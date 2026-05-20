गुगल आय/ओ 2026: वर्कस्पेस एआय, गुगल पिक्स आणि फ्लोमध्ये ओम्नी फ्लॅश अपडेट
गुगल आय/ओ 2026 मध्ये कंपनीनं नवीन वर्कस्पेस एआय फीचर्स, Google Pics इमेज एडिटर आणि Gemini Omni Flash नं अपग्रेडेड Google Flow ची घोषणा केली.
Published : May 20, 2026 at 3:05 PM IST
मुंबई : गुगलनं 19 मे रोजी आपल्या वार्षिक डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स गुगल आय/ओ 2026च्या कीनोटमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यावर्षी कंपनीनं एआय-आधारित उत्पादकता साधनं, क्रिएटिव्ह टूल्स आणि नवीन अॅप्सवर विशेष भर दिला. नवीन वर्कस्पेस एआय फीचर्स, गुगल पिक्स नावाचे इमेज एडिटिंग अॅप, जेमिनी स्पार्क एआय एजंट आणि गुगल फ्लो प्लॅटफॉर्मला जेमिनी ओम्नी फ्लॅश मॉडेलसह अपग्रेड करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली. या अपडेट्समुळं वापरकर्त्यांना अधिक स्मार्ट, वेगवान आणि सहज अनुभव मिळणार आहे.
गुगल पिक्स: आय/ओ 2026 मधील सर्वात चर्चित घोषणांपैकी एक आहे गुगल पिक्स. हे अॅप गुगलच्या नॅनो बॅनाना तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. पारंपरिक प्रॉम्प्ट-आधारित इमेज जनरेशनऐवजी यात वापरकर्त्यांना इमेजमध्ये अचूक नियंत्रण मिळतं. एखाद्या इमेजमधील विशिष्ट ऑब्जेक्ट बदलता येतो, कपड्यांचा रंग बदलता येतो, ऑब्जेक्टचा आकार बदलता येतो किंवा पूर्ण विषय बदलता येतो, उर्वरित भाग प्रभावित न होता. अॅपमध्ये थेट टेक्स्ट एडिटिंगची सुविधा आहे. इमेजमधील मजकूर बदलता किंवा भाषांतर करता येईल, मूळ फॉन्ट स्टाइल आणि लेआउट कायम ठेवून. गुगल पिक्स वर्कस्पेस अॅप्स (स्लाइड्स, ड्राइव्ह) शी एकत्रित होईल. सहकार्यपूर्ण एडिटिंगसाठी शेअर्ड कॅनव्हास उपलब्ध असेल. सध्या हे मर्यादित टेस्टर गटासाठी उपलब्ध असून, यावर्षी उन्हाळ्यात गुगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा सबस्क्रायबर्ससाठी जागतिक स्तरावर रोलआउट होईल.
जेमिनी स्पार्क पर्सिस्टंट एआय एजंट : गुगलनं जेमिनी स्पार्क नावाचा नवीन पर्सिस्टंट एआय एजंट सादर केलंय. हा एजंट वापरकर्त्यांच्या वतीनं सतत पार्श्वभूमीत काम करतो. वर्कस्पेस अॅप्समध्ये टास्क मॅनेजमेंट, वर्कफ्लो नेव्हिगेशन आणि संवेदनशील कृती (ईमेल पाठवणे, कॅलेंडर इव्हेंट) करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. जेमिनी अॅपद्वारे वर्कस्पेस बिझनेस ग्राहकांसाठी प्रिव्ह्यू उपलब्ध होईल.
गुगल फ्लो जेमिनी ओम्नी फ्लॅशसह अपडेट: गुगल फ्लो, कंपनीचे एआय व्हिडिओ आणि म्युझिक क्रिएशन प्लॅटफॉर्म, आता जेमिनी ओम्नी फ्लॅश मॉडेलनं अपग्रेड झालं आहे. हे मल्टिमोडल मॉडेल टेक्स्ट, इमेज, व्हिडिओ आणि ऑडिओ इनपुट्स वापरून व्हिडिओ जनरेट आणि एडिट करू शकते. क्रिएटर्स संवादाच्या माध्यमातून सीन रिफाइन करू शकतात आणि व्हिज्युअल कन्सिस्टन्सी राखू शकतात. कॅरेक्टर कन्सिस्टन्सी, आयडेंटिटी आणि व्हॉइस प्रिझर्वेशनमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. फ्लो एजंट क्रिएटर्सना सीन ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट एडिटिंग आणि अॅसेट्स ऑर्गनाइझ करण्यास मदत करेल.फ्लो टूल्सद्वारे नैसर्गिक भाषेत कस्टम एडिटिंग वर्कफ्लो तयार करता येतील.
फ्लो म्युझिक आणि इतर अपडेट्स : गुगल फ्लो म्युझिक लिरिया 3 प्रो मॉडेलनं अपडेट झालं. गाण्याच्या विशिष्ट भागांचं स्वतंत्र एडिटिंग, अल्टरनेट व्हर्जन्स, गीत भाषांतर आणि जेमिनी ओम्नीने एआय म्युझिक व्हिडिओ तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. फ्लो आणि फ्लो म्युझिकचे मोबाइल अॅप्सही लवकरच येत आहेत. फ्लो अॅप अँड्रॉइडवर 18+ वयासाठी बीटा स्वरूपात उपलब्ध होत आहे. स्टिच (इंटरफेस डिझाइन टूल) मध्येही नवीन क्षमता जोडण्यात आल्या आहेत. टेक्स्ट, व्हॉइस, डिझाइन फाइल्स किंवा कोडबेसवरून इंटरफेस डिझाइन जनरेट करता येईल.
जीमेल, डॉक्स आणि कीपमध्ये व्हॉइस टूल्स : जीमेल लाइव्ह, डॉक्स लाइव्ह आणि कीपमध्ये संवादात्मक व्हॉइस क्षमता येत आहेत. व्हॉइस कमांडनं ईमेल शोधणे, बोललेल्या विचारांना स्ट्रक्चर्ड डॉक्युमेंटमध्ये रूपांतरित करणे आणि आयडियाज ऑर्गनाइझ करणे शक्य होईल. हे फीचर्स गुगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा सबस्क्रायबर्ससाठी उन्हाळ्यात रोलआउट होतील.
