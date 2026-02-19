गूगलची भारतात 15 अब्ज डॉलर गुंतवणूक : अमेरिका भारत सबसी कनेक्ट उपक्रमाची घोषणा
गूगलनं भारतात पुढील पाच वर्षांत 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. यात अमेरिका-भारत सबसी कनेक्ट उपक्रमाद्वारे विशाखापट्टणममध्ये नवीन आंतरराष्ट्रीय गेटवे उभारलं जाईल.
Published : February 19, 2026 at 11:49 AM IST
नवी दिल्ली : भारत AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये गूगल कंपनीनं मोठ्या गुंतवणुकीची आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकासाची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. कंपनी पुढील पाच वर्षांत भारतात 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून, त्याअंतर्गत भारताला अमेरिकेसोबत नवीन सबसी केबल्सद्वारे (America India Subsea Connect initiative) जोडलं जाईल. कंपनीच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, 'अमेरिका-भारत कनेक्ट' या सहकारी पायाभूत सुविधा उपक्रमाच्या माध्यमातून विशाखापट्टणममध्ये नवीन आंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे स्थापित केलं जाईल. याशिवाय भारताला सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया जोडणारे तीन नवीन सबसी मार्ग आणि चार धोरणात्मक फायबर-ऑप्टिक मार्गांची निर्मिती केली जाईल. हे उपक्रम भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मजबुती देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
अमेरिका-भारत कनेक्ट उपक्रमाचं वैशिष्ट्ये
हा उपक्रम भारत आणि अमेरिकेसह दक्षिण गोलार्धातील अनेक देशांशी AI आधारित कनेक्टिव्हिटी मजबूत करेल. नवीन सबसी केबल्समुळं डेटा ट्रान्सफरची गती वाढेल, क्लाउड सेवा अधिक कार्यक्षम होतील आणि AI अनुप्रयोगांना मजबूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल. विशाखापट्टणममधील नवीन गेटवे भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर डिजिटल हब म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडले जाणारे मार्ग आशिया, आफ्रिका आणि ओशनिया खंडांशी भारताचे डिजिटल संबंध अधिक दृढ करतील. चार फायबर-ऑप्टिक मार्ग देशांतर्गत कनेक्टिव्हिटी वाढवून डेटा सेंटर्स आणि टेक कंपन्यांना सपोर्ट करतील. हे सर्व बदल भारताला जागतिक डेटा आणि AI केंद्र बनवण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल आहे.
AI तंत्रज्ञानात भारताची क्षमता
नवी दिल्लीतील समिटमध्ये गूगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी सांगितलं की, हा उपक्रम भारत, अमेरिका आणि दक्षिण गोलार्धातील विविध ठिकाणांदरम्यान AI कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी नवीन सबसी केबल मार्ग उपलब्ध करून देईल. ते पुढे म्हणाले, “आम्हाला विश्वास आहे की AI सोबत भारताची वाटचाल अतिशय उल्लेखनीय असेल.” भारत हा जगातील सर्वात वेगानं वाढणारा डिजिटल बाजार असून, AI तंत्रज्ञानात त्याची क्षमता प्रचंड आहे, असं त्यांनी अधोरेखित केलं. भारतातील तरुण प्रतिभा आणि डेटा उपलब्धतेमुळं AI क्षेत्रात क्रांती घडू शकते, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
AIIMS सोबत आरोग्य क्षेत्रातील भागीदारी
पिचाई यांनी यावेळी गूगल AIIMS (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस) सोबत भागीदारी करत असल्याची माहिती दिली. या सहकार्याद्वारे रुग्ण त्यांची लक्षणे किंवा वैद्यकीय माहिती AI ला इनपुट देऊ शकतील आणि AI त्यावर आधारित प्राथमिक अहवाल तयार करेल, जो डॉक्टरांना रुग्णनिदान आणि उपचारात मदत करेल. ही सुविधा भारतातील आरोग्य सेवांना अधिक सुलभ, जलद आणि कार्यक्षम बनवेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांना याचा मोठा लाभ होईल. गूगलची ही गुंतवणूक आणि उपक्रम भारताच्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि AI मिशनला बळ देणारे ठरतील. हे पाऊल भारताला जागतिक AI सुपरपॉवर बनवण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं योगदान देईल.
