bring your most complex ideas into reality. See how Gemini 4 Argon and our latest updates across the Gemini app help you get the most out of every prompt. 🧵— Google Gemini (@GeminiApp) October 13, 2026
कुणाला उपलब्ध? : आर्गॉन पेइंग ग्राहकांसाठी गुगलच्या एआय अॅप बिल्डिंग टूल्समध्ये उपलब्ध आहे. गुगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा सब्सक्रायबर्सना जिमिनी अॅप आणि सर्चमधील एआय मोडमधून प्रवेश मिळेल. अँटीग्रेव्हिटी कोडिंग टूल फक्त अल्ट्रा युजर्ससाठी मर्यादित आहे. या टूलमध्ये आर्गॉन वापरणाऱ्या टीम्सनी एजेंटिक कोड सबमिशन्स 35 टक्क्यांहून अधिक वाढवल्या आणि कोड रोलबॅक्स जवळपास एक तृतीयांशने कमी केले.
Some great use cases from Googlers building with Gemini 4 Argon 🧵 It has a much stronger grasp of coding and multi-step tool use - starting from a raw Pixel CAD file in Google Antigravity, Argon created this exploded-view animation, lighting, camera choreography, and audio through Blender MCP. It ran 1,000 rounds of iterative loops to check its own renders and refine the code along the way.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 13, 2026
प्रारंभिक ग्राहक आणि विशेष योजना : डेलॉइट, लेक्सिसनेक्सिस, अॅम्बियन्स हेल्थकेअर आणि आयसोमॉर्फिक लॅब्स या कंपन्यांनी आधीच मॉडेलची चाचणी केली आहे. गुगलनं फेयरविंड प्रोग्राम शेकडो अतिरिक्त भागीदारांसाठी खुला केला आहे. यात सायबरसुरक्षा रक्षकांना गार्डरेल्सशिवाय आर्गॉनची आवृत्ती मिळेल. तसेच 10 हजार शास्त्रज्ञांना अँटीग्रेव्हिटीच्या सर्वोच्च वापर स्तरावर सहा महिन्यांसाठी मोफत प्रवेश दिला जाईल.
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