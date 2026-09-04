गुगलची 'व्हॉइस' क्रांती: Gmail Live, Docs Live आणि Keep Live आता सर्वांसाठी उपलब्ध!
गुगलनं जागतिक स्तरावर Gmail Live, Docs Live आणि Keep Live ही वैशिष्ट्ये (features) सादर केली आहेत.
Published : September 4, 2026 at 11:04 AM IST
मुंबई: I/O 2026 मधील महत्त्वपूर्ण घोषणांनंतर, गुगलनं या आठवड्यात जागतिक स्तरावर आवाजावर आधारित तीन नवीन वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत. अनेक महिन्यांच्या चाचणीनंतर, Gmail Live, Docs Live आणि Keep Live आता सामान्य वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध झाली आहेत. 'जेमिनी' (Gemini) द्वारे समर्थित असलेली ही वैशिष्ट्ये तुमच्या कामाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहेत.
इनबॉक्सशी संवाद साधा आणि माहिती मिळवा: Gmail Live मुळं, तुम्ही आता तुमच्या इनबॉक्सशी नैसर्गिक संवाद साधू शकता. मॅन्युअली शोध घेण्याऐवजी किंवा ईमेलचे लांबलचक धागे (threads) वाचण्याऐवजी, जेमिनी व्हॉइस इंटरॅक्शनद्वारे तुमच्यासाठी अचूक माहिती शोधून देते. पुढील प्रश्न विचारताना संदर्भाचा (context) पुन्हा उल्लेख करण्याची गरज नाही आणि तुम्ही कधीही मध्येच बोलणे थांबवू शकता किंवा विषय बदलू शकता. फुल-स्क्रीन इंटरफेसवर ट्रान्सक्रिप्ट (संवादाचा मजकूर) आणि मूळ ईमेलच्या लिंक्स दिसतात. हे सुरू करण्यासाठी, फक्त Gmail सर्च बारमधील नवीन 'Live' आयकॉनवर टॅप करा. हे वैशिष्ट्य जागतिक स्तरावर इंग्रजी भाषेत Android आणि iOS वरील Google AI Plus, Pro आणि Ultra वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे.
'हँड्स-फ्री' विचार-जोडीदार आणि सह-लेखक: गुगलनं Docs Live ला "हँड्स-फ्री विचार-जोडीदार आणि सह-लेखक" (hands-free thought partner and co-writer) म्हणून सादर केलं आहे. हा सारांश, प्रस्ताव आणि इतर दस्तऐवजांचे प्राथमिक मसुदे (drafts) वेगानं तयार करण्यास मदत करतं. जेमिनी तुमच्या Gmail, Drive, Chat आणि वेबवरील माहितीचा वापर करते आणि दस्तऐवज तयार होण्यापूर्वी डेटाचं पूर्वावलोकन (preview) दाखवतं. विशिष्ट माहिती जोडण्यासाठी आणि फॉरमॅटिंग करण्यासाठी तुम्ही व्हॉइस कमांड्स वापरू शकता. याचा वापर करण्यासाठी, Google Docs ॲपमधील 'फ्लोटिंग ॲक्शन बटण'वर टॅप करा आणि "Create with voice" हा पर्याय निवडा. हे वैशिष्ट्य Android आणि iOS वरील AI Pro आणि Ultra वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे.
आवाजाद्वारे व्यक्त केलेले विचार नोट्समध्ये रूपांतरित : Keep Live तुमचं बोललेलं विचार ऐकून नोट्स आणि याद्या तयार करतं. जेमिनी तुमच्या विचारांचा ओघ समजून घेतं, आणि काही सेकंदातच इनलाइन पूर्वावलोकन (inline preview) तयार करतं. जर तुम्ही "शॉपिंग लिस्टमध्ये पेस्टो पास्ताचे साहित्य जोडा" असं म्हटलं, तर ती विनंती समजून घेतं आणि त्यानुसार नोट अपडेट करतं. एकाच सत्रात अनेक नोट्स तयार केल्या जाऊ शकतात. तुम्ही आवाजाचा वापर करूनही बदल करू शकता. उदा. यादीतील बाबींवर खूण करणे (चेक-ऑफ) किंवा आधीपासून असलेल्या नोट्समध्ये माहिती जोडू शकता. हे वैशिष्ट्य Android वर AI Plus (अद्ययावत), Pro आणि Ultra प्लॅन्ससाठी उपलब्ध आहे.
व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी लवकरच येत आहे: ही तिन्ही वैशिष्ट्ये लवकरच Google Workspace च्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध होतील. Google चा हा उपक्रम उत्पादकता वाढवण्यासाठी 'व्हॉइस कमांड्स'चा (आवाजाद्वारे दिलेल्या सूचनांचा) वापर अधिक सोपा आणि प्रभावी बनवतो, ज्यामुळं वापरकर्ते स्क्रीनकडे न पाहताही आपली कामे पूर्ण करू शकतात.
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