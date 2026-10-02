गुगलचं लॉंच केलं नवीन एआय मॉडेल जेमिनी 4 आर्गॉन
गुगलनं 'जेमिनी 4 आर्गॉन' (Gemini 4 Argon) नावाचं नवीन एआय मॉडेल सादर केलं आहे.
Published : October 2, 2026 at 1:02 PM IST
मुंबई: गुगलनं आपलं अद्ययावत एआय मॉडेल 'जेमिनी 4 आर्गॉन' सादर केलं आहे. हे मॉडेल प्रामुख्यानं सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी, व्यावसायिक कार्ये आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतं.हे मॉडेल 10 लाख (1 दशलक्ष) पर्यंत आउटपुट टोकन्स तयार करू शकतं; ही क्षमता मागील 64,000 टोकन्सच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक आहे.
Today we’re introducing Gemini 4 Argon.— Google (@Google) September 30, 2026
It delivers frontier performance in complex workflows across real-world software engineering, knowledge work, and cybersecurity defense with an industry-leading 1M token output limit. pic.twitter.com/oDaCoOLu5E
'फेअरविंड' (Fairwind) कार्यक्रमाद्वारे प्राथमिक चाचणी: सशुल्क (पेड) एपीआय (API) ग्राहक आणि 'गुगल एआय अल्ट्रा' (Google AI Ultra) सदस्यांसाठी हे मॉडेल उपलब्ध करून देण्यापूर्वी, कंपनी 'फेअरविंड' कार्यक्रमाद्वारे सायबर सुरक्षा तज्ञांकडून 'आर्गॉन'ची प्राथमिक चाचणी घेत आहे. डेव्हलपर्स, व्यावसायिक संस्था आणि सामान्य ग्राहकांसाठी याचा विस्तार करण्यापूर्वी, हे मॉडेल सर्वप्रथम सशुल्क एपीआय ग्राहक आणि 'गुगल एआय अल्ट्रा' सदस्यांसाठी जारी केलं जाईल.
'जेमिनी 4 आर्गॉन'ची उपलब्धता: 'जेमिनी 4 आर्गॉन' सुरुवातीला गुगलच्या 'फेअरविंड' कार्यक्रमाद्वारे निवडक सायबर सुरक्षा तज्ञांसाठी उपलब्ध करून दिलं जात आहे. त्यानंतर, सशुल्क एपीआय ग्राहक आणि 'गुगल एआय अल्ट्रा' सदस्यांसाठी याचा विस्तार केला जाईल आणि त्यानंतरच डेव्हलपर्स, व्यावसायिक संस्था, सामान्य ग्राहकांसाठी ते उपलब्ध होईल.
किंमत आणि व्यावसायिक उपलब्धता: 'जेमिनी 4 आर्गॉन'साठी गुगल प्रति दशलक्ष (10 लाख) इनपुट टोकन्समागं 2 डॉलर्स (सुमारे 200 रुपये) आणि प्रति दशलक्ष आउटपुट टोकन्समागं 10 डॉलर्स (सुमारे 1,000 रुपये) शुल्क आकारणार आहे.
प्रभावी बेंचमार्क गुण: 'जेमिनी 4 आर्गॉन' 10 लाख (1 दशलक्ष) पर्यंत आउटपुट टोकन्स तयार करू शकतं, तर मागील मॉडेल्सची मर्यादा 64,000 टोकन्स इतकी होती. गुगलच्या माहितीनुसार, या मॉडेलनं सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकीसाठी 'DeepSWE v1.1' वर 77.9%, दीर्घ-व्हिडिओ समजून घेण्याच्या क्षमतेसाठी (long-video understanding) 'LVBench' वर 91.7% आणि व्यवसायाशी संबंधित कार्यांसाठी 'Zapier’s AutomationBench' वर 51.3% गुण मिळवले आहेत.
अंतर्गत वापर आणि यशस्वी प्रकल्प: गुगल 'आर्गॉन'चा वापर क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि कोडबेस मायग्रेशनसह अंतर्गत अभियांत्रिकी कार्यांसाठीही करत आहे. एका प्रकल्पामध्ये, या मॉडेलनं 'libgav1' व्हिडिओ डिकोडरची 'Rust' (रस्ट) आवृत्ती विकसित करण्यात मदत केली. गुगलच्या मते, परिणामी डिकोडर सध्याच्या रस्ट पोर्टपेक्षा 2.7 पट अधिक वेगानं चालतो आणि सारखाच व्हिडिओ आउटपुट देतो.
सायबरसुरक्षा क्षमता: सायबरसुरक्षेच्या क्षेत्रात, जेमिनी 4 आर्गॉन मॉडेल सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी शोधू शकतं, त्यांची पडताळणी करू शकतं आणि त्या दूर करू शकतं. या मॉडेलनं CWE-Bench v1 वर 68% गुण मिळवले, जे या बेंचमार्कवर नोंदवलेल्या सर्वोच्च गुणांइतकेच आहे. या चाचणी टप्प्याचा भाग म्हणून, गुगल सायबरसुरक्षा व्यावसायिकांना कोणत्याही मानक सायबरसुरक्षा सुरक्षा उपायांशिवाय आर्गॉन वापरण्याची परवानगी देत आहे.
सुरक्षा चाचणी : जेमिनी 4 आर्गॉनचा विस्तार करण्यापूर्वी, गूगल सायबर आणि सीबीआरएन गैरवापर, अप्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आणि मॉडेलच्या अनपेक्षित वर्तनाविरुद्ध सुरक्षा उपायांची चाचणी करत आहे. कंपनी आर्गॉनचा सुरुवातीच्या चाचणी टप्प्यापलीकडे विस्तार करण्याची तयारी करत आहे, ज्यामध्ये सशुल्क एपीआय ग्राहक आणि गूगल एआय अल्ट्रा सदस्य सुरुवातीच्या वापरकर्त्यांमध्ये सामील होत आहेत.
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