गुगल जेमिनी एपीआयमध्ये ‘फाईल स्लाइसिंग’चं नवं फिचर: मोठ्या फाईल्समधील फक्त आवश्यक भागच तपासता येणार
गुगलनं जेमिनी एपीआयमध्ये ‘फाईल स्लाइसिंग’ हे नवं फिचर आणलं आहे. यामुळे संपूर्ण फाईलऐवजी केवळ निवडक पानं किंवा भागच तपासता येतील, ज्यामुळं वेळ आणि खर्च वाचेल.
Published : November 24, 2026 at 12:05 PM IST
मुंबई : गुगलनं आपल्या जेमिनी एपीआयमध्ये (Gemini API) नवीन 'फाईल स्लाइसिंग' (File-slicing) नियंत्रण प्रणाली लाँच केली आहे. या सुविधेमुळं डेव्हलपर्सना संपूर्ण फाईल प्रक्रिया करण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार नाहीत, तर ते फाईलमधील केवळ विशिष्ट पानं, स्प्रेडशीटचे रकाने किंवा व्हिडिओ-ऑडिओचे निवडक भागच तपासू शकतील. गुगलच्या सर्व्हरवरच ही निवड प्रक्रिया पार पडत असल्यानं, एआय मॉडेलनं जेवढा भाग तपासला आहे, केवळ तेवढ्याच टोकनचं शुल्क आकारलं जाईल. मात्र, प्रत्येक फाईलसाठी ठराविक बचत होईलच याची हमी कंपनीनं दिलेली नाही आणि अपलोड आकार, पानांच्या मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.
New in the Gemini API: Native file slicing controls 📄✂️ Pass dense PDFs, Office & OpenDocument files, audio, and video directly to Gemini 4 models, and slice just the pages, cells, or timestamps you need server-side. — Upload once via the Files API, slice across turns — Skim cheap (page_text / transcripts), then zoom in (high res) — Pay tokens only for the slices Gemini inspects — Zero local ffmpeg or PDF rendering bloat Available today via the API in @GoogleAIStudio and Gemini platform across all Gemini 4 models.— Google for Developers (@googledevs) November 23, 2026
नवीन स्वरूपांना थेट पाठिंबा : हे नवीन अपडेट गुगल एआय स्टुडिओ (Google AI Studio) आणि जेमिनी प्लॅटफॉर्मवर एपीआयद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. यामध्ये पीडीएफ (PDF), ऑडिओ आणि व्हिडिओ सोबतच मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस (Microsoft Office) आणि ओपनडॉक्युमेंट (OpenDocument) फाईल्स थेट अपलोड करण्याची सुविधा जोडली गेली आहे. त्यामुळं डेव्हलपर्सना डॉक्युमेंट्स, प्रेझेंटेशन्स आणि स्प्रेडशीट्स आधी साध्या मजकुरात (Plain Text) रूपांतरित करण्याची गरज भासणार नाही; ते थेट मूळ फाईल्स एपीआयला देऊ शकतात.
फाईलचा नेमका भाग आणि स्वरूप निवडण्याचं स्वातंत्र्य : या नियंत्रणामुळं फाईलचा कोणता भाग पाहायचा आणि तो कोणत्या स्वरूपात पाहायचा, हे ठरवता येते.
डॉक्युमेंट्स आणि स्लाईड्स: पीडीएफ आणि ऑफिस फाईल्समधील सुरुवातीची आणि शेवटची पानं निवडता येतात. तसंच कमी, मध्यम किंवा उच्च रिझोल्यूशनमध्ये मजकूर किंवा इमेज स्वरूपात पानं पाहता येतात.
स्प्रेडशीट्स: xlsx, .xls किंवा .ods फाईल्समधील विशिष्ट वर्कशीट टॅब आणि सेल रेंज (Cell range) निवडता येते. यामध्ये डेटा, फॉर्म्युले आणि व्हिज्युअल्स स्वतंत्रपणे तपासता येतात.
व्हिडिओ आणि ऑडिओ: व्हिडिओसाठी सुरुवातीची आणि शेवटची वेळ ठरवून प्रति सेकंद फ्रेम्स आणि रिझोल्यूशन निवडता येते. तसंच ट्रान्सक्रिप्ट, फ्रेम्स किंवा ऑडिओ यापैकी नेमकी कोणती माहिती हवी, आहे हे ठरवता येतं. ऑडिओ फाईल्समध्येही केवळ आवश्यक भागाची वेळ निश्चित करून तपासणी करता येते.
एकदाच अपलोड आणि अनेकदा वापर : फाईल्स एपीआयद्वारे अपलोड केलेल्या फाईलला एक 'रियुजेबल रेफरन्स' (URI) मिळतो. डेव्हलपर्स पुन्हा-पुन्हा फाईल अपलोड न करता हाच संदर्भ वापरून संभाषणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर फाईलचे वेगवेगळे भाग तपासू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या वर्ड रिपोर्टमधील महसुलाचा तक्ता शोधण्यासाठी पहिल्यांदा सर्व पानं साध्या मजकुरात पाहता येतात आणि त्यानंतर तक्ता स्पष्ट वाचण्यासाठी केवळ तिसरं पान उच्च रिझोल्यूशनमध्ये उघडता येतं. ही सर्व प्रक्रिया गुगलच्या सर्व्हरवर होत असल्यानं, डेव्हलपर्सना आपल्या स्थानिक संगणकावर 'लिबरऑफिस' (LibreOffice) किंवा 'एफएफएमपेग' (ffmpeg) सारखी साधनं चालवण्याची गरज उरत नाही, ज्यामुळं मेमरी आणि पायाभूत सुविधांची बचत होते.
डिफॉल्ट सेटिंग्ज आणि जेमिनी 4 मॉडेल्सची साथ : प्रोसेसिंग पर्याय निवडले नाहीत, तर एपीआय आपोआप स्वस्त पर्याय निवडत नाही. बाय-डिफॉल्ट डॉक्युमेंट्स हे इमेज स्वरूपात, तर स्प्रेडशीटमधील सर्व टॅबचा डेटा आणि फॉर्म्युले एकत्रितपणे वाचले जातात. त्यामुळं खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी डेव्हलपर्सनी स्वतः योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक आहे. हे नेटिव्ह फाईल स्लाइसिंग सर्व 'जेमिनी ४' (Gemini 4) मॉडेल्सवर कार्यरत असून, त्यासाठी कोणत्याही वेगळ्या मॉडेलची निवड करण्याची आवश्यकता नाही.
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