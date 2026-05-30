Google Gemini Spark:फोन बंद असतानाही काम करणारा AI एजेंट

गूगलनं Gemini Spark AI एजेंट लॉंच केलाय. हा AI एजेंट फोन बंद असतानाही बैकग्राउंडमध्ये तुमचं काम स्वयंचलित करत राहतो.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 3:51 PM IST

हैदराबाद: तंत्रज्ञान प्रगतीसोबत ऑटोमेशनही वाढत आहे. गूगलनं Google I/O मध्ये Gemini Spark हा नवीन AI एजेंट लॉंच केला आहे, जो फोन किंवा लॅपटॉप बंद असतानाही बैकग्राउंडमध्ये काम करत राहतो. Tasks, Skills आणि Schedules फीचर्ससह Gemini Spark तुमचं डिजिटल काम स्वयंचलित करेल. Gemini Spark हा एक शक्तिशाली AI एजेंट आहे, जो तुमचं काम सतत चालू ठेवतो. फोन बंद झाल्यावरही तो काम करू शकतो. सध्या तो अमेरिकेत Google AI Ultra सबस्क्रायबर्ससाठी उपलब्ध आहे. सबस्क्रिप्शनची किंमत 99.99 डॉलर प्रति महिना आहे. Android, iOS आणि वेब या तीनही प्लॅटफॉर्मवर तो उपलब्ध आहे.

मुख्य फीचर्स: Gemini Spark तीन मुख्य भागांत काम करतो. Tasks, Skills आणि Schedules. Tasks फीचर Gmail, Google Calendar, Docs, Sheets आणि Slides शी जोडलेले आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही न्यू ऑर्लियन्समध्ये इंटर्नशिप शोधत असाल तर Spark स्वतः शोध घेऊ शकतो. Skills फीचरमध्ये तुम्ही Spark ला तुमची काम करण्याची पद्धत शिकवू शकता.उदाहरणार्थ,तुमच्या ईमेल लेखन शैलीनुसार तो ड्राफ्ट तयार करेल. Schedules फीचरद्वारे तुम्ही वेळ आधारित किंवा शर्ती-आधारित ट्रिगर्स सेट करू शकता. प्रत्येक सोमवारी सकाळी 9 वाजता तो इनबॉक्स तपासून समरी तयार करेल आणि टू-डू लिस्ट बनवेल.

भविष्यातील योजना: गूगलनं जाहीर केलं आहे की येत्या काही महिन्यांत Spark ला नवीन फीचर्स मिळतील. यात तुमच्या वतीनं पैसे खर्च करण्याची क्षमता देखील समाविष्ट आहे. Gemini चं डेस्कटॉप अ‍ॅपही लवकरच Spark ला सपोर्ट करेल. हा एजेंट पूर्णपणे यूजरच्या निर्देशानुसार काम करतो आणि मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी परवानगी घेतो.

