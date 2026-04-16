मॅकसाठी जेमिनी अॅप: गुगलचा नवीन डेस्कटॉप AI अनुभव
गुगलनं मॅकसाठी समर्पित जेमिनी अॅप लाँच केलंय. हे 100% नेटिव्ह स्विफ्ट अॅप आहे, जे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आणि स्क्रीन शेअरिंगसह AI अनुभव अधिक वेगवान बनवतं.
Published : April 16, 2026 at 12:12 PM IST
मुंबई : गुगलनं आपल्या AI सहाय्यक जेमिनीला आता मॅक डिव्हाइसेससाठी समर्पित अॅप म्हणून लाँच केलं आहे. विंडोजसाठी समर्पित अॅप नंतर, हे गुगलची मॅकओएससाठी पहिलं डेस्कटॉप अॅप आहे. यामुळं जेमिनी आता वेब आणि मोबाइल व्यतिरिक्त मॅक वापरकर्त्यांसाठीही अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान उपलब्ध झालं आहे. गुगलचे उपाध्यक्ष जोश वुडवर्ड यांनी ही घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका छोट्या टीमनं 100 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत हे अॅप तयार केलं आहे. हे अॅप पूर्णपणे 100% नेटिव्ह स्विफ्ट भाषेत तयार करण्यात आलं आहे.
जेमिनी फॉर मॅक मुख्य वैशिष्ट्ये: ही अॅप ब्राउझरच्या माध्यमातून नव्हे, तर थेट मॅकओएसवर चालतं. यामुळं वेग आणि एकात्मता वाढली आहे. मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कीबोर्ड शॉर्टकट्स. ऑप्शन + स्पेस दाबल्यास मिनी चॅट विंडो उघडतं, तर ऑप्शन + शिफ्ट + स्पेसनं पूर्ण चॅट इंटरफेस उपलब्ध होतो. हे शॉर्टकट्स वापरकर्ते स्वतः सेटिंग्जमधून कस्टमाइझ करू शकतात. अॅप मॅकओएसच्या मेनू बार आणि डॉकमध्ये सहज एकत्रित होतं. चॅट्स कसं उघडायचं, मिनी चॅट सेशन किती वेळानंतर रीसेट करायचं आणि व्हॉइस रिस्पॉन्ससाठी वेगवेगळे पर्याय निवडणे यासारख्या सेटिंग्ज उपलब्ध आहेत. कार्यक्षमतेनुसार, जेमिनी टेक्स्ट जनरेट करणे, डॉक्युमेंट्सचे सारांश तयार करणे, कल्पना ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोड लिहिणे आणि इमेजेसचे विश्लेषण करणे यासारख्या कामांसाठी उपयुक्त आहे. याशिवाय स्क्रीन शेअरिंग सुविधा आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते स्क्रीनवरील सामग्री दाखवून जेमिनीला अधिक संदर्भ देऊ शकतात. हे अॅप मोफत डाउनलोड करता येईल आणि त्यासाठी macOS 15 (सीक्वोइया) किंवा त्यावरील आवृत्ती आवश्यक आहे. डाउनलोड गुगलच्या अधिकृत साइटवरून उपलब्ध आहे.
सिरीसाठी जेमिनीचा वापर : मॅकसाठी जेमिनी अॅप लाँच होण्यापूर्वी गुगल आणि ऍपल यांच्यातील भागीदारी महत्त्वाची ठरली आहे. यावर्षी सुरुवातीला दोन्ही कंपन्यांनी करार केला होता. त्यानुसार, गुगलचे कस्टम जेमिनी AI मॉडेल्स आगामी अपग्रेडेड सिरीला पॉवर करतील. भविष्यात अॅपल इंटेलिजन्सच्या अधिक वैशिष्ट्यांमध्येही जेमिनीचा वापर होऊ शकतो. याबाबत अधिक माहिती ऍपलच्या वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स (WWDC) मध्ये 8 जूनपासून उघडकीस येणार आहे. हे अॅप मॅक वापरकर्त्यांसाठी AI अनुभव अधिक नैसर्गिक आणि एकात्म बनवते. ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोडिंग किंवा दैनंदिन कामांसाठी जेमिनी आता थेट डेस्कटॉपवर उपलब्ध झाल्यानं उत्पादकता वाढण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :