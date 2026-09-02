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गुगलनं जेमिनीसह एजेंटिक व्हिडिओ अंडरस्टँडिंग केलं लॉंच

गुगलने जेमिनी 3.7, 3.6 आणि 3.5 फ्लॅश-लाइट मध्ये 'एजंटिक व्हिडिओ अंडरस्टँडिंग' सुविधा सुरू केली आहे.

Google Agentic Video Understanding
Google Agentic Video Understanding (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 10:09 AM IST

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मुंबई : आज Google नं त्याच्या नवीनतम Gemini मॉडेल्समध्ये एजेंटिक व्हिडिओ अंडरस्टँडिंग क्षमता लाँच केली आहे. Gemini 3.7 Flash, 3.6 Flash आणि 3.5 Flash-Lite या मॉडेल्समध्ये ही सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ही क्षमता व्हिडिओ विश्लेषणाची अचूकता वाढवते आणि त्याचवेळी टोकन वापर, खर्च लक्षणीयरीत्या कमी (Agentic Video Understanding) करते. एजेंटिक व्हिजनप्रमाणेच, येथेही कोड एक्झिक्यूशन आणि Gemini च्या नैसर्गिक व्हिडिओ समजण्याच्या क्षमतेचा मेळ घातला आहे. यामुळं सब-सेकंड मोमेंट रिट्रिव्हल, अधिक अचूक अ‍ॅनोमली डिटेक्शन, अचूक काउंटिंग अशा अनेक नवीन शक्यता उघडल्या आहेत. ही सुविधा आजपासून Gemini API द्वारे Google AI Studio आणि Gemini Enterprise Agent Platform वर व्हिडिओ अपलोड आणि YouTube व्हिडिओंसाठी उपलब्ध आहे.

Google Agentic Video Understanding
Google Agentic Video Understanding (Google)

स्थिर प्रक्रियेपेक्षा कितीतरी पुढे: पारंपरिक ‘स्टॅटिक’ पद्धतीत मॉडेल व्हिडिओला ठराविक फ्रेम्स-पर-सेकंद (डिफॉल्ट 1 FPS) दराने पाहतं. त्याउलट एजेंटिक व्हिडिओ अंडरस्टँडिंगमध्ये मॉडेल स्वतःच्या विचारशक्तीसोबत मूळ व्हिडिओ टूल्स वापरून डायनॅमिकरीत्या शोधतं, स्कॅन करतं आणि आवश्यक भाग तपासतं. व्हिज्युअल फ्रेम्स, ऑडिओ आणि ट्रान्सक्रिप्ट या तिन्ही माध्यमांमधून ते फक्त गरजेचं क्षण घेतं. मानक व्हिडिओ विश्लेषण बेंचमार्कमध्ये Gemini मॉडेल्सनं एजेंटिक क्षमता वापरून विश्लेषण खर्च 66 टक्क्यांपर्यंत आणि टोकन वापर 88 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे, तर अचूकता 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. ही बचत विशेषतः लांब व्हिडिओंमध्ये (10 मिनिटांच्या गाइडपासून 90 मिनिटांच्या लेक्चर आणि अनेक तासांच्या रेकॉर्डिंगपर्यंत) जाणवते. स्थिर पद्धतीत एकतर खूप खर्च येतो किंवा महत्त्वाचे तपशील गळतात. तिन्ही मॉडेल्समध्ये सुधारणा दिसत असली तरी Gemini 3.7 Flash एजेंटिक क्षमतेसह एकूण गुणवत्ता आणि खर्चाच्या बाबतीत सर्वोत्तम आहे.

कसं काम करतं हे एजेंटिक सिस्टम? : स्थिर प्रक्रियेत मॉडेल संपूर्ण मीडिया स्ट्रीम ठराविक वेगानं घेत असतं. एजेंटिक पद्धतीत मात्र Gemini सक्रिय आणि उद्दिष्ट-केंद्रित भूमिका घेतं. ते ठरवते की कोणता भाग पहायचा, किती वेगानं पहायचा आणि कोणत्या माध्यमातून (फ्रेम्स, ऑडिओ किंवा ट्रान्सक्रिप्ट) पहायचा. फक्त आवश्यक क्षण आणि सिग्नल्स आणलं जातात. पूर्वी डेव्हलपर्सना हे काम स्वतः करावं लागत असं. आता Gemini एजेंटिक लूपद्वारे अंतर्गत टूल वापरून व्हिडिओ फाइलचा संबंधित भाग स्वतः लोड करते. यामुळं डेव्हलपमेंटचा त्रास आणि ओव्हरहेड खूपच कमी होतो.

नवीन क्षमतांमुळं उघडलेली दारे: एजेंटिक व्हिडिओ अंडरस्टँडिंगमुळं लांब व्हिडिओ कंटेंट प्रोसेस करण्याची पद्धतच बदलली आहे. सब-सेकंड मोमेंट रिट्रिव्हलमुळं एका सेकंदाच्याही कमी वेळेत होणारे स्टेट चेंज आणि कट बाउंडरी अचूक सापडतात. यामुळं स्वयंचलित व्हिडिओ एडिटिंग अधिक अचूक शक्य होतं. मल्टी-अवर व्हिडिओंमध्ये जटिल प्रश्नांची उत्तरे लाखो टोकन खर्च न करता मिळतात. अॅनोमली डिटेक्शनमध्ये महत्त्वाच्या टाइम विंडोज उच्च FPS नं पुन्हा तपासल्या जातात, ज्यामुळं जलद हालचाली आणि सूक्ष्म व्हिज्युअल आर्टिफॅक्ट्स सहज दिसतात. काउंटिंग अॅक्शन आणि ऑब्जेक्टमध्ये पुनरावृत्ती होणाऱ्या हालचाली आणि वेगवेगळ्या वस्तूंचा अचूक मागोवा घेता येतो.

डेव्हलपर्ससाठी मोठी संधी : ही क्षमता विशेषतः लांब फॉर्म कंटेंट, शिक्षण, सुरक्षा, मनोरंजन आणि एंटरप्राइज ॲप्लिकेशन्ससाठी उपयुक्त ठरेल. कमी खर्चात अधिक अचूक विश्लेषण मिळाल्यानं अनेक नवीन उत्पादनं आणि सेवा तयार होऊ शकतात. Google AI Studio आणि Enterprise प्लॅटफॉर्मवर आजच ही सुविधा वापरता येईल. Gemini 3.7 Flash चा वापर करून गुणवत्ता आणि खर्च यांचा उत्तम समतोल साधता येतो. एकूणच, हे लाँच व्हिडिओ AI क्षेत्रात एक महत्त्वाची पायरी आहे.

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