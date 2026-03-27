गुगलनं लाँच केलं Gemini 3.1 Flash Live: रिअल-टाइम ऑडिओ AI चं नवं युग
गुगलनं Gemini 3.1 Flash Live रिअल-टाइम व्हॉइस AI लॉंच केलंय. कमी लेटन्सी आणि 90+ भाषांत बे मॉडेल काम करतं.
Published : March 27, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई : गुगलनं Gemini 3.1 Flash Live हे नवीनतम रिअल-टाइम ऑडिओ आणि व्हॉइस AI मॉडेल लॉंच केलं. हे मॉडेल संभाषण अधिक वेगवान, नैसर्गिक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. डेव्हलपर्स, उद्योग आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी हे मॉडेल व्हॉइस-फर्स्ट आणि मल्टिमोडल AI ऍप्लिकेशन्सचा पुढचा पायंडा ठरेल. कमी लेटन्सी, चांगली विश्वासार्हता आणि नैसर्गिक संवाद यामुळं हे मॉडेल उत्तम कामगिरी करतं.
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा
Gemini 3.1 Flash Live हे रिअल-टाइम संभाषण हाताळण्यासाठी बनवलं आहे. यात मल्टी-टर्न इंटरॅक्शन्स, दीर्घ संभाषणे आणि डायनॅमिक इनपुट्स चांगल्या प्रकारे हाताळता येतात. मॉडेल नैसर्गिक संवाद राखताना जटिल कामंही पूर्ण करतं. बेंचमार्क्समध्ये हे मॉडेल आधीच्या आवृत्त्यांपेक्षा खूप पुढं आहे.
- Complex Func Bench Audio: मल्टी-स्टेप फंक्शन कॉलिंगमध्ये 90.8% स्कोअर.
- Scale AI Audio Multi Challenge: “थिंकिंग” मोडसह 36.1% स्कोअर, व्यत्यय असतानाही अवघड सूचना हाताळणे शक्य.
- कमी लेटन्सी आणि वेगवान प्रतिसाद: संभाषणाचा वेग राखताना प्रतिसाद त्वरित मिळतो, ज्यामुळं संवाद नैसर्गिक वाटतो.
रिअल-वर्ल्ड परिस्थितीत विश्वासार्हता
गोंधळ, ट्राफिक किंवा टीव्हीच्या आवाजासारखे अनावश्यक आवाज फिल्टर करून मॉडेल सूचनांवर लक्ष केंद्रित करतं. यामुळं एजंट्स अधिक विश्वासार्ह होतात.
सूचना पालन आणि टोन समज
अवघड सिस्टम सूचना आणि गार्डरेल्स चांगल्या प्रकारे पाळतं. वापरकर्त्याच्या आवाजातील पिच, टोन आणि गती ओळखून निराशा किंवा गोंधळ ओळखतं आणि त्यानुसार प्रतिसाद देतं. यामुळं संवाद अधिक मानवी वाटतो.
दीर्घ संभाषण राखणे
ब्रेनस्टॉर्मिंग किंवा दीर्घ चर्चेत संदर्भ टिकवते. पूर्वीच्या मॉडेल्सपेक्षा दुप्पट दीर्घ संवाद हाताळू शकतं.
बहुभाषिक क्षमता
90 हून अधिक भाषांमध्ये रिअल-टाइम संभाषण समर्थित आहे. यामुळं जागतिक वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर.
डेव्हलपर्ससाठी Gemini Live API
डेव्हलपर्स Gemini Live API द्वारे रिअल-टाइम संभाषण एजंट्स तयार करू शकतात. हे व्हॉइस आणि व्हिज्युअल इनपुट्स प्रोसेस करताना त्वरित प्रतिसाद देतं. WebRTC, ग्लोबल एज राउटिंग आणि पार्टनर इंटिग्रेशन्ससह स्केलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध आहे. Verizon, LiveKit आणि The Home Depot सारख्या कंपन्यांनी सकारात्मक अनुभव सांगितला आहे.
Search Live चा जागतिक विस्तार
Search Live आता 200 हून अधिक देशांमध्ये उपलब्ध झालं आहे. Gemini 3.1 Flash Live च्या मदतीनं व्हॉइस-एक्टिव्हेटेड संभाषण, फॉलो-अप प्रश्न, कॅमेरा इनपुट आणि Google Lens इंटिग्रेशन शक्य झालं आहे. यामुळं ऑब्जेक्ट्स शिकणे, ट्रबलशूटिंग किंवा रिअल-लाइफ एक्सप्लोरेशन सोपं होतं. प्रतिसाद ऑडिओ स्वरूपात येतो आणि वेब लिंक्ससह सपोर्ट मिळतो.
सुरक्षितता आणि उपलब्धता
सुरक्षिततेसाठी सर्व जनरेटेड ऑडिओमध्ये SynthID वॉटरमार्क एम्बेड केला जातो. यामुळं AI-जनरेटेड कंटेंट ओळखणं सोपं होतं आणि मिसइन्फॉर्मेशन कमी होतं.
उपलब्धता
- डेव्हलपर्स: Google AI Studio मध्ये Gemini Live API द्वारे प्रिव्ह्यू.
- एंटरप्राइझेस: Gemini Enterprise द्वारे कस्टमर एक्सपीरियन्ससाठी.
- एंड यूजर्स: Gemini Live आणि Search Live द्वारे.
- प्लॅटफॉर्म्स: Android, iOS वर Google अॅप आणि Google Lens.
हे नवीन मॉडेल AI संवादाला अधिक उपयुक्त बनवेल. भविष्यात व्हॉइस-आधारित ऍप्स, शिक्षण, ग्राहक सेवा आणि दैनंदिन कामं यात मोठा बदल घडेल. गुगलचा हा प्रयत्न AI ला सर्वसामान्यांच्या हातात आणण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचा पाऊल आहे.
