गुगलनं जेमिनीसाठी लॉंच केलं पर्सनल इंटेलिजन्स
गुगलनं जेमिनी एआयसाठी 'पर्सनल इंटेलिजन्स' हे (Gemini Personal Intelligence) नवीन वैशिष्ट्य सादर केलं आहे. हे फीचर जीमेल, यूट्यूब, सर्च आणि फोटोजमधील डेटाद्वारे उत्तरे देतं.
Published : January 15, 2026 at 9:40 AM IST
मुंबई : गुगलनं आज जेमिनी एआयसाठी एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केलं आहे, ज्याचं नाव 'पर्सनल इंटेलिजन्स' (Gemini Personal Intelligence) आहे. हे एक ऑप्ट-इन वैशिष्ट्य आहे, म्हणजे वापरकर्त्यांना ते स्वतः सुरू करावं लागेल. एकदा सुरू केलं की, हे वैशिष्ट्य जीमेल, यूट्यूब, गुगल सर्च आणि गुगल फोटोज सारख्या अॅप्समधील माहिती सुरक्षितपणे जोडते. जेमिनी ही माहिती वापरून वापरकर्त्यांसोबतच्या संवादात अधिक वैयक्तिकृत उत्तर देतं. हे वैशिष्ट्य अमेरिकेतील पात्र गुगल एआय प्रो आणि एआय अल्ट्रा सबस्क्रायबर्ससाठी पुढील आठवड्यात रोलआउट होत आहे. हे वेब, अँड्रॉइड आणि आयओएसवर काम करेल. अमेरिकेतील वापरकर्ते जेमिनी अॅप किंवा वेबसाइटवर जाऊन ते उपलब्ध आहे का ते तपासू शकतात.
Meet Personal Intelligence.— News from Google (@NewsFromGoogle) January 14, 2026
With your permission, Gemini can now securely connect information from Google apps like @Gmail, @GooglePhotos, Search and @YouTube history to make @GeminiApp a more personal, proactive, and powerful assistant. pic.twitter.com/JeImHdPUPo
पर्सनल इंटेलिजन्स वैशिष्ट्ये
पर्सनल इंटेलिजन्स वैयक्तिक ईमेल आणि फोटोजमधून विशिष्ट तपशील काढून घेणे आणि प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो. हा मजकूर, फोटो आणि व्हिडिओवर काम करतो. गुगलच्या मते, हे वैशिष्ट्ये "अद्वितीय आणि वैयक्तिकृत उत्तरे" प्रदान करतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या वापरकर्त्यानं एखाद्या ईमेलमधील विशिष्ट माहिती विचारली तर जेमिनी ती त्वरित शोधून देऊ शकतं. हे वैशिष्ट्य सुरू केल्यावर, जेमिनी तुमच्या डेटाला अॅक्सेस करतं आणि तुमच्या विशिष्ट विनंत्यांना उत्तर देतं. गुगलच्या मते, हा डेटा आधीच गुगलवर सुरक्षितपणे साठवलेला असल्यानं, वैयक्तिक अनुभव सुरू करण्यासाठी संवेदनशील डेटा इतरत्र पाठवण्याची गरज नाही. हे वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा विचार करून डिझाइन केलं आहे. वापरकर्ते टेम्पररी चॅट्स वापरून जेमिनीशी संवाद साधू शकतात.
गोपनीयता आणि प्रशिक्षण धोरण
गुगलनं सांगितलं की जेमिनी तुमच्या जीमेल इनबॉक्स किंवा गुगल फोटोज लायब्ररीवरून थेट एआयला प्रशिक्षित करणार नाही. त्याऐवजी, ते "मर्यादित माहितीवर" प्रशिक्षित केलं जाईल, जसे की जेमिनीमधील विशिष्ट प्रॉम्प्ट्स आणि मॉडेलच्या उत्तरांवरून त्याला प्रशिक्षण दिलं जाईल. हे वैशिष्ट्य गुगलच्या एआय तंत्रज्ञानातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील माहिती अधिक प्रभावीपणे वापरण्यास मदत करेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या ईमेलमधील बुकिंग डिटेल्स किंवा फोटोजमधील विशिष्ट छायाचित्र शोधणं आता सोपं होईल. तथापि, हे फक्त अमेरिकेतील सबस्क्रायबर्ससाठी आहे आणि इतर देशांमध्ये कधी उपलब्ध होईल याबाबत अद्याप माहिती नाही. गुगलनं हे वैशिष्ट्य विकसित करताना वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेला प्राधान्य दिलं आहे. यामुळं डेटा सुरक्षित राहतो आणि फक्त वापरकर्त्याच्या परवानगीनं अॅक्सेस केला जातो. हे वैशिष्ट्य एआयच्या भविष्यातील वाटचालीचं एक उत्तम उदाहरण आहे.
भविष्यातील संभावना आणि फायदे
पर्सनल इंटेलिजन्समुळं वापरकर्ते त्यांच्या गुगल अॅप्समधील डेटाचा अधिक चांगला उपयोग करू शकतात. उदाहरणार्थ, यूट्यूबवर पाहिलेल्या व्हिडिओजवर आधारित शिफारसी किंवा सर्च हिस्ट्रीवर आधारित उत्तर मिळू शकतात. हे वैशिष्ट्य गुगलच्या एकूण इकोसिस्टमला मजबूत करेल आणि स्पर्धक एआय प्लॅटफॉर्म्स पेक्षा गुगलला पुढं ठेवेल. तथापि, गोपनीयता चिंता असणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी हे ऑप्ट-इन आहे, म्हणजे ते जबरदस्तीनं सुरू होत नाही. गुगलनं हे स्पष्ट केले आहे की डेटा फक्त वापरकर्त्याच्या फायद्यासाठी वापरला जाईल आणि त्याचा दुरुपयोग होणार नाही. एकूणच, हे वैशिष्ट्य एआयच्या वैयक्तिकरणात एक नवीन अध्याय सुरू करत आहे. अमेरिकेतील वापरकर्ते लवकरच याचा अनुभव घेतील आणि भविष्यात इतर देशांमध्येही ते उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :