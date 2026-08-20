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गूगलचं नवीन ब्लू ग्रेडियंट एआय रिंग: सब्सक्राइबर्ससाठी खास दिसणारा बदल!

गूगलनं अँड्रॉइड आणि वेबवर पेड एआय सब्सक्राइबर्ससाठी प्रोफाइल पिक्चरभोवती निळा ग्रेडियंट रिंग लाँच केलीय. हा जेमिनी थीमचा खास बदल निवडक युजर्सना उपलब्ध आहे.

Google
Google (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 1:10 PM IST

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मुंबई : गूगलनं आपल्या पेड एआय प्लॅन्ससाठी अँड्रॉइड आणि वेबवर एक नवीन व्हिज्युअल इंडिकेटर लाँच केलं आहे. नवीनतम अपडेटनुसार, गूगल वन आणि गूगल एआयचं सशुल्क सब्सक्राइबर्स आता त्यांच्या प्रोफाइल पिक्चरभोवती निळ्या रंगाचा ग्रेडियंट रिंग पाहू शकतात. हे रिंग पूर्वीच्या चार रंगाच्या (लाल, निळा, हिरवा आणि पिवळा) रिंगची जागा घेत आहे. नवीन डिझाइन पूर्णपणे जेमिनी थीम ची जागा घेतंय. ही थीम वापरकर्त्यांना एआय सब्सक्रिप्शनचं स्पष्ट सिग्नल देतं. सध्या हा बदल निवडक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे.

एक्सवर युजर्सची प्रतिक्रिया आणि अनुभव: एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर अनेक वापरकर्त्यांनी गूगल एआय प्लस, एआय प्रो किंवा एआय अल्ट्रा सब्सक्राइबर्सना प्रोफाइल पिक्चरभोवती निळा ग्रेडियंट रिंग दिसत असल्याचं म्हटलं आहे. हा ब्लू हॅलो जेमिनीच्या आयकॉनसारखा दिसतो. काही वापरकर्ते म्हणतात की गूगल वन बेसिक आणि स्टँडर्ड सब्सक्रिप्शनसाठीही इंटरफेसचं नवीन डिझाइन दिसत आहे. प्रोफाइल पिक्चरवर टॅप केल्यावर फुल-स्क्रीन मेनू अधिक कॉम्पॅक्ट आणि सुंदर दिसतो. ईमेल अॅड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर आणि नाव एकाच कार्डमध्ये दिसतं, ज्यात सब्सक्रिप्शन टियर दाखवला जातो. अकाउंट स्विचरही त्याच सेक्शनमध्ये समाविष्ट केला आहे. “Manage your Google Account” खाली दिसतं आणि त्यानंतर “Upgrade to Google AI Ultra” चा पर्याय येतो.

रोलआउट प्रक्रिया आणि उपलब्धता : 9टू5गूगलच्या अहवालानुसार हा ब्लू हॅलो रिडिझाइन डिव्हाइसनुसार रोल आउट होत आहे. जर तो तुमच्या फोन किंवा टॅबलेटवर उपलब्ध असेल, तर सपोर्टेड अ‍ॅप्समध्ये एकाच वेळी दिसेल. अद्याप सर्व अ‍ॅप्स अपडेट झालेले नाहीत. वेबवरही असाच रोलआउट सुरू आहे, पण तो अजून मर्यादित आहे. गूगल हळूहळू हा बदल सर्वांपर्यंत पोहोचवत आहे जेणेकरून पेड युजर्सना स्पेशल फीलिंग मिळेल.

इतर एआय अपडेट्ससोबत जोडलेला बदल : याच काळात गूगलनं जीमेलमधील जेमिनी-पॉवर्ड “Help Me Write” फीचरमध्येही अपडेट केलं आहे. आता वापरकर्त्यांना एआय-जनरेटेड ईमेल ड्राफ्ट्सवर अधिक नियंत्रण मिळतं. शिवाय कंपनीनं या महिन्याच्या सुरुवातीला नवीनतम एआय मॉडेल जेमिनी 3.7 फ्लॅश लाँच केलं आहे. हे मॉडेल जेमिनी 3.6 फ्लॅशची जागा घेते आणि डेव्हलपर्स, एंटरप्राइजेस तसेच वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. हे सर्व अपडेट्स गूगलच्या एआय फोकसला अधोरेखित करतात.

वापरकर्त्यांसाठी काय बदलणार? : नवीन ग्रेडियंट रिंगमुळे पेड सब्सक्राइबर्सना सहज ओळखता येईल. अँड्रॉइड आणि वेब दोन्हीकडं हा अनुभव एकसमान होईल. इंटरफेस अधिक स्वच्छ आणि आधुनिक दिसतो. सध्या निवडक युजर्सना मिळत असला तरी लवकरच तो अधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल. गूगल वन आणि गूगल एआय युजर्सना हा बदल चांगला वाटतोय.

हा बदल गूगलच्या एआय इकोसिस्टमचा भाग आहे. जेमिनी थीम असलेली रिंग वापरकर्त्यांना एआय फीचर्सची आठवण करून देतो. लवकरच अधिक अ‍ॅप्स आणि वेब सर्व्हिसेसवर हा अपडेट दिसेल. पेड प्लॅन्सची मागणी वाढेल आणि वापरकर्ते अधिक आकर्षित होतील. गूगल आपल्या एआय सेवांना सतत नवीन रूप देत आहे जेणेकरून स्पर्धेत आघाडी राहील. एकूणच हा अपडेट छोटा असला तरी व्हिज्युअली आकर्षक आहे आणि पेड युजर्सना स्पेशल वाटण्यास मदत करतो.

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