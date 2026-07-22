गुगलनं जेमिनी 3.6 फ्लॅश आणि जेमिनी 3.5 फ्लॅश-लाइट केलं लॉंच.
गुगलने बुधवारी Gemini 3.6 Flash आणि Gemini 3.5 Flash-Lite हे मॉडेल्स सादर केले. मोठ्या प्रमाणावरील AI कार्यांसाठी हे मॉडेल्स अधिक कार्यक्षम आहेत.
Published : July 22, 2026 at 4:07 PM IST
मुंबई: कॅलिफोर्नियातील माउंटेन व्ह्यू येथे मुख्यालय असलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने बुधवारी आपल्या 'जेमिनी' (Gemini) श्रेणीचा विस्तार करत Gemini 3.6 Flash आणि Gemini 3.5 Flash-Lite हे नवीन मॉडेल्स सादर केले. मोठ्या प्रमाणावरील AI आणि 'एजंटिक' (स्वयंचलित कार्ये करणाऱ्या) कामांचा भार अधिक कार्यक्षमतेने हाताळण्यासाठी या मॉडेल्सची रचना करण्यात आली आहे. गुगलने जाहीर केले की, ही नवीन मॉडेल्स मागील आवृत्त्यांच्या तुलनेत कमी 'टोकन्स'चा वापर करून अधिक जलद आणि किफायतशीर कामगिरी करतील.
Gemini 3.6 Flash ची वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा: गुगलच्या ब्लॉग पोस्टनुसार, Gemini 3.6 Flash हे Gemini 3.5 Flash वर आधारित आहे. यात कोडिंग, मल्टीमॉडल (विविध प्रकारच्या माहितीवर प्रक्रिया करणारी) कार्ये आणि ज्ञानावर आधारित कामांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विश्लेषणात्मक कामांसाठी हे मॉडेल 17 टक्के कमी 'आउटपुट टोकन्स' वापरते; 'DeepSWE' बेंचमार्कवर ही बचत 65 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. अनेक टप्प्यांच्या कार्यप्रवाहांमध्ये (multi-step workflows), हे मॉडेल कमी 'रीझनिंग स्टेप्स' (तर्क प्रक्रिया) आणि 'टूल कॉल्स'चा वापर करते, ज्यामुळं कार्यक्षमता वाढते. बेंचमार्क चाचण्यांमध्ये, Gemini 3.6 Flash ने DeepSWE वर 49 टक्के, MLE-Bench वर 63.9 टक्के आणि OSWorld-Verified वर 83 टक्के गुण मिळवले. आधीच्या Gemini 3.5 Flash च्या तुलनेत, हे आकडे अनुक्रमे 37 टक्के, 49.7 टक्के आणि 78.4 टक्के सुधारणा दर्शवतात.
किंमत आणि उपलब्धता: Gemini 3.6 Flash ची किंमत प्रति दशलक्ष 'इनपुट टोकन्स'साठी $1.50 (सुमारे ₹144) आणि प्रति दशलक्ष 'आउटपुट टोकन्स'साठी $7.50 (सुमारे ₹720) इतकी आहे. हे मॉडेल दस्तऐवज विश्लेषण (document parsing), तक्ते आणि डेटाचं विश्लेषण तसंच अहवाल निर्मिती यांसारख्या मल्टीमॉडल कार्यांसाठी योग्य आहे. यात 'फ्रंटियर सेफ्टी' (Frontier Safety) सुरक्षा प्रणालीचा समावेश आहे, जी रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, आण्विक (CBRN) आणि सायबर-हल्ल्यांच्या धोक्यांशी संबंधित गैरवापरापासून संरक्षण देते.
Gemini 3.5 Flash-Lite: Gemini 3.5 Flash-Lite हे 3.5 मालिकेतील सर्वात जलद आणि सर्वात स्वस्त (किफायतशीर) मॉडेल म्हणून ओळखलं जातं. हे मॉडेल 'हाय-थ्रूपुट' (मोठ्या प्रमाणात डेटा प्रक्रिया) आणि 'लो-लेटन्सी' (कमी विलंब) असलेल्या कामांसाठी (उदा. एजंटिक सर्च आणि डॉक्युमेंट प्रोसेसिंग) अत्यंत उपयुक्त आहे. याची किंमत प्रति दशलक्ष इनपुट टोकन्ससाठी $0.30 (सुमारे ₹29) आणि आउटपुट टोकन्ससाठी $2.50 (सुमारे ₹240) इतकी आहे. डेव्हलपर्स विविध 'थिंकिंग लेव्हल्स' (विचार करण्याच्या क्षमतांचे स्तर) निवडू शकतात; 'मिनिमल' आणि 'लो' थिंकिंग लेव्हल्समुळं कमी विलंब आणि कमी खर्च येतो, तर उच्च स्तर हे गुंतागुंतीच्या आणि अनेक टप्प्यांवर चालणाऱ्या कामांसाठी योग्य ठरतात. हे मॉडेल प्रति सेकंद 350 टोकन्सच्या वेगानं आउटपुट तयार करू शकतं.
इतर महत्त्वाच्या घोषणा: गुगलनं 'Gemini 3.5 Flash Cyber' नावाचे एक विशेष मॉडेल देखील सादर केलं आहे. हे मॉडेल सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी (vulnerabilities) शोधण्यासाठी, त्यांची पडताळणी करण्यासाठी आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी (पॅच करण्यासाठी) विशेषरित्या तयार (fine-tuned) करण्यात आलं आहे आणि ते 'Codemender' सुरक्षा एजंटसोबत मिळून काम करते. तथापि, हे मॉडेल सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध केले जाणार नाही; ते केवळ सरकार आणि विश्वासू भागीदारांसाठी एका मर्यादित 'पायलट प्रोग्राम'द्वारे उपलब्ध असेल. 'Gemini 3.6 Flash' आणि 'Gemini 3.5 Flash-Lite' आजपासून Gemini API, Google AI Studio, Android Studio आणि Gemini Enterprise Agent Platform वर उपलब्ध आहेत. 'Gemini 3.6 Flash' हे Google Antigravity आणि Gemini Enterprise ॲपद्वारे देखील वापरता येईल. दोन्ही मॉडेल्स Gemini ॲपमध्ये उपलब्ध आहेत आणि 'Gemini 3.5 Flash-Lite' हे Google Search मध्येही येणार आहे.
भविष्यातील योजना: 'Gemini 3.5 Pro' ची सध्या भागीदारांसोबत चाचणी सुरू आहे आणि ते लवकरच रिलीज केले जाईल. गुगलने 'Gemini 4' साठी आपल्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी 'प्री-ट्रेनिंग' प्रक्रियेची सुरुवात केल्याची घोषणाही केली आहे. मात्र, त्याच्या रिलीजची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
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