गूगल होम अ‍ॅपला मोठे अपडेट: स्मार्ट होम ऑटोमेशनसाठी नव्या टूल्सचा समावेश

गूगल होम अ‍ॅपला नवे अपडेट मिळाले असून, 20 नवे स्टार्टर्स आणि अ‍ॅक्शन्स टूल्स जोडले आहेत. त्यामुळं स्मार्ट होम ऑटोमेशन आता अधिक शक्तिशाली झालंय.

Google Home app update
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 4:03 PM IST

1 Min Read
मुंबई : गूगलनं आपल्या गूगल होम अ‍ॅपसाठी महत्त्वाचे अपडेट जारी केले आहे. या अपडेटमध्ये स्मार्ट होम रूटिन्सवर अधिक नियंत्रण देणाऱ्या नव्या ऑटोमेशन टूल्सचा समावेश आहे. यात नवे स्टार्टर्स, कंडिशन्स आणि अ‍ॅक्शन्स जोडण्यात आले आहेत. आता यूजर्स मीडिया प्लेबॅक, स्मार्ट अ‍ॅप्लायन्सेस, सिक्युरिटी सिस्टीम्स तसंच रोबोट व्हॅक्यूम आणि स्मार्ट ब्लाइंड्सचे नियंत्रण अधिक सोपं आणि अचूक करू शकता. गूगलचे चीफ प्रॉडक्ट ऑफिसर अनीश कट्टुकरण यांनी X वर या अपडेटची घोषणा करताना सांगितलं की, आता 20 नव्या स्टार्टर्स आणि अ‍ॅक्शन्सचा वापर करून अधिक अवघड आणि तपशीलवार ऑटोमेशन्स तयार करता येतील. हे अपडेट यूजर्सना त्यांच्या स्मार्ट होम डिव्हाइसेसना अधिक बुद्धिमान बनवण्याची संधी देतंय. पुढील काही आठवड्यांत आणखी नवे फीचर्स येणार असल्याचं गूगलनं स्पष्ट केलं आहे.

नव्या ऑटोमेशनची वैशिष्ट्ये
गूगल होम अ‍ॅपच्या या अपडेटमध्ये मीडिया प्लेबॅक नियंत्रण, स्मार्ट अ‍ॅप्लायन्सेसची स्थिती तपासणे आणि विविध अ‍ॅक्शन्स ऑटोमेट करण्याची सुविधा जोडली आहे.

  1. टीव्ही सुरू झाला की लाइट्स 50 टक्के डिम करणे
  2. वॉशिंग मशीनचे सायकल पूर्ण झाले की अलर्ट मिळणे
  3. ठरलेल्या वेळी सिक्युरिटी सिस्टीम आर्म करणे
  4. रोबोट व्हॅक्यूमला पॉज, रिझ्यूम किंवा डॉकिंग कमांड देणे
  5. स्मार्ट ब्लाइंड्स उघडणे किंवा बंद करणे
  6. स्मार्ट बल्ब्सवर लाइट इफेक्ट्स लागू करणे

अ‍ॅप्लायन्स स्टेटस फीचर वॉशर, ड्रायर आणि कॉफी मशीनसाठी उपलब्ध आहे, ज्यात रनिंग, पॉज्ड किंवा एरर स्थिती तपासता येतं. मात्र स्मार्ट ओव्हन, रोबोट व्हॅक्यूम आणि रोबोट मॉप्ससाठी हे फीचर सध्या उपलब्ध नाही. याशिवाय डिव्हाइसेस ऑन-ऑफ करणे, अ‍ॅप्लायन्सेस सुरू किंवा थांबवणे, व्हॉल्यूम नियंत्रण आणि इतर अ‍ॅक्शन्स आता ऑटोमेशनमध्ये समाविष्ट करता येतील. गूगलनं यूजर्सना या अपडेटबाबत फीडबॅक देण्याचं आवाहन केलं आहे. इव्हेंट डिटेल पेजवर फीडबॅक बटनाद्वारे थंब्स अप/डाउन किंवा फॅमिलियर फेस बॅनरवरून रिपोर्ट करता येईल.

यूजर्ससाठी फायदे
अनीश कट्टुकरण यांनी सांगितलं की, गूगलकडे आणखी अनेक योजना आहेत. त्या लवकरच रिलीज होईल. हे अपडेट स्मार्ट होम यूजर्सना अधिक लवचिकता आणि नियंत्रण देईल, ज्यामुळं दैनंदिन जीवन सोपं होईल. गूगल होम अ‍ॅप हे Nest, Gemini for Home आणि इतर स्मार्ट डिव्हाइसेससह एकत्रितपणे कार्य करतं. हे अपडेट आता सर्व योग्य डिव्हाइसेसवर रोल आउट होत आहे.

संपादकांची शिफारस

