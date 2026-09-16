गुगलची मोठी घोषणा: Gemini 3.8 Live आणि Extended Thinking लॉंच, AI संवादांमध्ये होणार आमूलाग्र बदल!
गुगलनं आज 'Gemini 3.8 Live' आणि 'Extended Thinking' ची घोषणा केली. ही आतापर्यंतची सर्वात प्रगत 'लाइव्ह संवाद मॉडेल्स' (live dialogue models) आहेत.
Published : September 16, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई: गुगलनं आज आपली सर्वात प्रगत लाइव्ह संवाद मॉडेल्स जाहीर केली आहेत. 'Gemini 3.8 Live' आणि 'Gemini 3.8 Live Extended Thinking' ही दोन नवीन मॉडेल्स AI सोबतचा संवाद अधिक सहज, नैसर्गिक आणि बुद्धिमान बनवण्याच्या उद्देशानं लॉंच करण्यात आली आहेत. मार्चमध्ये '3.1 Flash Live' लाँच केल्यानंतरची ही एक मोठी घोषणा आहे. कंपनीचा दावा आहे की, आता AI सोबतचा संवाद अगदी एखाद्या मानवाशी केल्या जाणाऱ्या संवादासारखा वाटेल. ही मॉडेल्स वापरकर्त्यांना अधिक स्मार्ट अनुभव देतील आणि गुंतागुंतीच्या कामांदरम्यानही संवाद कायम ठेवतील.
'Extended Thinking' मॉडेलमध्ये वर्धित बुद्धिमत्ता : नावाप्रमाणेच, 'Gemini 3.8 Live Extended Thinking' अधिक बुद्धिमत्ता आणि तर्कक्षमता प्रदान करतं. हे मॉडेल अत्यंत गुंतागुंतीच्या कामांसाठी डिझाइन केलं आहे. हे अलीकडेच लाँच केलेल्या सेवांमध्ये, जसं की Gmail Live (संवादात्मक शोध), Docs Live (मसुदा तयार करणे आणि संपादन) आणि Keep Live (नोट्स घेणे), उपयुक्त ठरेल. Gemini Live मध्ये या मॉडेलचं वितरण आजपासून सुरू होत आहे. गुंतागुंतीच्या कामांच्या प्रक्रियेदरम्यानही संवाद खंडित होत नाही; हे मॉडेल "मला ते तपाकू द्या..." (Let me check that...) अशा सुरुवातीच्या मौखिक संकेतांद्वारे विनंत्या स्वीकारतं आणि बॅकग्राउंडमध्ये चालणाऱ्या विविध कामांच्या प्रगतीबद्दल रिअल-टाइम अपडेट्स देतं, ज्यामुळं वापरकर्त्याला काय घडतं, याची सतत माहिती मिळते.
प्रभावी बेंचमार्क कामगिरी: याचं बेंचमार्क परिणामही प्रभावी आहेत. हे मॉडेल 'Artificial Analysis' च्या 'Speech-to-Speech Quality Index' मध्ये (82.6 गुणांसह) एकूण प्रथम क्रमांकावर आहे. 'τ-Voice' वर 68.6% गुणांसह 'एजंटिक टास्क कम्प्लीशन' (स्वतंत्रपणे कार्य पूर्ण करण्याची क्षमता) मध्ये ते आघाडीवर आहे आणि 'Sierra' च्या 'τ-Voice-Banking' बेंचमार्कवर त्यांनं 35.1% गुण मिळवले आहेत. 'Big-Bench Audio' वर 97.7% गुण मिळवून त्यानं आपली तर्कक्षमता सिद्ध केली आहे. इतर प्रगत मॉडेल्सच्या तुलनेत याची किंमतही स्पर्धात्मक आहे, ज्यामुळं ते व्यावसायिक आणि सामान्य अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक ठरते.
प्रवाही संवाद : दुसरीकडं, जेमिनी 3.8 लाइव्ह मूळ मॉडेल संभाषणात्मक बुद्धिमत्ता, प्रवाही संवाद आणि दृश्यात्मक आधार प्रदान करतं. ते दृश्यात्मक माहितीवर जवळजवळ रिअल-टाइममध्ये प्रक्रिया करू शकतं. बॅकग्राउंडमध्ये टूल्स आणि एपीआय कॉल्स चालू असतानाही संभाषणे अखंडपणे सुरू राहतात; सिस्टम त्यांच्या विनंत्या स्वीकारत असल्यानं, वापरकर्ते कामं पूर्ण होईपर्यंत बोलत राहू शकतात. यात 97 समर्थित भाषांमध्ये संभाषणादरम्यान भाषा बदलण्याची क्षमता देखील आहे. हे मॉडेल स्केलेबिलिटी आणि खर्च-कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन केलेलं आहे. यानं स्पीच एजंट एरिनामध्ये दुसरं स्थान मिळवलं आहे आणि ते एआय-चालित 'सर्च लाइव्ह' अनुभवाला शक्ती देईल.
वापरकर्त्यांचे फायदे: ही नवीन मॉडेल्स एआय संभाषणांना एका नवीन स्तरावर नेत आहेत. वापरकर्ते आता सहजपणे गुंतागुंतीची कामं पूर्ण करू शकतील, नोट्स तयार करू शकतील, ईमेल आणि दस्तऐवज व्यवस्थापित करू शकतील आणि दृश्यात्मक माहितीच्या आधारे संवाद साधू शकतील. भाषांतर आणि बहुभाषिक समर्थनामुळं ते जागतिक वापरकर्ता वर्गासाठी देखील उपयुक्त ठरेल. गूगलचा हा उपक्रम एआयला अधिक मानवासारखे आणि उपयुक्त बनवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आजपासून याची सुरुवात होत असल्यानं, अनेक वापरकर्त्यांना लवकरच हा अनुभव घेता येईल. एकंदरीत, जेमिनी 3.8 सिरीज एआयच्या जगात एक नवीन प्रवाह प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज आहे.
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