गुगलनं लॉंच केलं 'Genie 4': शब्दांतून आणि फोटोंधून रिअल-टाइममध्ये साकारणार जिवंत आभासी दुनिया!
गुगलनं लॉंच केलेलं 'Genie 4' हे प्रगत AI मॉडेल रिअल-टाइममध्ये आवाज आणि संवादासह संपूर्ण जिवंत आभासी दुनिया (Virtual World) साकारण्यास सक्षम आहे.
Published : October 28, 2026 at 3:41 PM IST
मुंबई : गुगलनं (Google) आपलं सर्वात प्रगत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मॉडेल 'Genie 4' लॉंच केलं आहे. हे केवळ साधे फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करणारे टूल नाही, तर ते रिअल-टाइममध्ये संपूर्ण आभासी जग (Virtual World) तयार करून ते चालवू शकतं. गुगलची एआय विंग 'डीपमाइंड' (DeepMind) कडून विकसित करण्यात आलेलं हे मॉडेल एक 'वर्ल्ड मॉडेल' म्हणून ओळखलं जात आहे. याचा अर्थ असा की, Genie 4 युजर्सना केवळ एक दृश्य दाखवत नाही, तर प्रत्येक क्षणाला युजरच्या हालचालींनुसार आणि सूचनांनुसार त्या आभासी जगात बदल घडवून आणतं.
This is Genie 4, our most realistic and interactive world model yet. 🌐 Explore dynamic environments in real time to see how the scene responds, sounds, and how the people in it move, react, and speak.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 27, 2026
कसं काम करतं Genie 4? : Genie 4 हे गुगलच्या प्रसिद्ध 'जेमिनी' (Gemini) मॉडेलच्या संरचनेवर आधारित आहे. यामध्ये 'जेमिनी ओम्नी' (Gemini Omni) हे मॉडेल ते आभासी जग कसं दिसेल आणि तिथं भौतिकशास्त्राचे (Physics) नियम कसे लागू होतील हे ठरवतं. तर जेमिनी परिवारातील इतर मॉडेल्स त्या दृश्यामध्ये काय घडत आहे, यावर बारीक लक्ष ठेवतं. यामुळं तयार होणारे आभासी जग अगदी खऱ्या जगासारखे आणि तर्कसंगत वाटतं. युजरनं एखादी कृती केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, हे Genie 4 अचूकपणे ओळखून पुढील दृश्य तयार करतं.
युजर्सना काय काय करता येणार? : या एआय मॉडेलच्या मदतीनं युजर्स आपल्या कॉम्प्युटरच्या कीबोर्ड आणि साध्या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सचा (Text Prompts) वापर करून आभासी जगावर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला सीनच्या मध्यातच हवामान बदलायचं असेल, कॅमेरा अँगल बदलायचा असेल किंवा एखादं नवीन पात्र (Character) सीनमध्ये आणायचं असेल, तर तुम्हाला फक्त तसं टाईप करावं लागेल. जेमिनी मॉडेल तात्काळ त्या सूचना समजून घेतं आणि रिअल-टाइममध्ये आभासी जगात ते बदल घडवून आणतं.
Today we're introducing Genie 4 — our newest interactive world model from @GoogleDeepMind 🌐 https://t.co/iE4WEWZRN4— Google (@Google) October 27, 2026
प्रथमच अनुभवता येणार रिअल-टाइम आवाज आणि संवाद : Genie 4 मधील सर्वात मोठी आणि महत्त्वपूर्ण प्रगती म्हणजे त्याची ऑडिओ निर्मिती क्षमता. हे गुगलचं पहिलं मॉडेल आहे, जे नैसर्गिकरीत्या (Natively) आवाज तयार करू शकतं. म्हणजेच, या आभासी जगातील वारा, समुद्राच्या लाटा किंवा गर्दीचा आवाज कोणत्याही अतिरिक्त इफेक्ट्सशिवाय आपोआप तयार होतो. इतकेच नाही तर, या जगातील पात्रे एकमेकांशी किंवा युजरशी रिअल-टाइममध्ये संवाद साधू शकतात. हा संवाद आधीच रेकॉर्ड केलेला किंवा स्क्रिप्टेड नसून, त्या क्षणी घडणाऱ्या प्रसंगांनुसार एआयद्वारे आपोआप तयार होतो.
'जेमिनी 3.8 फ्लॅश'मुळं सिम्युलेशन झालं अधिक स्मार्ट : या संपूर्ण प्रक्रियेत 'जेमिनी 3.8 फ्लॅश' (Gemini 3.8 Flash) हे मार्गदर्शक एजंट (Guiding Agent) म्हणून काम करतं. हे मॉडेल संपूर्ण दृश्यावर लक्ष ठेवून असतं आणि सर्व घटना एका तार्किक क्रमानं (Logical Sequence) घडत आहेत की नाही हे तपासतं. जर युजरनं अचानक कोणताही बदल केला, तर जेमिनी 3.8 फ्लॅश क्षणाचाही विलंब न लावता आपली योजना बदलते. यामुळे अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि बहु-स्तरीय घटना देखील कोणत्याही त्रुटीशिवाय आणि अतिशय विश्वसनीयतेने साकारता येतात.
कधी होणार उपलब्ध? : सध्या Genie 4 हे केवळ काही खास आणि विश्वासू टेस्टर्ससाठी 'रिसर्च रिव्ह्यू' (Research Preview) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. गुगल सध्या यावर युजर्सचे अभिप्राय (Feedback) घेत आहे. सर्वसामान्यांसाठी गुगल आपल्या 'गुगल एआय अल्ट्रा' (Google AI Ultra) प्लॅन्स अंतर्गत 'प्रोजेक्ट जिनी'च्या माध्यमातून हे उपलब्ध करून देईल. तसंच डेव्हलपर्सना जेमिनी एपीआय (Gemini API) आणि गुगल एआय स्टुडिओद्वारे याचा ॲक्सेस मिळेल.
Excited to share Genie 4 today our most realistic and interactive world model: - steer dynamic environments in real time, shaping events, camera angles, and actions - generate native audio matched to the world, from realistic background sounds to characters who can converse in real time! - simulate photorealistic scenes and real-world physics - create more coherent multi-step events through reasoning from Gemini We've started to roll out as a research preview to trusted testers. Coming soon to Google AI Ultra subscribers in Project Genie and early access partners via the Gemini API and AI Studio.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 27, 2026
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