गूगलनं लाँच केलं एजेंटिक शॉपिंगसाठी युनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल

गुगलनं जेमिनी एआय चॅटबॉटमध्ये शॉपिंग वैशिष्ट्ये विस्तारित केलीय. वॉलमार्ट, शॉपिफायसह भागीदारीतून ग्राहकांना चॅटमध्येच उत्पादनं शोधून खरेदी करता येईल.

Universal Commerce Protocol for agent-based shopping
एजेंटिक शॉपिंगसाठी युनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
मुंबई : गुगलनं रविवारी घोषणा केली की, त्याच्या एआय चॅटबॉट जेमिनीमध्ये शॉपिंग (Google Gemini) वैशिष्ट्ये मोठ्या प्रमाणात विस्तारित केली जाणार आहेत. वॉलमार्ट, (Walmart partnership) शॉपिफाय, वेफेअरसह अनेक मोठ्या रिटेल कंपन्यांसोबत भागीदारी करून गुगल जेमिनी अ‍ॅपला केवळ सहाय्यकच नव्हे, तर पूर्णक्षम व्हर्च्युअल मर्चंट बनवत आहे. यामुळं ग्राहकांना चॅटमध्ये उत्पादने शोधून त्यांची खरेदी एकाच ठिकाणी पूर्ण करता येईल. ही घोषणा न्यूयॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या नॅशनल रिटेल फेडरेशनच्या वार्षिक परिषदेच्या पहिल्या दिवशी करण्यात आली. या तीन दिवसीय कार्यक्रमात ई-कॉमर्समध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका आणि ग्राहकांच्या वर्तनावर त्याचा परिणाम हे मुख्य विषय राहणार आहेत.

नवीन शॉपिंग वैशिष्ट्य कसं कार्य करेल?
जेमिनीमधील नव्या एआय-सहाय्यक शॉपिंग सुविधेमुळं ग्राहकांना चॅट सोडल्याशिवाय खरेदी करता येईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकानं “हिवाळ्यात स्की ट्रिपसाठी कोणतं गियर घ्यावं?” असं विचारलं, तर जेमिनी भागीदार रिटेलर्सच्या इन्व्हेंटरीमधून संबंधित उत्पादनं सुचवेल. काही व्यवसायांसाठी “इन्स्टंट चेकआऊट” सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यामुळं विविध पेमेंट प्रदात्यांमार्फत पेमेंट करता येईल. वॉलमार्टसोबतच्या भागीदारीत विशेष वैशिष्ट्य आहे. ग्राहकांनी आपलं वॉलमार्ट आणि जेमिनी खाते लिंक केल्यास, त्यांच्या पूर्वीच्या खरेदीवर आधारित वैयक्तिक शिफारशी मिळतील. चॅटबॉटमधून निवडलेली उत्पादनं थेट त्यांच्या विद्यमान वॉलमार्ट किंवा सॅम्स क्लब ऑनलाइन कार्टमध्ये जोडली जातील.

वॉलमार्टच्या नव्या सीईओचे मत
वॉलमार्टचे येणारे अध्यक्ष आणि सीईओ जॉन फर्नर यांनी गुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्यासोबतच्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे, “परंपरागत वेब किंवा अ‍ॅप शोधापासून एजंट-नेतृत्वाखालील कॉमर्सकडे होणारे हे संक्रमण रिटेल क्षेत्रातील पुढची मोठी क्रांती आहे.”

ओपनएआयसोबतची स्पर्धा तीव्र
गुगलची ही घोषणा ओपनएआयशी थेट स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ओपनएआय आणि वॉलमार्टनंही असाच करार जाहीर केला होता, ज्यात चॅटजीपीटी सदस्यांना ताज्या अन्न वगळता वॉलमार्टच्या वेबसाइटवरील जवळपास सर्वच उत्पादनं इन्स्टंट चेकआऊटद्वारे खरेदी करता येतील. गुगल, ओपनएआय आणि अ‍ॅमेझॉन या तिघांमध्ये एआय-आधारित निर्बाध शॉपिंगसाठी चुरस लागली आहे. ग्राहकांना ब्राउझिंगपासून खरेदीपर्यंत एकाच अ‍ॅपमध्ये ठेवण्यासाठी ही स्पर्धा आहे. हॉलिडे शॉपिंग सीझनपूर्वी ओपनएआयने चॅटजीपीटीमध्ये इन्स्टंट चेकआऊट सुविधा सुरू केली होती, जी निवडक रिटेलर्स आणि एटसी विक्रेत्यांसाठी उपलब्ध आहे.

एआयचा रिटेलवरील परिणाम
सॅन फ्रान्सिस्कोच्या सॉफ्टवेअर कंपनी सेल्सफोर्सच्या अंदाजानुसार, नुकत्याच संपलेल्या हॉलिडे शॉपिंग सीझनमध्ये जागतिक रिटेल विक्रीच्या 20 टक्के म्हणजे 272 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर एआयचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव होता. सध्या गुगलच्या एआय-सहाय्यक शॉपिंग वैशिष्ट्यांचा लाभ फक्त अमेरिकेतील ग्राहकांना मिळेल, पण येत्या काही महिन्यांत ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तारले जाईल.

संपादकांची शिफारस

