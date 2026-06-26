Google Finance नवीन अँड्रॉइड ॲप लॉंच, शेअर्सचा सहज घेता येणार मागोवा
गूगलनं Android साठी नवीन Google Finance ॲप लाँच केलं आहे. हे ॲप AI सह पोर्टफोलिओ ट्रॅकिंग आणि इन्व्हेस्टिंगला सोपं करतं.
Published : June 26, 2026 at 5:06 PM IST
मुंबई: Google नं आपली फायनान्स सेवा आता मोबाइलवर आणली आहे. नवीन Google Finance अँड्रॉइड ॲपद्वारे, वापरकर्ते आता सहजपणे शेअर्सचा मागोवा घेऊ शकतात, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करू शकतात आणि बाजारातील हालचाली समजू शकतात. आकडेवारी दर्शवण्यापलीकडे जाऊन, हे ॲप बाजारातील चढ-उतारांमागची कारणे स्पष्ट करतं; गुंतवणूक क्षेत्रात Google साठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
AI द्वारे बाजाराचे विश्लेषण: या ॲपचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे AI-आधारित बाजार सारांश (AI-driven market summary). अनेक बातम्यांचे लेख वाचण्याऐवजी, वापरकर्ते AI द्वारे तयार केलेल्या सोप्या सारांशांमधून एखादा शेअर का वाढला किंवा पडला हे समजू शकतात, कंपन्यांच्या घडामोडींची माहिती ठेवू शकतात आणि बाजारातील महत्त्वाचे घटक जाणून घेऊ शकतात. Google नं स्पष्ट केलं आहे की हे वैशिष्ट्य केवळ माहितीसाठी असून ते गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही.
शेअर्सची सहज तुलना: आता एकाच स्क्रीनवर अनेक कंपन्यांची तुलना करणे शक्य आहे. वापरकर्ते किंमतीतील बदल (price performance), आर्थिक निर्देशक (financial indicators), व्हॅल्युएशन गुणोत्तर (valuation ratios) आणि ताज्या बातम्या एकाच ठिकाणी पाहू शकतात, ज्यामुळं अनेक वेबसाइट्सना भेट देण्याची गरज उरत नाही.
सुधारित पोर्टफोलिओ ट्रॅकिंग: वापरकर्ते त्यांच्याकडील शेअर्सचा (holdings) मागोवा घेऊ शकतात, ते फॉलो करत असलेल्या कंपन्यांबद्दल अपडेट्स मिळवू शकतात आणि AI-जनरेटेड माहितीद्वारे (insights) महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती ठेवू शकतात. या वैयक्तिकृत अनुभवामुळं बाजारावर सतत लक्ष ठेवण्याची गरज राहत नाही.
इंटरॲक्टिव्ह चार्ट्स आणि रिअल-टाइम बातम्या: या ॲपमध्ये प्रगत इंटरॲक्टिव्ह चार्ट्स आणि विशिष्ट शेअर्स व क्षेत्रांशी संबंधित थेट बातम्यांचं फीड्स (live news feeds) उपलब्ध आहेत. बाजार बदलत असताना संबंधित बातम्यांची शीर्षके त्वरित दिसतात, ज्यामुळं किंमतीतील बदलांमागची कारणे समजणे सोपं होतं.
टप्याटप्यानं उपलब्ध : Google Finance अँड्रॉइड ॲप टप्प्याटप्प्यानं उपलब्ध केलं जात आहे आणि आगामी आठवड्यांत ते सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल. हे ॲप नवशिक्या आणि अनुभवी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी एक उपयुक्त साधन ठरेल.
हे वाचलंत का :